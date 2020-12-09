İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Hazine'nin, Ocak-Kasım döneminde ihtiyacının 106 milyar lira üzerinde borçlanma yaptığını belirterek "Keşke bunun 40-50 milyar lirasını esnafımıza verebilseydik. Pandemi döneminde esnaf için bütçeden 1 kuruş para harcanmadı." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Adalet, Hazine ve Maliye, Milli Savunma Bakanlıkları ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Türkiye'nin temel sorunlarından birinin yargı olduğunu iddia ederek vatandaşların, bazı ulusal televizyon kanallarındaki programlarda çare aradığını söyledi.

Bu durumun ülkedeki yargıya güvenin azaldığının göstergesi olduğunu savunan Erel, "Vatandaşın, çözümü medya yargısında aradığını üzülerek görmekteyiz. Bu sebeple, yargı alanında yaşanan sorunların çözümünde yargıya dair güvensizlik duygusunun bir an önce aşılması gerekmektedir." diye konuştu.

Erel, Hakimler ve Savcılar Kurulunu düzenleyen anayasal değişikliklerin Kurulun yürütme erkinden bağımsızlığını daha da zayıflattığını öne sürerek "Hakimler, temel hak ve hürriyetleri koruyan değil, temel hak ve hürriyetlere müdahale eden görevliler haline gelmiştir." sözlerini sarf etti.

Adalet reformuna gerek olmadığını, kanunların açık ve net olduğunu dile getiren Erel, "Kanunları uygulayanların kafalarında reform yapmak gerekiyor." dedi.

"Hukuk ve ekonomi reformu yapılacağına pek de inanmıyoruz"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan, siyasi davalarda yürütme ile uyumlu kararlar veren hakimlerin ödüllendirildiğini ileri sürdü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde siyasetin yargıya baskısı gerekçesiyle ağır tazminat kararları verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elde ettiği gücü paylaşmak istemediğini savunan Bahşi, "Kuvvetler ayrılığı ilkesini de kabul edemiyor. Bu düşüncede olsaydı Türkiye'nin son kıymetli varlıklarını elinde toplayan Varlık Fonu'nun başkanlığına kendisini atamazdı, her türlü faaliyetlerini ticari sır kapsamına almazdı, işlemlerini Meclis, Sayıştay ve yargı denetimi dışına çıkarmazdı. Tüm bu sebeplerle hukuk ve ekonomi reformu yapılacağına pek de inanmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İş yükü çok ağır olan kamu kurum ve kuruluşlarındaki avukatlara üvey evlat muamelesi yapıldığını öne süren Bahşi, adliye personelinin ağır çalışma koşullarında görev yaptığını dile getirdi.

"Borçlanma Genel Müdürlüğü kurmak size nasip oldu"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP Grup Başkanvekilliği sırasında 2017 yılında yaptığı bütçe konuşmasında, ekonomik güvenliğe ilişkin açıklamalar yaptığını anlatarak "Bunu söylediğimizde Merkez Bankasının rezervleri artı 37 milyar dolarmış. Bugün eksi 47 milyar dolar. Hükümet bu kadar önemli bir konuda adım atmamış, tam tersine o günden bugüne 84 milyar dolar rezervi bozmuştur." diye konuştu.

Usta, Temmuz 2018'de Türkiye'ye yönelik finansal bir saldırı olmadığını savunarak bu sırada Türkiye'de siyasetin ve dış politikanın gerginleştiğini, buna karşılık hem yerli hem de yabancı yatırımcının pozisyon aldığını söyledi.

Olası bir saldırı karşısında önlem alınması gerektiğini ifade eden Usta, iktidarın bunu yapmadığını, öte yandan ekonomide bütçe açığıyla birlikte cari açık görüldüğünü belirtti. Usta, "Hükümetin rakamlarına göre, 2020 yılında kamu kesiminin 297 milyar lira, milli gelire oranla da yüzde 6,1 açık vermesi öngörülüyor. Bu rakam çok yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

Bütçenin bozulmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmadığını ileri süren Usta, bu bozulmanın yapısal kaynaklı olduğunu belirtti.

Erhan Usta, "Hazine, ocak-kasım döneminde ihtiyacının 106 milyar lira üzerinde borçlanma yapıyor; keşke bunun 40-50 milyar lirasını esnafımıza verebilseydik. Pandemi döneminde esnaf için bütçeden 1 kuruş para harcanmadı." dedi.

Çiftçiye verilen desteklerin enflasyon oranında artırılmadığını dile getiren Usta, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bütçe yapılmadığını da öne sürdü.

Türkiye'nin bir borç-faiz kısır döngüsüne girdiğini de iddia eden Usta, iktidarın ekonomide çapraşık, karmaşık, şeffaf olmayan ilişkiler tercih ettiğini söyledi.

Erhan Usta, kamu bankalarında 34 milyar liralık Hazine mevduatı bulunduğunu, ancak buradan kimin fonlandığının bilinmediğini savundu.

Bütçede borçlanma konusunda şeffaflık olmadığını öne süren Usta, iktidarı işaret ederek "98 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kurmak size nasip oldu, çok şükür." diye konuştu.

