Sağlık

Sağlıklı Beslenme için Yeni Piramit Önerileri

15.01.2026 12:29
Diyetisyen Burcu Aktürk, sağlıklı beslenmenin temelini doğal gıdalar ve fiziksel aktiviteye dayandırdı.

BESLENME ve Diyetetik Uzmanı Burcu Aktürk, "Sürdürülebilir ve doğal besinlere yönelmek uzun vadeli sağlık için çok kıymetlidir. Beslenme modeli mutlaka fiziksel aktiviteyle desteklenmelidir. Sağlıklı beslenme geçici bir hedef değil, yaşam boyu sürdürülen bir davranış biçimidir" dedi.

Lokman Hekim Sağlık Grubu İstanbul Hastanesi'nden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisten Burcu Aktürk, Amerika'daki beslenme piramidinin güncellenerek ters çevrilmesinin ardından değişen sağlıklı beslenme alışkanlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Diyetisyen Aktürk, kronik hastalıkların önlenmesinde tekil besinler yerine bütüncül beslenme örüntülerinin önemine dikkati çekti. Ters beslenme piramidinde sebze ve meyvelerin en çok tüketilmesi gereken grup olarak en üstte yer aldığını belirten Aktürk, bilimsel kanıtlara dayanan bu değişikliğin bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, günlük 3 porsiyon sebze ve 2 porsiyon meyve tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

'KARBONHİDRATI KESMEYİN, DOĞRU FORMUNU SEÇİN'

Aktürk, karbonhidrat tüketiminin azaltılması ile ilgili şunları kaydetti:

"Asıl mesele karbonhidratı tamamen kesmek değil, doğru formunu seçmektir. Tam tahıllar glisemik yanıtı düzenlerken uzun süre tokluk sağlıyor ve bağırsak mikrobiyotasını olumlu etkiliyor. Bu nedenle beyaz ekmek yerine tam buğday, yulaf ve bulgur tercih edilmelidir. Yeni piramit modelinde protein grubu da yalnızca kırmızı etten ibaret görülmemeli; balık, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar dengeli bir protein modelinin parçası olarak beslenmeye dahil edilmelidir."

EKLENMİŞ ŞEKER VE PAKETLİ GIDALARA KARŞI UYARDI

Süt ve süt ürünlerinin piramitteki yerini koruduğuna işaret eden Aktürk, özellikle eklenmiş şeker içeren ürünlere karşı dikkatli olunması ve içerik okuma alışkanlığının kazanılması gerektiğini belirtti. Aktürk, bağırsak sağlığının yeni modelde özel bir başlık olarak yer aldığını aktarırken, "Katkı maddesi yüksek paketli gıdalar bağırsak florasını olumsuz etkiliyor. Üzerinde 'sağlıklı' yazan her ürünün sağlıklı olduğu düşünülmemeli, içerik mutlaka kontrol edilmelidir. Kişinin sağlık durumu ve yaşam tarzı dikkate alınmadan yapılan her diyet önerisi eksik ve yanıltıcı kalır. Sürdürülebilir ve doğal besinlere yönelmek uzun vadeli sağlık için çok kıymetlidir. Beslenme modeli mutlaka fiziksel aktiviteyle desteklenmelidir. Sağlıklı beslenme geçici bir hedef değil, yaşam boyu sürdürülen bir davranış biçimidir" dedi.

Kaynak: DHA

Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

