Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" dedi - Son Dakika

Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" dedi

24.04.2021 19:00

Son dakika: ABD Başkanı Biden, skandal bir karara imza atarak sözde "Ermeni soykırımını" resmi olarak tanıyan bir bildiri yayınladı. Açıklamada "soykırım" ifadesi kullanılırken Biden, "Suçlamak için değil bir daha yaşanmasın diye söylüyorum" dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu ifade etmişti.

Dünkü görüşmenin ardından ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullandı. Açıklamasında, "Suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz" dedi.

SEÇİM SÜRECİNDE NİYETİNİ BELLİ ETMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimi sürecinde, 1915 olaylarına sözde 'soykırım' diyeceğini ifade etmişti. ABD'deki 50 eyaletin 49'u 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanırken, yalnızca Mississippi eyaleti olayları tarihçilerin değerlendirmesine bırakmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK SİNYAL DÜN GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Jalina Porter, dün Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Düzenlediği basın toplantısında sözde 1915 olaylarına ilişkin açıklama yapan Porter, Washington'un 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığını açıklayacağını söylemişti. Toplantıda fazla detay vermeden açıklama yapan Sözcü Jalina Porter, "Sözde Ermeni soykırımı ile ilgili olarak, yarın bir açıklama bekleyebilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için Soykırım dedi

Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için 'Soykırım' dedi - Son Dakika


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