Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı

09.07.2023 00:50

Kastamonu'da tatile çıkan ailenin bulunduğu karavana bağlı olan cip ile kamyon çarpıştı. Kazada karı-koca hayatını kaybederken, 3 çocukları ise yaralandı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Keskin ailesinin tatil için yola çıktıkları öğrenildi.

Kastamonu'da tatil için yola çıkan ailenin bulunduğu karavana bağlı cip ile kamyon çarpıştı. Korkunç kazada karı-koca yaşamını yitirdi, 3 çocukları ise yaralandı.

Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı

KAMYONLA ÇARPIŞIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Keskin idaresindeki arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı.

Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı

ARAÇTA SIKIŞARAK CAN VERDİLER

Kazada cip hurdaya dönerken, sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Cipte bulunan ailenin çocukları Emre (13), Devran ve Miranmir ile kamyon sürücüsü M.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı

KÜÇÜK ÇOCUK KALP MASAJIYLA HAYATA GERİ DÖNDÜ

Kazada ağır yaralanarak kalbi duran Miranmir Keskin, olay yerinde jandarma ekiplerinin müdahalesi, ambulansta da sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata geri döndürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı.

Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı

TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri, morga kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Keskin ailesinin tatil için yola çıktıkları öğrenildi.

Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı
Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kastamonu, Tatil, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
00:29 Şırnak'ta İşkence Görmüş Ceset Bulundu
00:27 İşkence ettikleri kamyon şoförünün ellerini arkadan bağlayıp iple ağaca astılar
00:19 Pendik'te Miras Kavgası: 4 Ölü, 2 Yaralı
00:17 Pendik'te aile bireyleri arasındaki miras kavgasında kan aktı: 4 ölü, 2 yaralı
23:55 Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu
23:51 Özkan Uğur'un vefatının ardından şarkı söylerken duygulandığı anlar yeniden gündem oldu
23:49 Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı
23:47 Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı
23:32 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 30 İl için Sağanak Yağış Uyarısı
23:27 Meteoroloji ve AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi! İstanbul dahil 30 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2023 02:17:28. #1.11#
SON DAKİKA: Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement