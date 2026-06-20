“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık Sergisi” ziyaretçilerini ağırlıyor

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık vizyonu kapsamında hazırlanan “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık” Sergisi’nin tanıtım toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

SERGİ TAKSİM MEYDANI'NDA

Taksim Meydanı’nda kurulan sergide, sıfır atık yaklaşımı, gıda israfıyla mücadele, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir yaşam anlayışı deneyim alanlarıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda, İstanbul Valiliği iş birliğiyle; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık” Sergisi, çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor.

İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, sergi alanını ziyaret ederek bölümlerde yer alan içerikleri inceledi. Ziyarette, Sıfır Atık Hareketi’nin İstanbul’da ve küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalar ile sürdürülebilir gelecek hedefleri değerlendirildi.

İSTANBUL’DA SIFIR ATIK SEFERBERLİĞİ

Serginin tanıtım toplantısında konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında kentin 39 ilçesinde 1500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, bu çalışmaların milyonlarca İstanbulluya ulaştığını ifade etti.

İstanbul’da gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu’nun küresel ölçekte önemli bir buluşma olduğunu vurgulayan Ağırbaş, 183 ülkeden katılımcının yer aldığı ve 5 binden fazla kişinin katıldığı forumun dünyanın en büyük sıfır atık, çevre ve iklim değişikliği toplantılarından biri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı olarak İstanbul’u “Sıfır Atığın Başkenti” yapmak hedefiyle çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

GIDA İSRAFINA KARŞI KÜRESEL FARKINDALIK ÇAĞRISI

Serginin özellikle gıda israfına dikkat çekmek üzere tasarlandığını belirten Ağırbaş, “Sanayiden tarıma, gıda israfından günlük yaşam alışkanlıklarına kadar geniş bir perspektifle hazırlanan sergimizde, gıda israfının bireylere, çevreye ve dünyaya verdiği zararları anlatıyoruz” dedi.

Sergide; gıda kayıplarının çevresel etkileri, kompost süreçleri, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir üretim modellerinin ziyaretçilere aktarıldığını ifade eden Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içerisinde COP31 süreci kapsamında gıda israfının azaltılmasına yönelik küresel ölçekte bir kampanya hazırlığında olduğunu belirtti.

Ağırbaş, bu çalışma ile dünya genelinde gıda israfının azaltılmasına katkı sunmayı ve Sıfır Atık Hareketi’nin Emine Erdoğan’ın liderliğinde küresel ölçekte yeni bir farkındalık modeli oluşturmasını hedeflediklerini dile getirdi.

“SIFIR ATIK KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMAYA BAŞLADIĞINI GÖRÜYORUZ”

İstanbul Valisi Davut Gül ise Sıfır Atık Haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların bu yıl daha geniş paydaş katılımıyla ve vatandaşlarla doğrudan buluşan etkinliklerle hayata geçirildiğini ifade etti.

İstanbul’da ilk kez Sıfır Atık odağında 1500’ün üzerinde etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Gül, bu etkinliklere milyonlarca İstanbullunun katıldığını söyledi.

Sıfır Atık Forumu’nun uluslararası niteliğine dikkat çeken Gül, İstanbul’un küresel sıfır atık gündeminde önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Taksim Meydanı’ndaki serginin de sıfır atık anlayışının deneyim yoluyla aktarılması açısından önemli olduğunu belirten Gül, “Sadece anlatarak değil, yaşayarak ve görerek bu kültürün oluşması gerekiyor. Çocukların, gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin bu süreci deneyimlemesi büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN ORTAK BİLİNÇ

Beş ana bölümden oluşan “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Atık” Sergisi; atık yönetimi, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi, gıda israfının önlenmesi, tarım ve sanayide sürdürülebilir dönüşüm ile küresel iklim gündemine ilişkin içerikleri ziyaretçilere sunuyor.

Sergide yer alan interaktif alanlar aracılığıyla ziyaretçiler, sıfır atık yaklaşımının günlük yaşamdan üretim süreçlerine kadar uzanan etkilerini deneyimleme imkânı buluyor.