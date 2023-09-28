İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı

Son Güncelleme: 28.09.2023 15:25

İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi ise yaralandı.

İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesinde patlama oldu. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi de yaralandı.

"CİDDİ BİR SES DUYULDU"

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 6. katında meydana gelen patlama büyük korku yaşattı. Patlama hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "En üst katta bir doğalgaz patlaması var. Ona bağlı olarak yangın başlamış. Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

2 ÖLÜ, 4 YARALI VAR

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ORTALIK SAVAŞ ALANI GİBİ

Öte yandan; patlamanın şiddetiyle çevredeki binalar ve dükkanlar da zarar gördü. Binalardan moloz, beton ve cam parçaları koparken patlamanın şiddetiyle bazı ağaçlar devrildi. Sokaktaki park halindeki araçların bir kısmı ise zarar gördü.

İşte olay yerinden kareler;

Şirinevler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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