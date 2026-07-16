Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlerin de yer aldığı 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bazı sanatçılar, yapımcılar, iş insanları ve işletmeciler gözaltına alınırken, listede yer alan isimlerden biri de Şefik Ömer Dolman oldu. Peki, Şefik Ömer Dolman kimdir, kaç yaşında, nereli? Şefik Ömer Dolman neden gözaltına alındı? Detaylar...

ŞEFİK ÖMER DOLMAN KİMDİR?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan Şefik Ömer Dolman hakkında şu ana kadar resmi makamlar tarafından kimliğini doğrulayan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmaya ilişkin kamuoyuyla paylaşılan bilgilerde, şüphelilerin arasında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan kişilerin bulunduğu belirtilirken, Şefik Ömer Dolman'ın hangi meslek grubunda yer aldığı ya da kamuoyunda hangi kimliğiyle tanındığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle mevcut aşamada Şefik Ömer Dolman hakkında doğrulanmamış iddialara yer vermek mümkün değildir. Soruşturma sürecinde savcılık veya ilgili resmi kurumlar tarafından yeni açıklamalar yapılması halinde kamuoyunun daha ayrıntılı bilgiye ulaşması bekleniyor.

ŞEFİK ÖMER DOLMAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre soruşturma, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yürütülüyor.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme işlemlerinin yapılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmeleri talimatı verildi.

Şefik Ömer Dolman'ın gözaltına alınma nedeni de Başsavcılığın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararıdır. Ancak dosyanın içeriğine, kişiye özel suçlamalara veya delillere ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıca bir açıklama yapılmış değildir.

Soruşturma halen devam ettiği için yargı sürecinin sonucunun beklenmesi gerekmektedir.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 25 şüpheli şu şekilde açıklandı:

Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

Ateş İnce (Gözaltında)

Öner Faruk Işık (Gözaltında)

Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

Aybüke Albere (Gözaltında)

Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

İrem Haznedar (Gözaltında)

Orhan Yıldı

Burak Çelik

Volkan Büyükhanlı

Büşra Tatar

Cenk Çöteli

Feyza Cihan

Asude Mercan

H. Eylem İpek Şafak

Gökhan Şafak

Ümit Aslan

Buğra Balkaya

Akın Altan

Oğuz Alp Güler

Kübra Altay

Hilal Zeynep Hedbe

Melis Selçukoğlu

Operasyon kapsamında şu ana kadar resmi olarak gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı ve İrem Haznedar yer alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, süreç kapsamında elde edilecek yeni bilgi ve resmi açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Soruşturmanın henüz devam ettiği ve gözaltı kararının kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği, yargı sürecinin sonucunun bekleneceği unutulmamalıdır.