Sarayda hayatın da kuralları var! Kraliyet ailesinin gelenekleri

İngiliz kraliyet ailesine mensup olmak, erken yaşta resmi törenlere katılmak ve protokolü öğrenmek anlamına geliyor. Ancak bu uygulamaların tamamı kesin birer yasak değil; bazıları kuşaklar boyunca sürdürülen aile gelenekleri.

DOĞUMLARI SARAYIN ÖNÜNDE DUYURULUYOR

Kraliyet bebeklerinin doğumu, Buckingham Sarayı önündeki altın renkli şövaleye yerleştirilen resmi duyuruyla halka bildiriliyor. Yazılı duyuru 24 saat boyunca sergileniyor.

VAFTİZ TÖRENLERİNDE TARİHİ BİR GELENEK YAŞATILIYOR

Kraliyet ailesinde bebekler için vaftiz töreni düzenleniyor. Törenlerde kullanılan özel elbisenin geçmişi, Kraliçe Victoria’nın 1841’de kızı için hazırlattığı kıyafete dayanıyor. Tarihi elbiseyi korumak amacıyla daha sonra bir kopyası yaptırıldı.

GÖRGÜ EĞİTİMİ KÜÇÜK YAŞTA BAŞLIYOR

Kraliyet çocukları, resmi yemeklerde ve etkinliklerde nasıl davranacaklarını erken yaşta öğreniyor. Sofra düzeni, konuşurken kullanılan ses tonu, kıyafet seçimi ve selamlaşma biçimleri bu eğitimin parçaları arasında yer alıyor.

HÜKÜMDARI ÖZEL BİR SELAMLA KARŞILIYORLAR

Hükümdara baş eğmek veya reverans yapmak, kraliyet ailesinin geleneklerinden biri.

TAHTIN VARİSLERİ İÇİN AYRI UÇUŞ GELENEĞİ VAR

Olası bir kazanın tahtın geleceğini etkilemesini önlemek amacıyla, iki müstakbel hükümdarın aynı uçakta seyahat etmemesi tercih ediliyor. Ancak hükümdarın izniyle istisnalar yapılabiliyor.

KÜÇÜK ERKEK ÇOCUKLAR ŞORT GİYİYOR

İngiliz üst sınıf ailelerinde erkek çocukların küçük yaşlarda şort giymesi geleneksel bir tercih. George ve Louis de birçok resmi etkinliğe bu şekilde katıldı. Bu uygulama, her koşulda geçerli bir kıyafet yasağı anlamına gelmiyor.

BAYRAMLARDA KİLİSEYE GİDİYORLAR

Noel ve Paskalya ayinleri, kraliyet ailesinin yıllık programında yer alıyor. Çocuklar da belirli bir yaştan itibaren ailelerine eşlik ediyor ve kendilerini bekleyen vatandaşları selamlıyor.

HER HEDİYEYİ KABUL EDEMİYORLAR

Resmi hediye politikası, tanımadıkları kişilerden gelen hediyeler için ölçütler belirliyor. Çiçekler, makul miktardaki tüketim ürünleri ve değeri 150 sterlinin altında olan küçük eşyalar kabul edilebilen hediyeler arasında bulunuyor.

BAVULLARINDA YAS KIYAFETİ BULUNDURULUYOR

Seyahat sırasında beklenmedik bir ölüm haberi alınması ihtimaline karşı siyah kıyafet taşımak, ailede sürdürülen bir gelenek. Uygulama, Kraliçe Elizabeth’in babasının ölümünü Kenya’dayken öğrenmesine dayanıyor.

NOEL HEDİYELERİ BİR GÜN ÖNCE AÇILIYOR

Kraliyet ailesi, Alman geleneğini sürdürerek hediyelerini Noel sabahı yerine 24 Aralık akşamında açıyor. Aile içinde esprili ve sıra dışı hediyeler seçmek de bu buluşmaların bir parçası.

GÖRGÜ EĞİTİMİ ERKEN BAŞLIYOR

Resmi yemeklerde nasıl davranacakları, hangi kıyafetleri giyecekleri ve hükümdarı nasıl selamlayacakları çocuklara erken yaşta öğretiliyor. Küçük erkek çocukların şort giymesi, Noel ve Paskalya ayinlerine aileleriyle katılmaları da sürdürülen gelenekler arasında.

HEDİYELERE VE SEYAHATLERE ÖZEL DÜZEN

Kraliyet çocukları, tanımadıkları kişilerden gelen her hediyeyi kabul edemiyor. Resmi politika, küçük eşyalar için 150 sterlinin altında değer şartı getiriyor. Tahtın varislerinin aynı uçakta seyahat etmemesi de olası kazalara karşı uygulanan, izinle istisna yapılabilen bir gelenek.

Aile üyeleri seyahatlerinde beklenmedik bir yas durumuna karşı siyah kıyafet bulunduruyor. Noel hediyeleri ise 25 Aralık sabahı yerine bir önceki akşam açılıyor.