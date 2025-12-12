5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı - Son Dakika
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

12.12.2025 14:56
5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı
Sultangazi'de 5 katlı binanın çatısında çıkan ve soba kaynaklı olduğu değerlendirilen yangında can pazarı yaşandı. Dairede yaşayan bir adam can havliyle camı kırıp aşağı atladı. Eşini yerde gören kadın hemen aşağı indi. Eşinin acı içinde kıvrandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu. Gördü şahidi, "Yabancı uyruklu 5 kişi yaşıyor. Biri camı kırıp aşağı atladı. İki kişi çıkmadı" dedi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde 2587 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 13.03 sıralarında yangın çıktı. Soba kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangının kısa sürede büyümesiyle çatıdan alevler yükseldi.

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

CAMI KIRIP AŞAĞI ATLADI

Evde bulunan yabancı uyruklu bir kişi alevlerden kurtulmak için can havliyle camı kırarak aşağı atladı. Çevredekiler hemen yaralı adamın yardımına koşup yanan binadan uzaklaştırdı. Eşinin aşağı atladığı gören kadın, hemen aşağı indi. Yaralanan eşinin yerde acılar içinde kıvrandığını gören kadın gözyaşlarına boğuldu.

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları dron ile görüntülendi.

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

"YANGININ SOBA KAYNAKLI ÇIKTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, "Yangının sobadan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Yabancı uyruklu insanların yaşadığı bir daire. Biri 5. kattan aşağı atladı. Hastaneye kaldırıldı. Yangının neden çıktığı itfaiye raporundan sonra belli olacak" dedi.

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

"İKİ KİŞİ ÇIKMADI"

Osman Yıldırım isimli bir vatandaş, "Yabancı uyruklular yaşıyor. 5 kişi yaşıyor. Biri camı kırarak aşağı atladı. Eşiyle birlikte ambulansa gönderdik. İki kişi çıkmadı. Onu bekliyoruz" diye konuştu.

5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa 5 katlı binada çıkan yangında can pazarı! Camı kırıp aşağı atladı - Son Dakika

