Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı - Son Dakika
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Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

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Seçimin kazananları onlar: ABD\'de Müslüman adaylardan tarihi başarı
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ABD'de ara seçimlerin kaybedeni Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçiler olurken, sandıktan çıkan sonuçlar Müslüman adaylar açısından tarihi kazanımları beraberinde getirdi. Senato'dan Temsilciler Meclisi'ne, eyalet meclislerinden yerel siyasete uzanan yarışlarda çok sayıda Müslüman aday zafer elde etti. Bu zaferler "Seçimin gerçek kazananı onlar oldu" yorumlarını da beraberinde getirdi.

ABD'de 2026 ara seçimlerinde Müslüman adaylar, Senato ve Temsilciler Meclisi yarışlarında önemli kazanımlar elde etti. Michigan'da Abdul El-Sayed, ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olurken, New Jersey'de Adam Hamawy eyaletin Kongre'deki ilk Müslüman temsilcisi oldu. Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in de aralarında bulunduğu isimler ise koltuklarını korudu.

ABD'DE MÜSLÜMAN DEVRİMİ 

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde sandıktan çıkan sonuçlar, Müslüman adayların siyasi temsili açısından tarihi gelişmelere sahne oldu. Farklı eyaletlerde yarışan Müslüman adaylar, hem Kongre'de hem de eyalet meclislerinde önemli başarılar elde etti. Seçimin en dikkat çeken sonuçlarından biri ise Mısır kökenli Demokrat aday Abdul El-Sayed'in Michigan'daki yarışı kazanarak ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman olması oldu.

Resmi olmayan sonuçlar ve medya projeksiyonlarına göre en az 7 Müslüman aday ABD Kongresi'ne girmeye hak kazandı. Bunlardan biri Senato'ya, altısı ise Temsilciler Meclisi'ne seçildi. California'daki Aisha Wahab'ın yarışı ise sonuçların kesinleşmesi beklenen yarışlar arasında yer aldı.

ABD SENATOSU'NA İLK MÜSLÜMAN SENATÖR

Michigan'da Demokrat Parti adına yarışan Mısır asıllı doktor Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı geride bırakarak tarihi bir başarıya imza attı. 42 yaşındaki El-Sayed, bu sonuçla ABD Senatosu'na seçilen ilk Müslüman oldu.

Seçim kampanyası boyunca Müslüman kimliği üzerinden saldırılara maruz kalan El-Sayed, özellikle Donald Trump ve Cumhuriyetçi çevrelerin hedef aldığı isimlerden biriydi. Rakibi Rogers, El-Sayed'in Müslüman Kardeşler ile bağlantısı bulunduğunu öne sürmüş ancak bu iddiaları destekleyen somut kanıt ortaya konulmamıştı.

Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

Eski bir kamu sağlığı yöneticisi olan El-Sayed, kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, hayat pahalılığı ve şirketlerin siyasetteki etkisinin azaltılması gibi başlıklara ağırlık verdi. ABD'nin İsrail'e askeri desteğine karşı çıkması ve Gazze'deki saldırıları soykırım olarak nitelendirmesi de seçim sürecindeki tartışmaların merkezinde yer aldı.

GAZZE'DE GÖNÜLLÜ DOKTORLUK YAPAN HAMAWY DE KAZANDI

New Jersey'de Demokrat aday Adam Hamawy de seçimlerden zaferle ayrılan isimler arasında yer aldı. Plastik cerrah olan ve daha önce ABD ordusunda görev yapan Hamawy, 2024 yılında Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde gönüllü doktor olarak çalışmıştı.

Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

Cumhuriyetçi rakibi Gregg Mele'yi mağlup eden Hamawy, New Jersey'i ABD Temsilciler Meclisi'nde temsil eden ilk Müslüman oldu. Hamawy'nin kampanyasında sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, tıbbi ve öğrenci borçlarının silinmesi ve ABD'nin İsrail'e askeri yardımının sona erdirilmesi gibi vaatler öne çıktı.

ILHAN OMAR VE RASHIDA TLAIB KOLTUKLARINI KORUDU

ABD siyasetinde daha önce de dikkat çeken Müslüman kadın siyasetçiler Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, ara seçimlerde yeniden seçilerek görevlerini sürdürme hakkı kazandı.

Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı
Ilhan Omar

Minnesota'nın 5'inci seçim bölgesinden yarışan Somali asıllı Ilhan Omar beşinci dönem için seçilirken, Michigan'ın 12'nci bölgesinde yarışan Filistin asıllı Rashida Tlaib de koltuğunu korudu.

Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı
 Rashida Tlaib

California'dan Lateefah Simon ve Indiana'dan André Carson da Temsilciler Meclisi'ndeki yerlerini koruyan Müslüman isimler oldu.

NEW YORK'TA YENİ BİR İSİM: DARIALIZA AVILA CHEVALIER

New York'ta Demokrat aday Darializa Avila Chevalier de Temsilciler Meclisi'ne seçildi. İnsan hakları alanında çalışan ve sonradan Müslüman olan Chevalier, seçim kampanyasında toplumsal örgütlenme ve Filistinlilerin hakları konularına ağırlık verdi.

Seçimin kazananları onlar: ABD'de Müslüman adaylardan tarihi başarı

Chevalier'in zaferiyle birlikte Temsilciler Meclisi'ndeki Müslüman temsilci sayısına yeni bir isim daha eklendi.

EYALET MECLİSLERİNDE DE TARİHİ KAZANIMLAR

Müslüman adayların başarıları federal seçimlerle sınırlı kalmadı. New York'ta Filistin kökenli Aber Kawas, eyalet meclisindeki seçim zaferiyle dikkat çekti. Illinois'te ise Demokrat Nabeela Syed, Cumhuriyetçilerin elindeki bir eyalet senatörlüğü koltuğunu kazanarak partisinin lehine çevirdi.

California'da Afgan asıllı Aisha Wahab'ın yarışında ise sonuçların kesinleşmesi bekleniyordu. Wahab'ın da kazanması halinde Müslüman adayların Kongre'deki temsilinin daha da genişlemesi söz konusu olacak.

ADAYLARIN ORTAK GÜNDEMİNDE HAYAT PAHALILIĞI VE SİVİL HAKLAR VARDI

Seçimlerde başarı elde eden Müslüman adayların önemli bir bölümü kampanyalarını hayat pahalılığı, sağlık hizmetlerine erişim, sivil haklar ve göçmen politikaları üzerine kurdu. Adayların bir kısmı ayrıca ABD'nin İsrail'e koşulsuz askeri desteğine karşı çıkarak Gazze'deki gelişmeleri seçim kampanyalarının önemli başlıklarından biri haline getirdi.

Bazı adaylar, İsrail yanlısı siyasi grupların desteklediği yüksek bütçeli kampanyalarla da karşı karşıya kaldı. Buna rağmen elde edilen sonuçlar, Müslüman Amerikalıların federal ve eyalet düzeyindeki siyasi temsilinin genişlediğini ortaya koydu.

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