Tatil için yola çıkan aileyi kaza ayırdı: Anne ve baba öldü, çocukları yaralandı

Kastamonu'da tatil için yola çıkan ailenin bulunduğu karavana bağlı cip ile kamyon çarpıştı. Korkunç kazada karı-koca yaşamını yitirdi, 3 çocukları ise yaralandı.

KAMYONLA ÇARPIŞIP ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Kastamonu- Tosya karayolu Akkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan Keskin idaresindeki arkasında karavan bulunan 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 40 metre şarampole yuvarlandı.

ARAÇTA SIKIŞARAK CAN VERDİLER

Kazada cip hurdaya dönerken, sürücü Rıdvan Keskin ile eşi Naciye Keskin araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Cipte bulunan ailenin çocukları Emre (13), Devran ve Miranmir ile kamyon sürücüsü M.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KALP MASAJIYLA HAYATA GERİ DÖNDÜ

Kazada ağır yaralanarak kalbi duran Miranmir Keskin, olay yerinde jandarma ekiplerinin müdahalesi, ambulansta da sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata geri döndürüldü. Olay yerinde hayatını kaybeden Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı.

TATİL İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Rıdvan ve Naciye Keskin'in cenazeleri, morga kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, Keskin ailesinin tatil için yola çıktıkları öğrenildi.