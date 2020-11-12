TİKA'dan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında 25 ülkeye ağaçlandırma desteği - Son Dakika

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), " Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, 25 ülkede 20 bin fidanı toprakla buluşturdu.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 ilde aynı anda düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı ve TİKA iş birliğinde yürütülen kampanyaya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Irak, Libya, Malta, Karadağ, Kazakistan, Gürcistan, Ukrayna, Afganistan, Kosova, Macaristan, Sırbistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Sudan, Nijer, Cezayir, Senegal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Özbekistan ve Arnavutluk gibi pek çok ülke Türkiye ile aynı anda fidan dikerek katılım sağladı.

Böylelikle, TİKA, bu yıl ilk defa projede 25 ülkeye ağaçlandırma desteği sağlayarak 20 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Söz konusu proje, hedeflenen sosyal faydaların yanı sıra dikim yapılan sahanın özelliğine göre, toprak kaybını önleyerek erozyonun şiddetinin düşürülmesi, orman varlığının artırılması, yabani hayvanlara besin sağlayarak popülasyonlarının gelişimine destek olunması, insanların daha yeşil, havası daha temiz ve oksijeni bol bir ortamda yaşamalarına hizmet etme gibi pek çok fayda sağlıyor.

Projede ayrıca dikilen çiçekli ve aromatik bitkiler sayesinde bal üretimi desteklenirken, zeytin, ceviz, hünnap gibi gelir getirici türler ile ağaçlandırmayla alanların ekonomiye kazandırılmasına, rekreasyon alanlarının oluşturulmasına katkı sunuluyor.