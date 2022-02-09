Son dakika! Bakan Ersoy, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımı için gerçekleştirilen çalışmaları ve bu yılın turizm hedeflerini değerlendirdi.

Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 25'inci kez İstanbul'da bir araya getiren Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) başladı.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışta konuşan Ersoy, EMİTT'in turizm sektörüne küresel ölçekte yön veren önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

Türkiye turizminin zor geçen 2020 yılının ardından 2021 yılında sevindirici bir ivme yakaladığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"????Hem önceki yıl hayata geçen 'Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı başarılı bir şekilde uygulayarak hem de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) koordinasyonunda yurt dışında doğru tanıtım adımlarını atarak, turizmde 2021 yılı hedeflerinin üstüne çıktık. Bu başarıyı rakamlarla değerlendirirsek, 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 88'lik artışla toplam 30 milyon 38 bin ziyaretçi ağırladık ve 30 milyon psikolojik sınırının üstüne çıkmış olduk. 2021 yılında turizm gelirimiz ise yine bir önceki yıla oranla yüzde 103 artışla toplam 24,5 milyar dolara ulaşmış oldu."

Ersoy, 2022'de TGA'nın koordinasyonunda Orta Avrupa, İngiltere, Baltık ülkeleri, Körfez ülkeleri ve ABD'den turist profillerine yönelik özel tanıtımlar gerçekleştireceklerini aktararak, "Bu yıl 21 ülkede televizyon, 86 ülkede dijital, 15 ülkede 200'ün üzerinde basılı yayında reklam kampanyalarımız devam edecek. En az 60 ülkeden basın mensubu, kanaat önderi ve tur operatörünü ülkemizde ağırlayarak PR faaliyetlerimize de hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk 40 günlük rakamları incelediğinde günlük sınır verilerinin geçen senenin 2 katından fazla olduğuna işaret eden Ersoy, 2022 için hedeflenen 35 milyar dolar hedefini daha da yukarı taşımak gerektiğine vurgu yaptı.

"İstanbul'un dünyaca ünlü gastronomi şehri olabilmesi çok önemli"

Bakan Ersoy, İstanbul'un Yeni Havalimanı ve Galataport ile salgın sonrası hızlı turist artışı için ihtiyaç duyulan uluslararası ulaşım altyapısının en iyisine sahip olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eşsiz bir turizm merkezi olan İstanbul'un dünyaya sadece doğası ve coğrafyasıyla değil sahip olduğu tarihi değerler, arkeolojik eserler, tescilli yapılar ve kültür varlıklarıyla tanıtılması bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, turizmin en katma değerli yönlerinden biri olan kültür ve sanat alanından mimariye, edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya birçok farklı disiplini bir araya getiren, binlerce yerli ve yabancı sanatçı ile eserini toplumun her kesiminden insanımızla buluşturduğumuz Uluslararası Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin ilkini de yine geçen yıl gerçekleştirdik. 2 bin 800'den fazla sanatçı ve 7,8 milyon ziyaretçi ile Türkiye'nin en büyük kültür ve sanat etkinliği olan festivalin ikincisini 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde çok daha büyük bir uluslararası katılımla gerçekleştireceğiz. İstanbul'un dünyaca ünlü bir gastronomi şehri olabilmesi de bizim açımızdan çok önemli. Bu amaçla TGA çok yoğun çalışıyor. İnşallah mayıs ayı itibarıyla önemli kazanımlar elde edeceğiz."

EMİTT Fuarı'nın dünyanın önde gelen turizm temsilcilerini aynı çatı altında buluşturmasının Türkiye için büyük avantaj olduğunu ifade eden Ersoy, güvenli turizm kavramını uygularken bir yandan da bu kavrama yeni bir boyut kazandırmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Salgın döneminde hayata geçirilen "Güvenli Turizm Sertifikası"nı "Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifikası" olarak ikinci bir aşamaya taşıdıklarını da belirten Ersoy, alanında otorite kabul edilen akredite firmalarından Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council) ile anlaşma imzaladıklarını ve bunu tüm dünyaya duyurdukları bilgisini paylaştı.

"Güvenli Turizm Sertifikası ile mükemmel bir projeye imza atıldı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, EMİTT Fuarı'nın Türkiye'nin ve İstanbul'un turizmine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başladığı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2019 yılında İstanbul olarak turizmde mükemmel bir rakama ulaştık. Ancak 2020 yılında başlayan salgınla beraber bütün dünyada başta üretim, tedarik, lojistik, bildiğimiz, bilmediğimiz her alanda her şey değişti. Bakanımızın sektörün içinden gelmiş olması, uluslararası turizmle ilgili rekabetin ne olduğunu çok iyi bilmesi ve salgınla mücadelede devletimiz, milletimiz ve bütün sağlık çalışanlarımızın kahramanlığı bize böyle bir duruş getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikası adında mükemmel bir projeye imza attı."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 2019'da İstanbul'un 15 milyon turiste ev sahipliği yaptığına işaret ederek, salgın sonrası dönemde bu rakamın aşılması için mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kültür Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin tanıtım ve pazarlaması için uzun yıllardır önemli çalışmalar yaptığına vurgu yapan İmamoğlu, "Özellikle İstanbul Turizm Platformu'nu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada akıl birliği, fikir birliği ortaya koymak ve turizme katkı sunma konusunda bizler ne yapabiliriz bakış açısıyla bu sürecin mücadelesine sıkı bir paydaş olmayı önemsedik, önemsemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır ise EMİTT'in Türkiye'nin tanıtımına ve turizm sektörüne hizmet veren dünyanın büyük fuarlarından biri olduğuna dikkati çekerek, turizmde salgın öncesi rakamlara ulaşmanın önemini vurguladı.

Çorabatır, Kovid-19 salgını döneminde turizm sektörünü iç pazarın desteklediğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'de dış pazarların devreye girmesinden dolayı iç pazara ayrılan kontenjanlarımıza ve fiyatlarımıza lütfen dikkat edelim. Rakiplerimiz İspanya, Fransa ve Almanya'da iç pazar hareketleri bizden çok daha fazla seyrediyor. Turizm bir hizmet sektörüdür ve hizmet sektörünün önümüzdeki senelerde en büyük sorunu insan kaynağı olacaktır. Geçtiğimiz yıl sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı birlikte bir proje gerçekleştirdi. Bu proje kapsamında iş garantili ve dil eğitimi ağırlıklı eğitim verilmeye başlandı. Pilot proje olarak İstanbul'da bunun imzasını attık. Bu zorlu dönemde çalışan turizm personellerimize ve profesyonellerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Açılışta ayrıca, EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, Hyve Group Bölge Direktörü Kemal Ülgen, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin ve Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve beraberindekiler fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Ersoy, Bodrum, Çanakkale, Midyat, Marmaris, Hatay ve Aksaray'ın da aralarında bulunduğu stantları ziyaret ederek yöresel gösterileri izledi ve fuarın ziyaretçileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

EMİTT hakkında

Hyve Group tarafından organize edilen EMİTT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 25'incisi düzenlenen fuar, Rusya, Malta, Bulgaristan, Şeyşeller, Sırbistan, Kosova, Pakistan, Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya, Bosna Hersek olmak üzere 14 ülkeye ev sahipliği yapıyor.

Detaylı bilgilere "www.emittistanbul.com" adresinden ulaşılabilen fuar 12 Şubat'a kadar devam edecek.