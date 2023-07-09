Son dakika: Kızılay'ın Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz oldu.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ahbap Derneği'ne çadır satışıyla tepkilerin odağı haline gelen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık istifa etmişti. Kınık'tan boşalan görevi vekaleten yürüten Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da oy birliği ile Kızılay Genel Başkanı seçildi.

FATMA MERİÇ YILMAZ YENİ GENEL BAŞKAN OLDU

Türk Kızılay'ın bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday oldu. Seçimde yaklaşık 800 delege oy kullandı. 2015 yılında bu yana Türk Kızılay yönetim kurulunda bulunan Fatma Meriç Yılmaz, genel kurulda oy birliği ile Kızılay'ın yeni genel başkanı seçildi.

KIZILAY'IN İLK KADIN GENEL BAŞKANI

Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay tarihinin ilk kadın genel başkanı oldu. Yılmaz, bugüne kadar Türk Kızılay 1. Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunuyordu.

"KIZILAY BÜTÜN POLİTİK MÜLAHAZALARIN ÜZERİNDE BİR KURUM"

Seçimin ardından delegelere teşekkür eden Yılmaz, "Kızılay bu ülkenin en nadide değerlerinden bir tanesi. Merhametin, yardımseverliğin, dayanışma azminin en somut örneği olan bir iyilik kalesidir Kızılay. Kimsenin bu yapıya zarar vermesine müsamahamız yok. Kızılay bütün gündelik çekişmelerin, politik mülahazaların üzerinde bir kurum ve herkes bu hassasiyetle davranmalıdır." diye konuştu.

"EN BAŞTA KOŞAN BİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yılmaz, "yollarının uzun ve heybelerinin ağır olduğunu" ifade ederek şunları kaydetti: "Yakında ve uzakta, içerde ve dışarda bizim yolumuzu gözleyenler var. Bağışçılarımızdan aldığımız emaneti, hakkıyla ihtiyaç sahibine ulaştırmak için durup dinlenmeden bütün zorlukları aşarak koşacağız. Bizim hikayemiz zorlukların üstesinden gelmenin hikayesidir. Depremde, savaşta, yangında, selde, salgında hep olduğu gibi yine en başta koşan biz olmaya devam edeceğiz."

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN KEREM KINIK İSTİFA ETMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır sattığı için eleştiri oklarının hedefi olan Kerem Kınık, o dönemde konuya ilişkin, "Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük." demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir." açıklamasından hemen sonra Kınık görevi bırakmıştı.

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

1975 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Tıpta uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı. 2008 yılında doçentlik unvanı alan Yılmaz, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Klinik Şef Yardımcısı olarak görev yaptı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim dalına doçent olarak atanan Yılmaz, aynı üniversitede profesör unvanını aldı. 2012-2015 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumluluğu ile Laboratuvar Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2015-2016 yılları arasında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği; 2016-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ulusal ve uluslararası alanda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan Yılmaz, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya ABD. da Öğretim Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Kliniğinde Eğitim Görevlisi olarak çalışıyor.

2015 YILINDAN BU YANA KIZILAY'DA

Yılmaz'ın ayrıca, TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu Üyeliği, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu Üyeliği ve IFCC C-NPU komisyonunda asil üyeliği bulunuyor. 2015 yılından bu yana Türk Kızılay Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmekte, ve halen Kızılay Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanlığını yürütüyor. Evli ve üç çocuk annesidir.