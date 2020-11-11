Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklama yapması İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. (1)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un İzmir Valiliği 'ni ziyareti

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kurum: '(İzmir'deki deprem) Şu an itibarıyla 17 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi sürmektedir' - Son Dakika

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