Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar

Haberin Videosunu İzleyin
Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar
18.11.2025 14:04  Güncelleme: 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar
Haber Videosu

Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonunun yerleşim alanı içinde kurulmasına mahalleli tepki gösterdi. Baz istasyonunu kurmak için sabah saatlerinde gelen ekipler, mahallelinin tepkisi üzerine çalışmayı yarıda bıraktı. Mahalleli, baz istasyonuna karşı nöbet tutacaklarını açıkladı.

Bir GSM şirketinin görevlileri, baz istasyonu kurmak üzere sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'ne geldi. Ancak mahalle sakinlerinin yoğun tepkisi sonrası ekipler çalışmayı durdurdu.

"MAHALLEMİZDE İSTEMİYORUZ"

Mahalle sakini Gülsüm Polat, Tunceli'de kanser vakalarının yaygın olduğunu ifade ederek, "Pazar burada kuruluyor, halk burada yaşıyor; manavı burada, okulu burada, kasabı burada. Mahallemizde istemiyoruz" dedi.

Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar

MAHALLELİDEN HABERSİZ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Baz istasyonu çalışmasının gece yarısı başladığını belirten mahallesi sakını Ali Haydar Avinik ise "Mahalleliden habersiz çalışma başlatıldı. Ne yapıldığını sorduğumuzda bize 'tabela dikilecek' dendi. Daha sonra baz istasyonu yapılacağını öğrendik. İlgili makamlara dilekçelerimizi verdik ama sonuç alamadık. Yaşlıları ve çocukları dikkate almadan yapılan bir çalışma. Yanı başımızda kreş, dershane ve okullar var. Binayla arasında 10 metre yok. Bu mesafede dikmekte ısrar ediyorlar. Biz de izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar

"GEREKİRSE GECE NÖBET TUTACAĞIZ"

Bir diğer mahalle sakini Devrim Gültekin ise, "Mahalle sakinleri olarak bir araya geldik. Sesimizi yükselteceğiz. Baz istasyonları yaşam alanları içinde olmamalı. Ciddi şekilde radyasyon yaymakta. Çocuklar burada okula gidiyor. Kadınlar olarak burada tepki göstereceğiz. Gerekirse gece nöbet tutacağız" dedi.

Bir diğer mahalle sakini ise "İstemiyoruz, evimize, mahallemize, çocuklarımıza yakın. Niye yer bulmadılar da buraya geldiler? Sonuna kadar haklarımızı savunacağız" ifadelerini kullanırken, bir diğeri "Çocuklarımızın okul çıkış saatlerinde inşaat alanında hiçbir önlem alınmıyor. Şikâyet etmemize rağmen bir polis gelip sadece okul saatinde önlem almıyor; belediye önlem almıyor. Ama sağlığımız ve geleceğimiz için eylem yaptığımız yerde hemen önlem alıyorlar. Yazıktır. Küçücük çocuklar okuldan çıkıyor ve bu yolu kullanmak zorunda. Yolları kapatsınlar, makineleri kaldırsınlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Tunceli Merkez, Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • suna genç suna genç:
    ondan sonra da telefonum çekmiyor diyecekler 15 12 Yanıtla
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Tunceli zaten etrafı dağ şehirle iç içe, niye şehrin merkezi Atatürk Mahallesinde, yurdun üstünde bir çok boş yer var. Yaptıkları yer masrafsız, dediğim yerler, masraflı. Tunceli lilere selam olsun 6 yıl durdum. Ne hırsızlık, ne sapıklık, ne mülteci var, nede kavga, işlerini iletişim kurarak hallediyorlar. Bence iletişimi bozuk olan şehirlere dikin. 4 2
  • Ceylan.568 Ceylan.568:
    kurmayın kardeşim baz istasyonu telefonumuz çekmiyor diye şikayet edebilir ama 13 3 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ Ali Niyazi SAVAŞ:
    baz istasyonu neden istemiyorlar sağlığa zararlı ise yandık çünkü büyük şehirlerde apartmanların çatısı dolu baz istasyonu 8 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    5g ye geçiş ancak böyle mümkün.sık aralıklarla baz istasyonu gerek. birde dğru sandığınız yanlışlar var. baz istasyonunun yaydığı radyasyon tehlikeli değildir. araştırmadan bilmeden karşı çıkıyorlar. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortalık kan gölüne döndü, Rusya’dan 470 İHA, 48 füze ile saldırı Ortalık kan gölüne döndü, Rusya'dan 470 İHA, 48 füze ile saldırı
Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı İşte istenen cezalar Maydonoz Döner iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
Yavuz Ağıralioğlu’na açık açık sorduk: Kürtler size neden oy vermeli Yavuz Ağıralioğlu'na açık açık sorduk: Kürtler size neden oy vermeli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri süreci hızlandırdı AK Parti’de sürpriz “İmralı“ toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri süreci hızlandırdı! AK Parti'de sürpriz "İmralı" toplantısı
HAKMAR iddianamesi tamamlandı Aralarında Zeki Doruk da var HAKMAR iddianamesi tamamlandı! Aralarında Zeki Doruk da var
Ceren Arslan Türk bayraklı paylaşımı ve Hürrem elbisesiyle beğeni topladı Ceren Arslan Türk bayraklı paylaşımı ve Hürrem elbisesiyle beğeni topladı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Öğrencisine sandalye ile vuran kadın öğretmenden skandal savunma Şaka yapıyordum Öğrencisine sandalye ile vuran kadın öğretmenden skandal savunma! Şaka yapıyordum
Grok Musk’a da karşı Hem övdü hem yerdi Grok Musk'a da karşı! Hem övdü hem yerdi
Görüşmeler başladı bile Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın transfer çalımı geliyor Görüşmeler başladı bile! Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın transfer çalımı geliyor
CHP’de deprem etkisi yaratan mektup: Bu soruların yanıtını kamuoyu bilmeli CHP'de deprem etkisi yaratan mektup: Bu soruların yanıtını kamuoyu bilmeli
Adam grubunun solisti Mykhailo Klymenko komada Eşi yardım çağrısı yaptı Adam grubunun solisti Mykhailo Klymenko komada! Eşi yardım çağrısı yaptı
Osmanlı lezzeti dünyanın bir numarası oldu İşte en iyi 20 tavuk yemeği Osmanlı lezzeti dünyanın bir numarası oldu! İşte en iyi 20 tavuk yemeği
Mustafa Denizli, ’’Onlar dışında herkesi yeneriz’’ diyerek Türkiye’den güçlü 3 ülkeyi açıkladı Mustafa Denizli, ''Onlar dışında herkesi yeneriz'' diyerek Türkiye'den güçlü 3 ülkeyi açıkladı

