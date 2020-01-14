"Sıfır Bir" filminin ekibi, 4 günde 8 şehirde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sıfır Bir' filminin ekibi, 4 günde 8 şehirde izleyiciyle buluştu - Son Dakika

"Sıfır Bir" filminin ekibi, 4 günde 8 şehirde izleyiciyle buluştu

6 saat önce

Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği "Sıfır Bir" filminin ekibi, vizyona girdikten sonraki ilk 4 günde 8 şehirde izleyicileriyle buluştu.

Yönetmenliğini Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği "Sıfır Bir" filminin ekibi, vizyona girdikten sonraki ilk 4 günde 8 şehirde izleyicileriyle buluştu.

Ekip, dizinin doğduğu ve ismini aldığı Adana'daki galanın ardından İskenderun, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da hayranlarıyla birlikte filmi izledi.

Yönetmen Taşkın ile başrol oyuncuları Savaş Satış, Onur Akbay, Burak Akyüz, Mehmet Elmas, Hakan Aydın ve Salih İnci, gösterim öncesi yaptıkları konuşmalarda, şiddete ve istismara tepki gösterdi.

"Sıfır Bir" filmi oyuncuları, İstanbul, Adapazarı, Kocaeli, Ankara, Eskişehir, Bursa, Trabzon, Samsun, İzmir, Antalya, Denizli ve Isparta'da da sinemaseverlerle birlikte yapımı izleyecek.

İskenderun, Diyarbakır, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Adana Ceyhan'da Zübeyde Hanım büstüne çirkin saldırı Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 21:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Sıfır Bir" filminin ekibi, 4 günde 8 şehirde izleyiciyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]