Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2) - Son Dakika

EDEBİYAT YOLU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinin ardından Kahramanmaraş- Göksun yolunun açılış törenine katıldı. Üzerinde 11 çift tüplü tünelin bulunduğu, 4,6 milyar liraya mal olan yolun 80 dakikadan 41 dakikaya düşeceğini anlatan Erdoğan, yola da 'Edebiyat Yolu' isminin verildiğini açıkladı.

Erdoğan konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte kurdelesini kestiği yolu hizmete açtı.