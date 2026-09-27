Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı - Son Dakika
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Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

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Ünlü şefler Ankara\'nın lezzet haritasını çıkardı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 60 Lezzet Noktası belirlendi. Şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastronomi programında Ankara tava, Ankara döneri ve Ankara simidi başta olmak üzere başkentin yöresel lezzetleri ele alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Kültür Yolu Festivali, başkentin kuşaktan kuşağa aktarılan mutfak kültürünü 60 Lezzet Noktası ile gastronomi meraklılarına tanıttı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası projesiyle belirlenen adresler, yıllardır aynı tarifleri ve üretim geleneklerini sürdüren köklü işletmeleri, yerel ürünleri ve kentin mutfak hikayelerini aynı gastronomi rotasında bir araya getirdi.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

Şef Mehmet Yalçınkaya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen gastronomi programında, "Ankara'ya gelenler ne yemeli?" sorusuna yanıt arandı. Programa akademisyen şef Asuman Kerkez, Şef Doğa Çitçi, Şef Sezai Ömer Erdoğan, Şef Zeki Açıköz, Şef Kemal Can Yurttaş, Tarım, Gıda ve Yemek Kültürü Araştırmacısı Kübra Yüzüncüyıl, yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan, Şef Bedrettin Aydoğdu ve Şef Gökhan Aksoy konuk olarak katıldı.

Programda Ankara tava, Ankara döneri ve Ankara simidinin yanı sıra Beypazarı güveci, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması, bazlama ve 80 katlı Beypazarı baklavası gibi yöresel tatlar mercek altına alındı. Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu gibi yerel ürünler de başkent mutfağını şekillendiren değerler arasında öne çıktı.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

"ANKARA'YA GELEN HERKES KENDİNDEN BİR ŞEYLER BULABİLİR"

Programın ev sahibi Şef Mehmet Yalçınkaya, Ankara'daki Lezzet Noktalarının tarihi işletmelerden farklı konseptlerdeki restoranlara kadar geniş bir seçki sunduğunu belirterek, "Ankara'ya gelen herkes kendinden bir şeyler bulabilir" dedi.

Ankara mutfağının karakterini kentin kendi ürünlerinin belirlediğini vurgulayan Yalçınkaya, bölgedeki tarımsal üretimin büyük ölçüde yağmurla beslenen topraklarda yapıldığını ve bunun ürünlerin doğal yapısına yansıdığını söyledi. Et ve hamur işlerinin ağırlıkta olduğu kent mutfağında başka şehirlerde az rastlanan lezzetlerin de bulunduğunu belirten Yalçınkaya, erkeç pastırması, yöresel üzümler, turşular, meyveler ve kaliteli et üretiminin Ankara'nın gastronomik kimliğinde önemli yer tuttuğunu ifade etti. Yalçınkaya, sakatatın da Ankara mutfağında başarılı şekilde değerlendirildiğine dikkat çekti.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

Lezzet Noktalarının kenti ziyaret edenler için bir gastronomi rehberi niteliği taşıdığını dile getiren Yalçınkaya, ziyaretçilerin "Nerede iyi yemek yiyebilirim?" sorusuna bu seçkiyle kolayca yanıt bulabileceğini, adreslerin deneyimli bir kurul tarafından belirlendiğini söyledi. Yalçınkaya, gastronomiye verdikleri destek için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, TGA'ya ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

1956'DAN BU YANA ANKARA TAVANIN ADRESİ

1956'dan bu yana hizmet veren Boğaziçi Lokantası'nın 3. kuşak işletmecisi Sefa Boyacıoğlu, Ankara'ya ilk kez gelenlere Ankara tavayı önerdi. Lokantanın spesiyali olan Ankara tavanın orijinal tarifini koruduklarını belirten Boyacıoğlu, yemeğin pirinç pilavı ve kuzu etiyle hazırlanan basit bir yemek gibi görünse de hazırlık sürecinin oldukça zahmetli olduğunu söyledi. Boyacıoğlu, yaklaşık 3,5-4 saat süren hazırlık ve pişirme aşamasında haşlama, fırınlama ve kızartma gibi farklı işlemler uygulandığını anlattı.

