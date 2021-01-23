Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesinin 5'inci gemisi olan İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Diyarbakır- Silvan Barajı Gövde Dolgu Çalışması Tamamlanması Merasimi ile Ergani Barajı, Başlar Barajı ve Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılım sağlayacak.

(İstanbul/14.30/16.00)