Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İzmir Valiliği'ni ziyareti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklama yapması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kurum: '(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir' - Son Dakika