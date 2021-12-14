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Ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor - Son Dakika

Ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor

14.12.2021 16:22

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, başkentte perşembe gününden itibaren hafif kar, İstanbul'da ise yarından itibaren kuvvetli yağış görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, başkentte perşembe gününden itibaren hafif kar, İstanbul'da ise yarından itibaren kuvvetli yağış görüleceğini bildirdi.

Özdemirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt genelinde yağışlı bir haftaya girildiğini belirtti.

Özellikle yarın Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde Elazığ ve Bingöl çevresinde, aralıklı yağış görüleceğini anlatan Özdemirci, "Yağışların yarın için genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, özellikle Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç Ege'de yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Kuvvetli yağış alacak bölgelerimiz var. Marmara'nın doğusu kuvvetli, yine iç Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Batı Akdeniz kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Yarın Afyonkarahisar, Bolu, Bilecik çevrelerinde yer yer yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Burada da yağışlar kar şeklinde gerçekleşecek. Vatandaşlarımız kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olsun." uyarısında bulundu.

Başkentin yarınki hava durumuna ilişkin bilgi veren Özdemirci, " Ankara'da yarın için yağmur beklentimiz var, kar yağışı beklemiyoruz. İstanbul için de kuvvetli yağış ve yağmur şeklinde devam edecek." diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda biraz daha düşüş olacağı için ülkenin iç ve doğu kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını da vurgulayan Özdemirci, "Ankara'da perşembeden itibaren yağışlar 4-5 gün boyunca hafif kar şeklinde olacak. İstanbul'da yarın için kuvvetli yağmur demiştik daha sonraki günlerde de yağmur şeklinde gerçekleşecek ama kar yağışı İstanbul'a önümüzdeki 4-5 gün boyunca yok." dedi.

Uzman Mehmet Özdemirci, perşembe günü özellikle Samsun, Amasya çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Bingöl, Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağış olacağına işaret etti. Doğu Akdeniz'in doğusunda da kuvvetli yağışların beklendiğini dile getiren Özdemirci, "Bu yağışlar yağmur ve sağanak şeklinde gerçekleşecek. Vatandaşlarımızın bu kuvvetli yağışlara karşı da dikkatli olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hava sıcaklıkları düşüyor

Hava sıcaklıklarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özdemirci, "Bugüne kadar mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarında yarından itibaren kuzey batı kesimlerinden başlayarak, düşüş gerçekleşecek. Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşmesini, doğu bölgelerimizde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle iç bölgelerde yer yer sıfırın altında sıcaklıkları göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, cumartesi günü için Trakya dışında ülke genelinde yağış tahmin edildiğini aktararak, yağışların Karadeniz kıyıları, Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Ege kıyıları dışında genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde, kıyı kesimlerinde de yağmur ve sağanak şeklinde görülmesinin beklendiğini bildirdi. Özdemirci, şunları kaydetti:

"Cumartesi, İstanbul'da da yağmurlu bir hava olacak ama Ankara'da hafif bir kar yağışı bekliyoruz. İzmir'de de yağmur ve sağanak şeklinde yağış görülecek. Pazar günü için de Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu dışında ülke genelinde yağış beklentimiz var. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in için kesimlerinde ve iç Ege'de yer yer yağışlar kar şeklinde olacak."

Ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
Ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
Ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
Ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor

Togo Cumhuriyeti, Özdemirci, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ülke genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor - Son Dakika


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