TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti - Son Dakika
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TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

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TDT Zirvesi\'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı\'nda fidan dikti
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TDT Zirvesi\'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı\'nda fidan dikti
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Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara’da bir araya gelen liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı’nda düzenlenen törende fidan dikti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuk liderlerle katıldığı programda, geleneksel gösterilerden Türk Yıldızları’nın uçuşuna kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya gelen liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda düzenlenen törende bir araya gelerek fidan dikti. Programda kültürel etkinlikler, geleneksel dans gösterileri ve Türk Yıldızları'nın uçuş gösterisi de yer aldı.

LİDERLER TOGG LİMUZİNLERİYLE TÖREN ALANINA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden törenin yapıldığı Türk Devletleri Medeniyet Parkı'na geçen liderler, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modellerini kullandı.

TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev törene katıldı.

LİDERLER FİDAN DİKTİ

Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda düzenlenen törende Erdoğan ve konuk liderler çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Fidan dikimine katılan isimler arasında TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin temsilcileri de yer aldı.

TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

MEHTERAN BİRLİĞİ VE MUHAFIZ ALAYI BANDOSU MARŞLAR SESLENDİRDİ

Fidan dikiminin ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Muhafız Alayı Bandosu çeşitli marşlar seslendirdi. Programa geleneksel dans gösterileri de eşlik etti.

ORHUN YAZITLARI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konukları, parkta yer alan Orhun Yazıtları örneklerinin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

Fotoğraf çekimine Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve eşi Aygül Caparova, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman ile diğer konuklar katıldı.

ERDOĞAN, KONUK LİDERLERE KÜLTÜREL MİRAS ALANINI GEZDİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan konuklara parkta bulunan kültürel miras alanını gezdirdi. Bölümde Ayasofya, Anıtkabir, Çanakkale Şehitler Abidesi, Göbeklitepe, Selimiye Camisi, Haydarpaşa Garı, Dolmabahçe Sarayı ve Sümela Manastırı gibi önemli kültürel yapıların minyatürleri yer aldı.

TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

TÜRK YILDIZLARI’NDAN GÖSTERİ UÇUŞU

Program kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, tören alanının üzerinden gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteri, törene katılan konuklar tarafından izlendi.

TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti

“ATLARIN DANSI: DİRİLİŞ ATEŞİ” GÖSTERİSİ SAHNELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konuk liderler, TOGG T10X'in özel tasarlanan limuzin modelleriyle Malazgirt Gösteri Merkezi'ndeki kültürel programa geçti.

Burada Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihî yolculuğunu anlatan “Atların Dansı: Diriliş Ateşi” gösterisi sahnelendi.

Programa TDT liderlerinin yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.

TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan diktiTDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti
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SON DAKİKA: TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti - Son Dakika
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