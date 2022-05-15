Son dakika haber | Trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle salıverildi

15.05.2022 15:34

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgat'ta ölümlü trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yozgat'ta ölümlü trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün yaşanan trafik kazası sonrası gözaltına alınan milli güreşçi Kayaalp ve kazaya karışan tır şoförü N.Ş. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayaalp ve N.Ş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kayaalp, adliye çıkışı gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

İstenmeyen bir olay yaşandığını ifade eden Kayaalp, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm, elimde olan bir şey yoktu." dedi.

Son dakika haber | Trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle salıverildi
Son dakika haber | Trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle salıverildi
Son dakika haber | Trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle salıverildi
Son dakika haber | Trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle salıverildi

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Milli Güreşçi, Rıza Kayaalp, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Trafik kazasına karışan milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


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