Yozgat'ta ölümlü trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün yaşanan trafik kazası sonrası gözaltına alınan milli güreşçi Kayaalp ve kazaya karışan tır şoförü N.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayaalp ve N.Ş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayaalp, adliye çıkışı gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

İstenmeyen bir olay yaşandığını ifade eden Kayaalp, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm, elimde olan bir şey yoktu." dedi.