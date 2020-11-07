Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2) - Son Dakika

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2)

07.11.2020 17:31
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2), System.String[]

Son dakika politika haberine göre EDEBİYAT YOLU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinin ardından Kahramanmaraş-Göksun yolunun açılış törenine katıldı.

EDEBİYAT YOLU'NUN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinin ardından Kahramanmaraş- Göksun yolunun açılış törenine katıldı. Üzerinde 11 çift tüplü tünelin bulunduğu, 4,6 milyar liraya mal olan yolun 80 dakikadan 41 dakikaya düşeceğini anlatan Erdoğan, yola da 'Edebiyat Yolu' isminin verildiğini açıkladı.

Türkiye'nin büyük hayal ve hedefleri olan bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, bu hedeflere ulaşma noktasında 18 yılda yapılanların önemli ama yeterli olmadığını ifade etti. Necip Fazıl Kısakürek'in, 'Devlet gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım' dediğini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz de şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz topraklarda dev gibi eserler bırakmak için karınca gibi durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyoruz. İl kongrelerimiz vesilesiyle şehirlerimizi ziyaret ederken aynı zamanda tamamlanan projelerimizin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Samsun'da ülkemizin en büyük demiryolu modernizasyon çalışması olan Samsun- Sivas rehabilitasyon projesinin açılışını yaptık. Önceki hafta toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımını Malatya'mızla özellikle buluşturduk. Şırnak ziyaretimizde toplam yatırım tutarı 3,5 milyar lirayı geçen yüzlerce hizmeti şehrimizin istifadesine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında barajların, fabrikaların, hastanelerin, sağlık ve üretim tesislerinin, yolların, tünellerin açılışlarını gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz."TÜRKİYE'NİN GURUR ABİDESİKahramanmaraş'ta açılışını yaptıkları yolun Türkiye'nin gurur abidesi olacak bir eser olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:  "Önceki yıllarda inşası biten bölümleri peyderpey trafiğe açılan Kahramanmaraş-Göksun yolunun tamamını bugün resmen hizmete açıyoruz. Bu proje Güneydoğu Anadolu'yu İç Anadolu'yu ve Karadeniz'i birbirine bağlayan güzergah üzerinde yer alan stratejik bir yatırımdır. Toplam 64,1 kilometre uzunluğundaki bu yolda 11 adet çift tüp tünel, 2 adet viyadük, 3 adet köprü ve 6 adet köprülü kavşak bulunuyor. Bu tünel ve viyadüklere ülkemizin kültür ve sanat hayatına eşsiz katkıları bulunan Kahramanmaraşlı güzel insanlarımızın ismini vermek istedik. Hepsi de Kahramanmaraş'ın bereketli ikliminde yetişen Ali Kutlay'ın, Aşık Mahsuni Şerif'in, Hayati Vasfi Taşyürek'in, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, Cahit Zarifoğlu'nun, Alaeddin Özdenören'in, Akif İnan'ın, Rasim Özdenören'in, Erdem Bayazıt'ın, Nuri Pakdil'in Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek'in isimlerini yol üzerindeki tünel ve viyadüklere veriyoruz. Bu yolun ismini de 'Edebiyat Yolu' olarak belirledik."Yolun doğu, batı, kuzey ve güney hatlarını birleştireceğini, transit trafik ve turizm hareketliliğini de sağlayacağı artışla bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş Göksun arasındaki 80 kilometrelik mesafe 80 dakikada geçiliyordu. Şimdi bu yolun mesafesini 16 kilometre kısalttık, seyahat süresini 41 dakikaya indirdik. Zamandan 75 milyon TL, akaryakıttan 55 milyon TL tasarruf ediyoruz. Edebiyat Yolu; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep devlet yolu ile birleşiyor. 4 milyar 671 milyon liralık bu eser Kahramanmaraş'ı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak' dedi.ENGELLERE ALDIRMADIKKahramanmaraş'ın işgal döneminde bağımsızlık aşkı ile milleti aydınlattığını ve AK Parti olarak kendilerinin de her zaman Kahramanmaraş'tan güç aldıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "18 yılda tüm kritik süreçlerde destek ve dualarınızı yanımızda bulduk. Bize güvendiniz, bize inandınız, mücadelemizde bizi yalnız bırakmadınız. Biz de o güven ve teveccühü boşa çıkarmamak için engellere aldırmadık, zorluklarda yılmadık, önümüzü kesmeye çalışanlara boyun eğmedik. İçeride vesayetin temsilcilerinin, dışarıda Türkiye düşmanlarının sabotajlarına rağmen yaptığımız okullarla üniversitelerle yollarla konutlarla barajlarla şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyeti güçlendirerek ekonomiyi, ihracatı, üretimi büyüterek ülkemizin gücüne güç, itibarına itibar katarak Türkiye'ye çağ atlattık. Kimsenin kökenine, meşrebine, farklılığına bakmadan, her rengi aynı samimiyetle kucakladık. 83 milyonun her ferdine aynı sevda ve heyecanla hizmet ettik. Bu ülkenin sadece güneyini, batısını, birileri gibi sahilleri değil 780 bin kilometre karenin her karışını, her çakıl taşını seviyoruz. Bizim kalbimizde ülkemizin her köşesinde yaşayan insanlara yetecek kadar Türkiye sevdası bulunuyor. Açıkçası elini vicdanına koyan herkes 2002 ile bugünü mukayese ettiğinde gerçeği kabul ediyor. 18 yıl öncesine göre Türkiye daha dengeli bir yapıya kavuşmuş, illerimiz arasındaki altyapı ve hizmet farkı büyük oranda ortadan kalkmıştır. Ankara'da ne varsa Hakkari'de o vardır. İstanbul'da İzmir'deki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Adıyaman'daki vatandaşlarımız aynı imkanlara sahiptir. Yatırımlarımızda sadece adaletsizlikleri gidermedik ayın zamanda her ferdin devletine güvenmesini sağladık."

Erdoğan konuşmasının ardından törene katılanlarla birlikte kurdelesini kestiği yolu hizmete açtı.


Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Edebiyat, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2) - Son Dakika


Son Dakika

Alanyaspor, evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı İzmir'deki depremde 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda taburcu oldu ABD'de koronavirüs vakalarını öksürük sesiyle tespit eden yapay zeka geliştirildi Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var Eskişehir'de 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk ediyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu         
17:54
Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum Yusuf Yazıcı'dan hocası Galtier'e: Hat-trick yapmama rağmen Brest maçında yedek olacağımı biliyorum         
17:24
Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi Azerbaycan ordusunun 27 yıl sonra işgalden kurtardığı Fuzuli ve Cebrail görüntülendi         
17:12
Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı Kardeşinin eşiyle ilişkiye giren Giggs hakkında çarpıcı itiraf: O bağımlı bir kadın avcısı         
16:49
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü Annesinin elinden tutarak yakalamaya çalıştığı kız çocuğu, 14. kattan düşerek öldü         
15:14
Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 2 kişi hastaneden kaçtı         
13:37
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 18:36:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye güçlendikçe, maruz kaldığı saldırılar artıyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei