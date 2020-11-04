TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk toplantısını yaptı

04.11.2020 19:15
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk toplantısını yaptı, System.String[]

ZARAR verici şekilde internet kullanımının önlemesi için kurulan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ilk toplantısını yaptı.

ZARAR verici şekilde internet kullanımının önlemesi için kurulan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ilk toplantısını yaptı. Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman seçildi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu için yapılan seçim sonucunda üyeler belirlendi. AK Parti'den; Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, CHP'den; İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, HDP'den Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, MHP'den; Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti'den; Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş komisyon üyesi oldu.

KOMİSYON İLK TOPLANTISINI YAPTIKomisyon, ilk toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantıda; başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yaptı. Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Yayman seçildi.KOMİSYONUN GÖREVLERİ

17 üyeli komisyon, üye tamsayısının en az 3'te 1'i ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verebilecek. Komisyon, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesini amaçlıyor. Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alıyor. Ayrıca, bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasında yer alacak. Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarından, 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan ve yerli- yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacak.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika


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