Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: Murat Atlı Vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: Murat Atlı Vuruldu

Sarıyer\'de Şüpheli Ölüm: Murat Atlı Vuruldu
18.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de kafeteryada silahla başından vurulmuş halde bulunan Murat Atlı'nın ölümü soruşturuluyor.

SARIYER'de bir kafeteryaya giden Murat Atlı (45) silahla başından vurulmuş halde bulundu. Evli ve 3 çocuk babası olan Atlı'nın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Sinir krizi geçiren yakınları cenazeyi göremeyince kafeteryanın çatısına çıktı.Gözyaşlarına boğulan kişi polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilip aşağı indirildi. Polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Olay, 4 Ocak Pazar günü saat 14.30 sıralarında İstinye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk babası Murat Atlı, öğle saatlerinde sahilde bulunan bir kafeteryaya geldi. Bir süre sonra kafeteryadan silah sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar olay yerine koştu. Atlı'nın başından vurulmuş halde yerde yattığını gören vatandaşlar, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı'nın çalışmalarını sürdürdüğü sırada Atlı'nın yakınları olay yerine geldi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN YAKINI ÇATIDAN GÜÇLÜKLE İNDİRİLDİ

Olay yerine koşarak gelen yakınları Atlı'nın cenazesini görmek istedi. Ancak iş yerinin kepengin kapalı olması üzerine yakınları çatıya çıktı.Atlı'nın cenazesini gören yakınları çatıda sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği yakınları ardından çatıdan indirildi. İncelemelerin ardından Murat Atlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Sarıyer, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: Murat Atlı Vuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:49:48. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer'de Şüpheli Ölüm: Murat Atlı Vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.