Lezzet Noktası projesinin Ankara'nın gastronomisini keşfetmek isteyenler için önemli bir rehber olduğunu belirten Boyacıoğlu, proje sayesinde işletmelerin hem kendi ürünlerini hem de kentin yerel lezzetlerini daha geniş kitlelere tanıtma imkanı bulduğunu ifade etti.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

ANKARA DÖNERİNİN SIRRI: KUZU ETİ VE 24 SAATLİK HAZIRLIK

Meydan 1957 Döner'in 2. kuşak işletmecisi Hüseyin Özercan, Ankara dönerini diğerlerinden ayıran temel unsurun kullanılan et olduğunu söyledi. Dönerde bir yaşını geçmemiş erkek kuzu eti tercih edildiğini belirten Özercan, etlerin bir gün önceden temizlenip sinirlerinden ayrıldığını ve domates ile soğan suyundan hazırlanan terbiyeye yatırıldığını anlattı. Terbiyede süt ya da yoğurt kullanılmadığını belirten Özercan, dönerin 24 saat dinlendirildiğini kaydetti.

Ankara mutfağında dönerin yanı sıra simit ve Ankara tavanın da önemli bir yeri olduğunu belirten Özercan, Lezzet Noktası projesinin kentin yerel yemeklerini hem şehir dışından gelenlere hem de kendi mutfak kültürünü yakından tanımayan Ankaralılara anlatmak açısından önem taşıdığını söyledi.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

"ANKARA SİMİDİ, ANKARA TAVA VE ANKARA DÖNERİ İLK ÜÇTE"

Funda Pastanesi'nin 5. kuşak işletmecisi Bartu Tarakçı, Ankara'ya ilk kez gelenlere sırasıyla Ankara simidi ile ayran, Ankara tava ve Ankara dönerini önerdi.

Ankara simidinin hazırlanışında taş tabanlı fırının önemine dikkat çeken Tarakçı, bu yöntemin simidin gevrek ve çıtır yapısını korumasını sağladığını, pekmezin yakılmasıyla ortaya çıkan aromanın da simide karakteristik lezzetini verdiğini söyledi. İşletmede en çok moy pasta, çilekli milföy, profiterol ve sütlü tatlıların tercih edildiğini belirten Tarakçı, moy pastanın un kullanılmadan hazırlanan ve işletmeye özgü bir tarif olduğunu anlattı. Klasik reçetelere bağlı kaldıklarını ifade eden Tarakçı, kremayı toz ürün yerine sütten hazırladıklarını ve sütlü tatlılarda geleneksel yöntemleri koruduklarını belirtti. Tarakçı, projenin yerel işletmelerin ve Ankara markalarının daha fazla tanınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

"HAMMADDE İYİYSE YEMEĞİN DE KENDİNE HAS BİR LEZZETİ OLUYOR"

Nakia Restoran Şefi Sercan Arslan, Ankara mutfağında kullanılan ürünlerin kentin gastronomik kimliğinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Ankara'ya gelenlerin özellikle Ankara simidi, Beypazarı güveci ve Ankara dönerini denemesini öneren Arslan, Beypazarı havucu, erişte, Beypazarı kurusu ve Ayaş domatesi gibi ürünlerin kalitesine dikkat çekti. Arslan, iyi hammaddenin Ankara mutfağının güçlü yanlarından biri olduğunu ifade etti.

Kendi mutfaklarında farklı bölgelerden seçilmiş ürünler kullandıklarını belirten Arslan, ziyaretçilere yalnızca yemek değil, farklı bir gastronomi deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi. Ankara'nın gastronomi potansiyelinin daha görünür hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, Lezzet Noktası gibi projelerin restoranların ve yerel ürünlerin tanınırlığına önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı

LEZZET HARİTASINDA 60 DURAK

Festival kapsamında oluşturulan 60 Lezzet Noktası, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde sürdürülen üretim ve mutfak geleneklerini de kapsıyor. Ankara tava ve Ankara dönerinden Ankara simidine, Beypazarı güvecinden 80 katlı baklavaya, Çubuk turşusundan İnceğiz çorbasına uzanan seçkide hem günlük sofralarda yaşayan yemekler hem de özel hazırlama teknikleriyle öne çıkan ürünler yer alıyor.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin resmi internet sitesi (kulturyolufestivali.com) ve @turkiye_kulturyolu Instagram hesabı üzerinden ulaşılabiliyor.

Ünlü şefler Ankara'nın lezzet haritasını çıkardı
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