Erhan Usta, EPDK'nin, dağıtım şirketlerinin idari masraflarını da tarifeye ekleyen bir düzenlemeye imza attığını iddia ederek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

"2021 yılında takibi gereken alacaklar tavan yapar"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, finansal istikrarın sürdürülmesi ve ekonomik birimlerin etkin ve doğru karar alabilmesi için BDDK'nin bankacılık sistemiyle ilgili bilgileri, verileri zamanında paylaşması gerektiğini dile getirdi.

BDDK'nin 17 ve 27 Mart 2020 tarihlerinde aldığı kararlarla yakın izlemeden takibi gereken alacaklara ilişkin süreleri uzattığını anlatan Yılmaz, böylece, normal bir kredinin temerrüde düşme süresinin 270 güne, diğer bir deyişle 9 aya kadar çıkarıldığını ifade etti. Yılmaz, "Dokuz ayı dikkate alırsak ödenemeyen bu krediler 31 Aralık 2019 tarihinden önceki kredilerden kaynaklanıyor. Burada henüz pandemi etkisi yok. Takip eden dönemde, çoğu altı ay ödemesiz yaklaşık 800 milyar kredi genişlemesi oldu, bunların ödemeleri yeni başladı. 2021 yılında takibi gereken alacaklar tavan yapar." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'li Yılmaz, BDDK'nin düzenlemesiyle 31 Aralık 2020 sermaye yeterlilik rasyosu hesaplanırken 7 lira 90 kuruş döviz kuru yerine 6 lira 90 kuruş civarı bir kur kullanıldığını ve daha yüksek bir rasyonun belirlendiğini belirterek "Oysa daha bu haftanın başında pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bütçe sunumunda bankalarımızın sermaye yeterlilik rasyosunun ne kadar güçlü olduğunu söylüyordu." diye konuştu.

BDDK'nin, düzenlemelerle, batık kredilerin görünürlüğünü birkaç ay ertelediğini ileri süren Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a hitaben "BDDK, maalesef, son birkaç yılda tedirgin eden, güveni zedeleyen birtakım işler de yaptı. Siz güven tesis etmeye çalışıyorsunuz ama size bağlı olan kurum sizin bu tesis etmeye çalıştığınız güveni bir noktada boşa çıkarıyor." görüşünü savundu.

İktidarın işini, aşını kaybeden, evine ekmek götüremeyen insanlara bütçeden yardım yapamadığını söyleyen Yılmaz, "Aynen 2001 krizinde olduğu gibi bir pandemi tahvili ihraç edin. Merkez Bankasından bunu alın, parasallaştırın. Faizli de faizsiz de olabilir. Bunun için kredibilite ve güven lazım fakat maalesef geçmiş siciliniz bu kredibiliteye imkan vermiyor, vatandaş buna itibar etmiyor. Ben bunu öneriyorum, bu yapılabilir ve toplumdaki bu sıkıntı da giderilebilir ama burada kaş yapayım derken göz çıkarılabilir, eğer mevcut yaptıklarınız gibi bunu da yaparsanız iş çığırından çıkar." sözlerini sarf etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yerinden söz alarak, Erhan Usta'nın konuşmasının son kısmında televizyon yayınının kesildiğini belirterek, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç'ten bu konuda bilgi istedi.

TBMM Başkanvekili Bilgiç, konu hakkında TBMM TV'den aldığı bilgiye göre, TBMM TV'nin yayın çıkışında bir sorun olmadığını ancak TRT yayın girişinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kesinti yaşandığını bildirdi.

Bu kesintinin sadece 1,5 dakika sürdüğünü ve kısa sürede sorunun çözüldüğünü aktaran Bilgiç, kesintiden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"En itibarlı kurum Meteoroloji"

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Türkiye'nin en itibarlı kurumlarının belirlenmesine yönelik geçen yıl yapılan bir araştırma sonucunda ilk sırayı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aldığını, kurumun bilime dayalı, evrensel kurallarla tespitler yaptığını belirtti.

Yokuş, "Kamu kurumlarının itibarını sıfırladıkça bu devlete, bu millete büyük bir yük yüklüyorsunuz, kurumlarımızı itibarsızlaştırıyorsunuz. Bu günahın bedeli çok ağırdır." dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, NATO ülkeleri arasında savunma harcamalarında ilk sırayı ABD, ikinci sırayı Yunanistan'ın aldığını anlattı.

Türkiye'nin GSYH'sinin yalnızca yüzde 1,91'ini savunma harcamalarına kullandığına dikkati çeken Ataş, "NATO'nun en fazla askeri personeli olan 2'nci ülkesi, en güçlü 4'üncü ordusuyuz ama savunma harcamalarında 11'inci sırada yer almaktayız. Savunma sanayimiz yeterli bütçe ayrılmadığı için yerli ve milli olmaktan halen çok uzaktır." eleştirisini yaptı.

Ataş, 15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için iktidara çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yargı bağımsızlığı" açıklamaları

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, kürsüden söz alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde sarf ettiği "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz." sözlerine ilişkin "Anayasal suç işliyor. Yargıya talimat veriyor." iddiasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da HDP'li Oluç'un sözlerine, "Hukuk yargılamalarının eksiksiz yerine getirilmesi başımızın tacı, ancak birilerini sokağa çağırırken birilerinin ölümüne vesile olurken dokunulmazlık varmış gibi davranmanın da hukuka aykırı bir tavır olduğunu ifade etmek istiyorum." karşılığını verdi.