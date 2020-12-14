Son dakika haber... TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "Neoliberal politikaların, şirket tarımcılığının, endüstriyel tarımcılığın bu memlekete bir faydası yok." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçelerinin görüşmelerinde HDP'li milletvekilleri söz aldı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, günlerdir bütçeyi konuştuklarını ancak şimdiye kadar kimsenin "yoğurdum ekşi" demediğini söyledi.

Bütçe görüşmelerinde konuşan bir bakanın Türkiye'de yoksulluk olmadığını söylediğini iddia eden Turan, halkın sürekli yoksullaştığını ileri sürdü.

İhracat ve ithalat oranlarını bakıldığında AK Parti iktidarının ithalatçı olduğunun görüleceğini belirten Turan, tarım alanlarının bu iktidar döneminde 26,5 milyon hektardan 23 milyon hektara düştüğünü iddia etti. Turan, "Bu var ya korkunç. Bir sürü Avrupa ülkesinden fazla, 2 tane Trakya ediyor değerli arkadaşlar. 2 tane Trakya'yı iktidar on sekiz yılın içerisinde betona boğmuş durumda. Bunda gururlanılacak, onore olacak bir şey var mı?" diye konuştu.

Tarımsal girdi fiyatlarının arttığını, çiftçi borçlarının batak haline geldiğini öne süren Turan, 600 bin tarımsal işletmenin de AK Parti iktidara geldikten sonra yok olduğunu söyledi.

"Neoliberal politikaların, şirket tarımcılığının, endüstriyel tarımcılığın bu memlekete bir faydası yok." diyen Turan, 22 milyar lira tarımsal destekle bu sorunların nasıl çözülebileceğini sordu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Türkiye'de her yıl hava kirliliği nedeniyle 30 bin kişinin hayatını kaybettiğini iddia ederek, Van'ın da aralarında olduğu pek çok şehirde hava kirliliği olduğunu kaydetti.

Havadaki partikül oranının da her geçen gün arttığını dile getiren Işık, "Fosil yakıtlara dayalı enerji üretimi, doğayı kirletmek üzerine kurulu sanayi, denetimsiz tarım ilaçları kullanımı, oy karşılığı bedava dağıttığınız kalitesiz kömür gibi politikalarınız sonucunda 75 milyondan fazla insan kirli hava solumaktadır." dedi.

Işık, AK Parti iktidarı döneminde su kaynaklarının kirletildiğini, HES'leştirildiğini ve ticarileştirildiğini savunarak, HES'lerin yapıldığı yerlerde canlı yaşamının yok edildiğini öne sürdü.

"Genç işsizlik arttı"

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, nüfusun yüzde 16'sını oluşturan gençlere 2021 yılında da bütçe ayrılmadığını iddia ederek, hükümetin 13 milyonluk genç kitlesine yoksulluk, açlık, sefalet ve geleceksizlik sunduğunu savundu.

İşsizliğin 2020'de yüzde 20 oranlarına ulaştığını öne süren Dağ, genç işsizlik oranının geçen 7 yılda düzenli şekilde arttığını ve rekorlar kırdığını söyledi. Dağ, 2020'de 19 bin 910 öğretmen atandığını ama Kürtçe'ye 1 kontenjan ayrıldığını belirtti. Dağ, "Kürt düşmanlığının arttığını" iddia etti.

Düşünceleri beğenilmeyen üniversite öğrencilerinin burslarının kesildiğini iddia eden Dağ, gençlerin yoksulluk ve açlık ile terbiye edilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Bazı kadınların fotoğraflarını gösteren Dağ, genç kadınların her gün taciz, tecavüz ve ölüm tehdidiyle yaşadığını, 2020'nin 10 ayında 435 kadının katledildiğini ifade etti. Dağ, kadınlara yönelik eylemlerin sorumlusu olarak iktidarı gösterdi.

HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, bütçede bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin bir enflasyon kadar bile artmadığını söyledi.

Gençlerin yüzde 27'sinin işsiz olduğunu kaydeden Kaçmaz, "İşsizlik, bilinmezlik ve belirsizlik gençleri karamsarlığa itmekte. İşsizlik, yoksulluk, baskı ve geleceksizlik madde bağımlılığını artırmakta ve yine, işsizlik ve yoksulluk sebebiyle intiharlar artmakta." dedi.

Kaçmaz, işsizlik sebebiyle gündüz uyuyan gençler türediğini belirterek, bunun tembellikten değil, üniversite okuyup mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerin babalarının yüzüne bakamadığından olduğunu dile getirdi.

Seçim bölgesinde birçok gencin uyuşturucu kullandığını ve ailelerin yardım istediğini belirten Kaçmaz, Şırnak'a bir arındırma ve rehabilitasyon merkezi açılmasını istedi.

