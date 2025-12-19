Leyla Zana polemiği Meclis\'e taşındı

TBMM Genel Kurulu'nda '2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerine görüşmeleri sürüyor. Görüşmeler sırasında bir taraftar grubunun Leyla Zana'ya yönelik sözleri de Genel Kurul'da gündem oldu. Partileri adına konuşan milletvekilleri, yaşanan olayı kınadı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da bütçe teklifinin 9'uncu maddesi üzerine görüşmeler sürerken, Somaspor-Bursaspor maçında bir grup taraftarın Leyla Zana'ya yönelik sözleri gündeme geldi.

CENGİZ ÇANDAR'DAN SERT TEPKİ

Konu ile ilgili konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, "Bursa'da bir grup kendini bilmez ırkçının hakaretlerine karşı en başta öncelikle siz kadın milletvekillerinin bu kürsüden çıkıp, iki çift laf etmesini beklerdik. Etmeliydiniz, hala da etmelisiniz. Ben Bursa'daki aile kökeni 700 yıl geriye giden bir insan, nüfus kütüğü Bursa'da olan bir insan olarak Leyla Zana'dan tüm Bursa namına özür diliyorum" dedi. Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan, Çandar'ın sözleri üzerine, "Leyla Zana'yla ilgili meseleye ben buradan sadece tek bir kelimeyle cevap vereceğim. Leyla Zana onurumuzdur; nokta" dedi.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLME GİBİ BİR OLAY YOK"

Ardından AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kürsüye geldi. Çelik, "Sosyal medyada ifade ettim, Bursaspor 3-0 galip ve maç bitmek üzere. Bunu bir soru işareti olarak huzurlarınıza koyuyorum. Şunu da açıkça ifade ettim. Dedim ki; 'Bu yanlıştır, kabul edilemez, doğru değildir ve müsamaha gösterilemez.' Sayın Cengiz Çandar, 'İfade edilmedi, konu geçiştirildi' anlamında söylediği için bunları söylüyorum. Şu eylem karşısında ifade ettiğim sözlere bütün Meclis'in ittifak ettiğini, hiçbir milletvekilinin, 'Hayır' demeyeceğini düşünüyorum. Bu hoş görülecek, tasvip edilecek veya 'Ne iyi olmuş' denilecek bir olay değil, aksine kınanacak bir olay. Bunun müsamaha gösterilme gibi olay olmadığını da ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de Çelik'in konuşması sırasında özür beklediklerini belirterek, "Bu ülkenin en onurlu siyasetçilerinden birine inanılmaz bir hakaret, saldırı ve küfür söz konusu olmuştur. Tabii ki biz tüm Bursa'yı ya da tüm Bursa taraftarını suçlamadık. Bir grubun bu suçu işlediğini söyledik. Mesele bir özürdür, iki bu suçu işleyenler hakkında gerekli soruşturmanın açılmasıdır. Leyla Zana onurumuzdur ve bu konuda İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum" dedi.

"KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATI ŞİDDETLE KINIYORUM"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise olayı yeni öğrendiğini kaydederek, "Leyla Zana'ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum, bir nokta da ben koyuyorum. 1992 yılında Leyla Zana'nın mensubu olduğu HEP heyeti, MHP'yi ve Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş'i de ziyaret etmişlerdi. Bir rapor sunmuşlardı. O görüşme esnasında Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş de Leyla Zana'ya 'Kızım' diyerek hitap etmişti. O dönemde çok da konuşulmuştu. Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'Kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir, nokta" diye konuştu.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de yaşanan olayı şiddetle kınadığını belirterek, "Hiçbir kadına, hiçbir siyasetçiye, hiçbir kadın siyasetçiye ve Leyla Zana'ya böyle bir şey yapılamaz, asla kabul edilemez. Devamında Sayın Adalet Bakanımız da bir açıklama yaptı, bir soruşturma başladı. Bunu yapanların kim olduğu, hangi saikle yapıldığı muhakkak suretle bulunmalı. Fakat aynı anda hem Bursaspor'u hem Bursa halkını hem de Somalıları, tamamını kötü niyetle telin eden, onlar üzerine yük getiren bir tavır içerisinde olmamak lazım" dedi.

AYYÜCE TÜRKEŞ'TEN SERT YANIT

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın açıklamasına Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten tepki geldi. Türkeş, yaptığı paylaşımda babasının mücadelesine ve siyasi duruşuna vurgu yaparak, "Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'in kızına "yazıklar olsun" diyenler; Başbuğ TÜRKEŞ'in mücadele ettiği bölücüleri "kızı" ilan ediyor.. Allah'ım ne günlere kaldık! Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ asıl ne diyordu hatırlatayım: "Sen Türk Milliyetçisisin, peki; sen Türk Milliyetçisi olduğun gibi kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara, 'Yıkıl Ordan Köpek' diyorum." NOKTA." dedi.