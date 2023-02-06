Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 2 bin 818 bina yıkıldı, can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 2 bin 818 bina yıkıldı, can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz

06.02.2023 13:25

Son dakika! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 ili vuran sarsıntıda 2 bin 818 binanın yıkıldığını ifade ederek "912 vatandaşımız hayatını kaybetti. Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 2 bin 818 bina yıkıldı, can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde 2 bin 818 bina yıkıldı, can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz - Son Dakika
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