Amatör kulüplerin sporcu, teknik ekibi ve çalışanlarının büyük mağduriyetler yaşadığını da dile getiren Kaçmaz, amatör kulüplere ayrılan bütçenin 1 milyar arttırılmasını daha önce talep ettiklerini hatırlatarak, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu vurguladı.

Kaçmaz, Kürtçe dil atölyesi bulunmadığını da iddia ederek, "Sonra da bize bin yıllık Kürt kardeşliği teranesinden bahsediyorsunuz." ifadesini kullandı.

"İç ve dış politikada ciddi transformasyon yaşanıyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Türkiye'de iç ve dış politikada çok ciddi bir transformasyon yaşandığına işaret ederek, "Türkiye'nin iç, dış, ekonomik, hukuki, etnik, dinsel, mezhepsel, sınıfsal, toplumsal, cinsel, dünya kadar meselesi var ama neredeyse bütün bu meseleler bir asayiş, bir güvenlik meselesine indirgenmiş. Hal böyle olunca, masada kalmanın tek yolu askeri anlamda sahada olmak gibi düşünülüyor." dedi.

Türkiye'nin insancıl ve girişimci bir dış politikası bulunmadığını öne süren Özsoy, gayet müdahaleci, fırsat buldukça bütün boşluklara girmeye çalışan alt emperyal, yani bölgesel anlamda emperyal hevesleri olan bir siyaset güdüldüğünü iddia etti.

Özsoy, Türkiye'nin dış politikayı iç politika malzemesi olarak kullandığını da savunarak, "Türkiye'nin şu mevcut noktada, bir ülke olarak ciddi sorunları var, bunlar iç politika malzemesi, hamaset malzemesi olarak kullanılabilecek meseleler değil." diye konuştu.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, bu yıl da diğer yıllardan farksız bir şekilde, "dibe daha yakın bir ekonomik çöküşün içinde debelenildiğini" söyledi. Uca, "Hal böyleyken, tabii ki iktidarın sunduğu bütçe, refah seviyesini yükselten, bu çöküşe karşı önlem alan bir bütçe olmaktan uzak, yandaşa, ranta, savaşa alan açan bir tekliften ileriye gitmemiştir." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliğinden her geçen gün uzaklaştığını, bunun da AB raporlarına yer aldığını savunan Uca, "komşularla sıfır sorun" ve Avrupa Birliğine üyelik iddialarıyla toplumdan onay alan dış politika vaadinin, bugün itibarıyla müdahaleci ve yıkıcı yaklaşımlara dönüştüğünü söyledi.

"Gençler başımızın tacı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yaptığı konuşmada, en uç görüşlerin özgürce ifade edilmesini saygıyla karşıladıklarını belirterek, fikirlerinden dolayı gençlerin burslarının kesildiğine dair iddiayı reddetti. Turan, bursların verilmesi ve kesilmesinin de somut kriterlere bağlı olduğunu söyledi.

Dersim Dağ'ı işaret ederek "genç" denilen konuşmacının ağır ifadeler kullandığı için arkadaşlarının uyarıda bulunduğunu, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da "Gençlere sabredemiyorsunuz." dediğini belirten Turan, "Gençler başımızın tacı. Ama genç ifadesinin arkasında, bu ülkenin terörle olan imtihanında, terörün yanında yer alan ifadeler kullanırsanız bu grup ayağa kalkar ve 'dur' der. Aynı genç hatip 'Kürt düşmanlığı yüzde 900 arttı, Kürtçe konuşamıyoruz' dedi. Ama baktım hatibin mezun olduğu okul Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtçe Dil Edebiyat Bölümü." diye konuştu.

Dersim Dağ'ın kadınların fotoğraflarını göstererek iktidara yönelik suçlamalarda bulunulmasına da tepki gösteren Turan, AK Parti'nin kuruluşundan beri işkenceye sıfır tolerans dediklerini, uygulamada hata varsa, şahsi kusurlar varsa bunların partiye mal edilemeyeceğini belirtti. Turan, "Suçların şahsiliği ilkesini ihlal ederseniz, bize şu hak doğar. O konuşmacınız Dersim Dağ'ın ağabeyi Masum Dağ adlı terörist bizim devlet görevlimizi şehit eden bir terörist. Şunu mu diyeceğiz; 'Biz bundan sorumluysak siz de ağabeyinizin terör faaliyetinden sorumlusunuz.' mu diyeceğiz?" ifadesini kullandı.

Turan, Türk-Kürt kardeşliğinin "bir terane" diye ifade edilmesine karşılık da, "Ben buna cevap vermeye utanıyorum. Bin yıllık tarihimize 'terane' tarzı bir yaklaşımla eğer söylem haline getirirseniz yazık derim sadece. Derdinizin Kürtler olmadığını, bin yıllık kardeşliğimiz olmadığını bir daha itiraf etmiş olursunuz ancak bu ifadeyle." dedi.

