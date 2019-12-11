Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı - Son Dakika

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı, System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 15. hafta heyecanı 13, 14, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler de açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı atamalara göre 15. haftada görev alacak hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor: Zorbay Küçük

14 Aralık Cumartesi

15.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

17.30 Gençlerbirliği - Göztepe: Cüneyt Çakır

20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Ali Şansalan

15 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep FK - İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya

16.30 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16 Aralık Pazartesi

20.00 Trabzonspor - Denizlispor: Halis Özkahya

20.00 Medipol Başakşehir - Konyaspor: Hüseyin Göçek

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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