12:07
MSB’den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
MSB'den İskenderun açıklaması: 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi
12:06
Akıl almaz sapıklık kamerada Yaşlı adam, genç kadını evine çağırdı
Akıl almaz sapıklık kamerada! Yaşlı adam, genç kadını evine çağırdı
12:02
İnci Taneleri’nin ’Kamuran Abi’si acil ameliyata alındı 48 saattir yoğun bakımda
İnci Taneleri'nin 'Kamuran Abi'si acil ameliyata alındı! 48 saattir yoğun bakımda
11:50
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz
Başsavcı Akın Gürlek: Futbolun temizlenmesini istiyoruz, bir bahis operasyonu daha yapabiliriz
11:42
Bahis soruşturmasında bir yıl men cezası alan futbolcu İrem Derici’nin kardeşi çıktı
Bahis soruşturmasında bir yıl men cezası alan futbolcu İrem Derici'nin kardeşi çıktı
11:40
Zehirlenen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı
Zehirlenen Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı
11:20
Karısını oğlunun arkadaşıyla otelde basan adam dehşet saçtı
Karısını oğlunun arkadaşıyla otelde basan adam dehşet saçtı
10:59
Görüntüler dehşet verici Türkiye’ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı
Görüntüler dehşet verici! Türkiye'ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı
10:54
MASAK raporu ortaya çıktı İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem
MASAK raporu ortaya çıktı! İşte 11 milyonluk bahis oynayan hakem
10:37
Bütçe görüşmesinde “karne“ polemiği: Sana sıfır veriyorum
Bütçe görüşmesinde "karne" polemiği: Sana sıfır veriyorum
10:17
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan’ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi
Ülkemizi temsil eden Ceren Arslan'ın Türk bayrağı almasına izin verilmedi
10:14
Bez Bebek’in çocuk yıldızından Evrim Akın’la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor
Bez Bebek'in çocuk yıldızından Evrim Akın'la ilgili olay iddialar: Yıllardır babamla aynı evde yaşıyor
10:07
A Milli Takımımız soyuldu 1 kişi tutuklandı
A Milli Takımımız soyuldu! 1 kişi tutuklandı
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiydi Vatandaşlık maaşı geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2025 12:18:24. #7.12#
SON DAKİKA: Haberi duyan Tuncelili sokağa döküldü! Hepsi birlikte nöbet tutmaya başladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.