Türkiye'nin kapılarını açarken "Ezidi misin, değil misin?" denilmediğini, mazlumlara kapıların açıldığını ifade eden Turan, milletvekilliğinin "Kandil'in sözcülüğü, terörist cenazesine katılmak, Avrupa'ya şikayet etmek" olmadığını söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de Turan'ın ifadelerine katıldığını belirterek, PKK'nın aslında bir narko terör örgütü olduğunu ifade etti. Bülbül, PKK, KCK, PYD'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vatandaşlara zorla kenevir ektirdiğini ve bundan üretilen esrardan komisyon aldığını, köylüleri ve bölge insanını bu vesileyle suça iştirak ettirdiğini de sözlerine ekledi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, iktidarın görevinin muhalefeti dinlemek ve ülkeyi yönetmek olduğunu belirterek, "Biz muhalefet patisiyiz, eleştirimizi yöneltiriz, tespitlerimizi yaparız ve iktidarın bu konularda nerelerde eksiklik yaptığını söyleriz." dedi.

Beştaş, Dersim Dağ'ın da güzel bir gençlik konuşması yaptığını söyledi.

Feleknaz Uca'nın da Yezidi bir milletvekili olduğunu dile getiren Beştaş, onun konuşmasında "DEAŞ'ın Şengal'e saldırısını kınadığını" iddia ederek, "Niye ses sizden geliyor?" dedi.

"Esnaf zorda"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise esnafın zorda olduğunu belirterek, Meclisin buna sessiz kalmamasını istedi. Altay, Genel Kurulda konuşan genç milletvekillerinin konuşmalarının birleştirilerek kulak verilmesini talep etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da esnafın zor durumda olduğunu vurgulayarak, insanların intihar ettiklerini ileri sürdü.

Türkkan, pandemi nedeniyle iş yerlerini açamayan veya açsa da gelir kaybını uğrayan esnaf ve sanatkarlara aylık 2 bin lira olmak üzere 6 ay boyunca karşılıksız yardım yapılmasını, kira stopaj oranının yılbaşından itibaren 6 ay süreyle sıfırlanmasını, Mart 2020'den sonra alınan kredilerinin geri ödeme sürelerinin bir yıl uzatılmasını ve bu nedenle oluşacak faizlerin hazine tarafından karşılanmasını istediklerini kaydetti.

Vergi borçlarından kaynaklanacak ödemelerin altı ay ertelenmesini, her esnaf ve sanatkara çalışan başına 10 bin lira kredi verilmesini, kredi ödemelerinin bir yıl geri ödemesiz, otuz altı ay vadeli olmasını ve faizlerin de hazine tarafından sübvanse edilmesini talep ettiklerini belirten Türkkan, bu taleplerin yerine getirilmesinin esnafı ve sanatkarları bir nebze rahatlatacağını aktardı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise CHP'li Cengiz Gökçel'in konuşması sırasında partisini ve şahsını küçümseyecek ifadeler kullandığını belirterek, bunu reddettiğini söyledi. Destici, "Büyük Birlik Partisi kurulduğu günden bugüne kadar 27 yıl şanıyla, şerefiyle, onuruyla Hazineden de bir kuruş almadan devlete, vatana, millete hizmet için siyasetini sürdürmektedir." dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, şahsı adına yaptığı konuşmada, yıllarca terör olaylarıyla anılan Şırnak'ın şu an tesis edilen huzur ve güven ortamının sosyal alanda olumlu yansımalarının görüldüğü bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi.

Hükümetin Şırnak'a 18 yılda ciddi yatırımlar yaptığını belirten Birlik, üniversite açıldığını, havaalanı, 7 adet devlet hastanesi, 10 sağlık ocağı, 1 kadın doğum ve çocuk hastanesi, 50 aile sağlık merkezi, 5 adet 112 hizmet binası, 1 diyaliz merkezi yapıldığını ve 500 yataklı bölge hastanesinin yapılması için proje çalışmaları devam ettiğini kaydetti.

Birlik, Şırnak il ve ilçelerinde 10 bin 200 civarında konut ve 506 iş yeri, 63 halı saha, 25 çok amaçlı basketbol sahası, 7 gençlik merkezi, 498 okul binası ve 21 pansiyon yapıldığını dile getirdi.

Şırnak Cizre kara yolunun da 23 yılın ardından, terör saldırılarına rağmen, hükümetleri tarafından tamamlandığını belirten Birlik, Cizre-Şırnak yolunun mesafeyi yarıya indirdiğini söyledi.