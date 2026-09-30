Türkiye’nin Tek Yayıncılık ve Medya Teknolojileri Fuarı

Fuar, yalnızca ürün ve hizmetlerin sergilendiği geleneksel bir fuar modeli yerine; teknolojinin deneyimlendiği, sektörün güncel dönüşümünün tartışıldığı, yeni ticari ilişkilerin kurulabildiği ve yayıncılığın geleceğine ilişkin teknolojilerin aynı ortamda incelenebildiği çok yönlü bir platform olarak tasarlanıyor.

Dijitalleşme, çoklu platform yayıncılığı, IP tabanlı altyapılar, uzaktan prodüksiyon, OTT ve streaming sistemleri ile yapay zekâ destekli yayın çözümleri Broadcastex’in öne çıkardığı teknoloji başlıkları arasında bulunuyor.

Broadcastex, yayıncılık ve medya teknolojileri sektörünün tüm bileşenlerini aynı çatı altında buluşturan bir ihtisas fuarı olarak konumlanıyor.

FUARIN AMACI

Broadcastex’in temel amacı; yayıncılık ve medya teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, profesyoneller, karar vericiler, teknoloji geliştiricileri ve içerik üreticileri arasında etkileşimi artırmak ve yeni iş birlikleri için ortak bir zemin oluşturmak.

Fuar kapsamında özellikle;

• Radyo, televizyon, dijital yayıncılık ve prodüksiyon sektörlerini aynı platformda buluşturmak,

• Yerli ve yabancı şirketler arasında yeni iş birliklerini desteklemek,

• Türkiye’nin yayıncılık ve medya teknolojileri alanındaki bölgesel konumunu güçlendirmek,

• Yeni nesil yayın ve prodüksiyon teknolojilerinin tanıtılmasını sağlamak,

• OTT, streaming ve dijital medya alanındaki yeni iş modellerine dikkat çekmek,

• Film, dizi ve içerik üretim süreçlerinde kullanılan yeni teknolojileri sektör profesyonelleriyle buluşturmak,

• Bilgi paylaşımını, teknoloji transferini ve sektörel networking’i desteklemek

hedefleniyor.

NEDEN BROADCASTEX?

Broadcastex katılımcılar açısından yalnızca ürün sergilenecek bir alan olarak değil, ticaret ve iş geliştirme platformu olarak kurgulanıyor.

Fuarın katılımcılara sağlamayı hedeflediği başlıca avantajlar arasında ulusal ve uluslararası alım heyetleriyle temas, nitelikli ziyaretçilerle buluşma, karar vericilere doğrudan erişim, yeni distribütörlük ve iş ortaklığı fırsatları, medya görünürlüğü, marka konumlandırması ve OTT/dijital yayın ekosistemiyle doğrudan etkileşim bulunuyor.

Ziyaretçiler açısından ise Broadcastex; farklı markaları ve teknolojileri aynı ortamda inceleme, ürünleri canlı olarak deneyimleme, yayıncılık dünyasının karar vericileriyle bağlantı kurma, sektörel trendleri takip etme ve satın alma kararlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirme imkânı sunmayı hedefliyor.

KİMLER KATILABİLİR?

Broadcastex; yayıncılık, medya teknolojileri ve prodüksiyon sektörüne ürün, teknoloji veya hizmet sağlayan yerli ve yabancı firmalara yönelik olarak yapılandırılmıştır.

Başlıca katılımcı profili içerisinde;

yayın ekipmanı üreticileri, yayın teknolojisi markaları, radyo ve televizyon teknolojileri tedarikçileri, dijital yayın ve OTT çözüm sağlayıcıları, film ve dizi prodüksiyon şirketleri, kamera ve lens üreticileri, post-prodüksiyon teknolojisi firmaları, ses teknolojileri üreticileri, ışık ve sahne teknolojisi şirketleri, OB ve mobil yayın çözüm sağlayıcıları, sistem entegratörleri, uydu ve veri iletim şirketleri, yayın yazılımı geliştiricileri, yapay zekâ ve otomasyon şirketleri, distribütörler, bayiler, teknik servis şirketleri, mühendislik ve danışmanlık firmaları, eğitim kuruluşları, medya ajansları, kamu kuruluşları, sektörel dernekler ve teknoloji girişimleri bulunuyor.

ZİYARETÇİ PROFİLİ

Broadcastex’in ziyaretçi kitlesi iki ana grupta değerlendiriliyor: kurumsal profesyoneller ve bireysel sektör profesyonelleri.

Kurumsal ve Karar Verici Ziyaretçiler

Televizyon ve radyo kuruluşlarının yöneticileri, genel müdürler, teknik direktörler, yayın teknolojileri ve IT yöneticileri, satın alma sorumluları, stüdyo işletmecileri, OTT ve streaming platformları, yapım şirketleri, film ve dizi prodüksiyon firmaları, reklam ve medya ajansları, post-prodüksiyon stüdyoları, sistem entegratörleri, telekom şirketleri, veri merkezleri, cloud servis sağlayıcıları, kamu yayıncıları, üniversiteler, distribütörler, yatırımcılar ve teknoloji şirketleri fuarın hedeflediği kurumsal ziyaretçiler arasında bulunuyor.

Bireysel Profesyoneller

Yönetmenler, görüntü yönetmenleri, kameramanlar, kamera ve drone operatörleri, ses mühendisleri, ışık tasarımcıları, radyo ve televizyon programcıları, podcast prodüktörleri, kurgu uzmanları, colorist'ler, dijital içerik üreticileri, YouTuber'lar, streamer'lar, freelance prodüksiyon profesyonelleri, akademisyenler, öğrenciler, start-up kurucuları ve yeni medya profesyonelleri de hedef ziyaretçi kitlesinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

BROADCASTEX'TE NELER OLACAK?

22–25 Ekim 2026 tarihleri boyunca Broadcastex'in sergileme alanlarının yanı sıra canlı uygulamalar, teknoloji demoları, konferanslar ve networking etkinliklerine ev sahipliği yapması planlanıyor.

Fuar kapsamında radyo yayın teknolojileri, televizyon altyapıları, OTT ve dijital yayın çözümleri, film ve dizi prodüksiyonu, post-prodüksiyon, profesyonel ses sistemleri, stüdyo ve sahne ışıkları, OB sistemleri, yapay zekâ uygulamaları, yeni medya, yayın yazılımları ve sanal stüdyo/XR çözümlerinin öne çıkması planlanıyor.