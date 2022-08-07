GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2022 - Son Dakika
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GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2022

07.08.2022 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2022

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Geleneksel Buluşması ile Muharrem Ayı İftar Programı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Geleneksel Buluşması ile Muharrem Ayı İftar Programı'na katılacak.

(Tekirdağ/12.00/20.20)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğinin muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği Yas-ı Matem Oruç Açma Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/20.29)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik ile Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin açılışına katılacak Yanık, esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve Adasokağı Spor Kulübü Derneği Kadın Hentbol Takımına ziyarette bulunacak.

(Adana/14.00-19.10)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Satranç Federasyonu ve Keşan Belediyesince düzenlenen "17. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası Ödül Töreni"ne ve AK Parti İstanbul Gençlik Kollarınca Keşan Gökçetepe Tabiat Parkı'nda organize edilen "Lise Doğa Kampı"na iştirak edecek.

(Edirne/16.30/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İl Değerlendirme ve Tarım Sektör Temsilcileri toplantıları ile teşkilat buluşmasına katılacak.

(Aksaray/13.00-18.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu 11. Genel Kuruluna ve Konya 2022 İslam Ülkeleri Spor Başkenti imza törenine katılacak.

(Konya/10.00/19.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasına VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor, Giresunspor-Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/Giresun/19.15/Antalya/21.45)

3- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde İspanya ile karşılaşacak. Üçüncülük maçında ise Sırbistan ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.30/18.15)

4- Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda pist bisikleti yarışları sürerken hentbol, masa tenisi ve para yüzmede de mücadele başlayacak.

5- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayak yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si yapılacak.

(Silverstone/15.00)

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Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GÜNDEM ÖZETİ / 7 Ağustos 2022 - Son Dakika
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