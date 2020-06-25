Senegal'de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı - Son Dakika

Senegal'de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı

Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim ilköğretim ve liselerde kısmi olarak başladı.

Afrika ülkesi Senegal'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında ara verilen yüz yüze eğitim ilköğretim ve liselerde kısmi olarak başladı.

Sivaslıların çorbalara kattığı mor çiçekler zehirli çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor

Eğitim Bakanı Mamadou Talla tarafından Bakanlar Kurulu'na sunulan, sınav sınıflarında eğitimin yeniden başlamasını öngören teklifin kabul edilmesinden sonra ülke genelinde okullarda saat 09.00'da ders zili çaldı.

Başkent Dakar'ın en eski okullarından Lamine Gueye Lisesi girişinde ateşleri ölçülen öğrenciler, kurulan mobil çeşmelerde ellerini yıkayarak maskeleri yüzlerinde birer metre arayla sınıflarına gitti.

Öğrenciler sınıflarda sıralara birer boşluk bırakarak oturdu.

Müdür Yardımcısı Aissatou Sy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının okullarda eğitim duyurusundan sonra hemen önlem almaya başladıklarını, sınıflarda sosyal mesafeye uygun oturuş düzeni ayarladıklarını belirtti.

Kovid-19'un okullarda yayılmasını engellemek amacıyla oluşturulan farklı komisyonlarının birlikte çalıştığını kaydeden Sy, öğrenci ve öğretmenlerin korunması için gerekli tüm materyallerin bulunduğunu ifade etti.

Sy, okul revirinde hemşire ve sağlık personelinin şüpheli durumları değerlendirmek amacıyla hazır bulunduğunu dile getirdi.

Şu anda 374 öğrencinin okulda eğitim aldığını, 18 sınıfın açık olduğunu, bir sınıfta en fazla 20 öğrenci olduğunu aktaran Sy, her sınıfta dezenfektan ve yeterli sayıda maske bulunduğu bilgisini verdi.

Sy, dersi olmayan öğretmenler de dahil 68 öğretmenin eğitim için seferber olduğunu belirterek, "Bugün eğitimin güzel şekilde başlaması ve devamı için herkes teyakkuzda." dedi.

Üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Muhammed Sene, okula döndüğü için mutlu olsa da yine de ilk defa karşılaştığı bir durum nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.

Sene, sosyal mesafe, maske zorunluluğu gibi kurallara alışmaya çalıştıklarını ifade etti.

TMV okulları uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçti

Diğer yandan Senegal'deki Türkiye Maarif Vakfına bağlı okullarda, ara verilmeden 3 aydır online olarak verilen eğitim dönemi geçen hafta sona erse de sınav sınıflarında eğitim yüz yüze yeniden başladı.

TMV Dakar Koleji Türkçe öğretmeni Harun Kocaman da sosyal mesafe, dezenfektan ve maske kullanımı gibi hijyen kurallarına uyularak 18 öğrencinin 2 sınıfta eğitime başladığını belirtti.

Kocaman, velilerin bizzat okula gelerek sınıfları incelediğini ve sosyal mesafeyi kontrol ettiğini, aynı zamanda online eğitimden olan memnuniyetlerini ilettiğini kaydetti.

Senegal, Afrika, Dakar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:03 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Senegal'de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

20:43 Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor 19:29 Hindistan'da yıldırımların isabet ettiği 83 kişi öldü, 10 kişi yaralandı 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 17:34 ABD'de koronavirüsün etkisiyle 3,5 ayda 47,5 milyon kişi işsiz kaldı 17:07 Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı 16:22 Sırbistan'da ilk kez başörtülü bir kadın milletvekili seçildi 16:11 Japonya'da bir şehirde yürürken telefon kullanmak yasaklandı 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:26 Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu 12:48 Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında 12:02 Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu 11:40 Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı 11:04 Putin'i 2036'ya kadar iktidarda tutacak referandum başladı 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
20:05
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
19:41
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
19:40
İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
19:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 21:39:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Senegal'de sınav sınıflarında eğitim yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]