Trump'tan Epstein yorumu: Onu malikanemden kovdum, adasına da hiç gitmedim

23.12.2025 05:26
ABD Başkanı Donald Trump, yayınlanan Epstein belgelerinin sürekli gündeme getirilmesinin amacının Cumhuriyetçilerin başarılarını gölgelemek olduğunu belirterek, "Epstein'i Mar-a-Lago'dan ben kovdum. Bu arada Epstein'in adasına hiç gitmedim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde bulunan Mar-a-Lago malikanesinde düzenlenen bir etkinlikte gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"CLINTON FOTOĞRAFLARININ SAYISI SİZİ ŞAŞIRTTI MI?"

Trump, "Epstein dosyalarındaki Bill Clinton fotoğraflarının sayısı sizi şaşırttı mı? Yıl sonuna kadar tüm belgelerin tamamen yayınlanacağına dair taahhütte bulunur musunuz?" sorusuna da yanıt verdi.

"ESKİDEN HERKES EPSTEIN İLE DOSTTU"

Birçok insanın Epstein belgelerinin Demokratların baskısı nedeniyle yayınlanmasına öfkeli olduğunu savunan Trump, "Bunun korkunç olduğunu düşünüyorum. Bill Clinton'ı severim. Bill Clinton'la her zaman iyi geçindim. Onun fotoğraflarının ortaya çıkmasını görmekten hoşlanmıyorum ama Demokratların, özellikle Demokratların istediği şey tam olarak buydu" dedi. Epstein'in çok sosyal bir çevreye sahip olduğuna ve eskiden herkesin Epstein ile dost olduğuna dikkat çeken Trump, "Harvard'ın başındaki kişi Epstein'in en yakın arkadaşıydı. Bill Clinton onun arkadaşıydı, aslında herkes arkadaşıydı" diye konuştu.

"EPSTEIN KONUSUNUN KAPANDIĞINI SANIYORDUM"

Kendisinin de bir dönem Epstein ile yolunun kesiştiğini belirten Trump, "Onu Mar-a-Lago'dan ben kovdum. Burası dünyanın en gözde yerlerinden biri, Florida'nın en gözde yeri. Herkes buraya gelirdi. Ancak biz gerçekten Epstein'i kovduk" dedi. Bill Clinton'un Epstein ile olan fotoğraflarının yayınlanmasından hoşnut olmadığını yineleyen Trump, "Bunun çok kötü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bill Clinton büyük bir adamdır, bununla baş edebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar önce Jeffrey Epstein ile masumane şekilde karşılaşmış, son derece saygın bankacılar, avukatlar ve diğer önemli insanların da olduğunu hatırlatan Trump, "Muhtemelen başka insanların fotoğrafları da vardır" diye konuştu. Epstein konusunun gündeme getirilmesinin tek amacının Cumhuriyetçilerin başarılarını gölgelemek olduğunu savunan Trump, "Biz dünyanın en büyük gemilerini inşa ediyoruz ve bana Jeffrey Epstein hakkında sorular soruyorlar. Bunun kapandığını sanıyordum" tepkisini gösterdi.

"ADASINA GİDEN ÇOK KİŞİ OLDU"

Demokratların Epstein konusunu gündeme getirmesine rağmen bununla anılmak istemediğini savunan Trump, "Epstein'i konuşmak istiyorlar ancak sorun şu ki, Larry Summers gibi birçok Demokrat da bu ağın içine çekilmiş. Larry, Harvard'ın başındaydı ve şimdi yer aldığı tüm yönetim kurullarından istifa etmek zorunda kaldı. Epstein'in adasına sık sık gitmişti. Bu arada ben Epstein'in adasına hiç gitmedim. Neyse ki bu iyi. Ama giden çok kişi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Donald Trump, Politika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • islam Bulut null islam Bulut null:
    bizim ülkede Mehmet Ali Erbil acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses bilmem kimlerde çocukları yaşında kızlarla takılıyor neye şaşırıyorsunuz hepsi aynı book. 23 0 Yanıtla
  • Dogancab Dogancab:
    Abd'nin çürümüşlüğünün arka planı, kadirden ne beklersin başka 5 1 Yanıtla
  • Amado Carrillo Amado Carrillo:
    yaptigin pisliklerin bedelini ode 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:46
