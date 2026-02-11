Uluslararası Gençlik Ödül Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
Uluslararası Gençlik Ödül Töreni Gerçekleşti

Uluslararası Gençlik Ödül Töreni Gerçekleşti
11.02.2026 12:20
TİKAV'ın düzenlediği törende, 250'den fazla genç ödül aldı, kişisel gelişimleri desteklendi.

TÜRKİYE İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren, 130'dan fazla ülkedeki 13 milyon öğrenciye ulaşan Uluslararası Gençlik Ödül Programı kapsamında 26'ncı Ulusal Gümüş Ödül Töreni ile 7'nci Ulusal Bağımsız Katılımcılar Bronz ve Gümüş Ödül Töreni gerçekleşti.14-24 yaş arasındaki gençlerin katılabileceği, onların bireysel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen, gönüllülük esasına dayalı bir gençlik programı kapsamında gerçekleşen törende 250'den fazla gencin ödül almaya hak kazandı.

Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye tarafından düzenlenen törende, Türkiye'nin farklı illerinden 19 ayrı Ödül Merkezinden gelen 250'nin üzerinde genç katılımcı ile çok sayıda gönüllünün katılımıyla gerçekleşti. 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı kapsamında düzenlenen törende; Bronz ve Gümüş kategorilerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika ve rozetleri TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TİKAV Onursal Başkanı Hamdi Akın tarafından takdim edildi. TİKAV koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Gençlik Ödül Programı'nın, 23 yılda 21 bini aşkın gence ulaşarak 10 binin üzerinde mezun verdi.

Tören boyunca Uluslararası Gençlik Ödül Programı'nın gençlerin kişisel gelişim, sosyal sorumluluk ve toplumsal farkındalık alanlarındaki katkısı, konuşmalar ve kısa video gösterimleri aracılığıyla aktarıldı. Ödül Programı'nın Mezunlar Grubu tarafından hazırlanan içerikler doğrultusunda, gençlerin Ödül programı sürecinde kazandıkları deneyimler ve geçirdikleri dönüşüm ele alınırken; program yürütücülerinin tavsiye ve geri bildirimlerine de yer verildi.

AKIN: BURADAKİ TABLO, GELECEĞE DAİR UMUDUMUZU DAHA DA GÜÇNEDİRİYOR

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve TİKAV Onursal Başkanı Hamdi Akın, Uluslararası Gençlik Ödülü Programı'nın gençler üzerindeki etkisine etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Gençlerin yalnızca akademik başarılarıyla değil; sorumluluk alma becerileri, topluma katkıları ve hayata karşı duruşlarıyla güçlenmelerini çok kıymetli buluyoruz. Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, gençlere potansiyellerini keşfetmeleri için alan açan, uzun vadeli ve anlamlı bir yolculuk sunuyor. Bugün burada gördüğümüz tablo, geleceğe dair umudumuzu daha da güçlendiriyor. Bu yolculukta emek veren tüm gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, attıkları her adımda yollarının açık olmasını diliyorum."

YILMAZ: GELECEĞİMİZ GENÇLERİMİZİN BAŞARILARIYLA ŞEKİLLENİYOR

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı Ulusal Koordinatörü Nilüfer Yılmaz ise bu özel günün önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Uluslararası Gençlik Ödülü - Türkiye, gençlerin kendi potansiyellerini keşfettikleri, konfor alanlarından cesaretle çıkarak kendilerini ileriye taşıdıkları kişisel bir yolculuktur. Her adımda farkındalık artar, özgüven güçlenir ve her genç kendi hikayesini yazmaya başlar. Bu törende ise, farklı şehirlerden gelen gençlerimizle, bu yolculuk boyunca gösterdikleri emeklerin karşılığını taçlandırmak için bir araya geldik. Hepsini yürekten tebrik ediyoruz."

TÜRKİYE'DEN 21 BİNİN ÜZERİNDE GENCE DİREKT OLARAK DOKUNDU

Kurumdan ödüle ve faaliyetlere yönelik şu bilgi verildi:

"Sürdürülebilir refahın ekonominin yanı sıra insana ve topluma yatırımla mümkün olduğunu benimseyen Akfen Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini Akın Ailesi tarafından 1999 yılında kurulan Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) bünyesinde yürütüyor. Dünyada çeşitli ülkelerde The Duke of Edinburgh's International Award adıyla yürütülen Uluslararası Gençlik Ödül Programı, Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye'de, Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde faaliyetlerini sürdürüyor.

"Program, 14-24 yaş aralığındaki gençlerin bireysel gelişimine katkıda bulunarak, onların sosyal becerilerini geliştirmelerine, öz disiplin kazanmalarına ve liderlik yeteneklerini artırmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bugüne kadar dünyada 130'u aşkın ülkede 13 milyondan fazla, Türkiye'de ise 21 bini aşkın gence ulaşan program, gençlere öz güven aşılamanın yanı sıra, onların kişisel ve toplumsal sorumluluklarını geliştirmelerine de katkı sağlıyor.

"Türkiye'de 181 aktif ödül merkezi, yaklaşık bin gönüllü ödül lideri ve 5 bin 755 aktif katılımcı ile faaliyet gösteren program, yeni dönem için gençleri bekliyor. Bu program ile Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na katılarak hayatlarında yeni bir sayfa açma fırsatını yakalayabiliyorlar."

Kaynak: DHA

