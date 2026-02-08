Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı - Son Dakika
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Menderes Utku, Yeşilçam'ın çocuk yıldızı çıktı

08.02.2026 11:02
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Club House işletmecisi Menderes Utku'nun Yeşilçam'ın "Afacan" serisiyle tanınan çocuk yıldızı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında Club House isimli spor salonuna düzenlenen baskında tutuklanan spor salonunun işletmecisi Menderes Utku'nun Yeşilçam'ın ünlü çocuk oyuncusu olduğu ortaya çıktı.

YEŞİLÇAM DETAYI ŞAŞIRTTI

Tutuklama kararıyla birlikte Menderes Utku hakkında dikkat çeken bir detay da yeniden gündeme geldi. Utku'nun, 1970'li yıllarda Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızlarından biri olduğu ortaya çıktı. Utku, dönemin sevilen yapımlarından "Afacan" serisinde rol alarak çocuk yaşta geniş kitlelerce tanınmıştı.

ALTIN PORTAKAL ÖDÜLLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Yapımcı, yönetmen ve senarist Ümit Utku'nun torunu olan Menderes Utku, sinema kariyerinde önemli ödüller de kazandı. Utku, 1972 yılında "Afacan Küçük Serseri" filmiyle 8. Altın Portakal Film Festivali'nde, 1973 yılında ise "Afacan Harika Çocuk" filmiyle 10. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi çocuk oyuncu ödülüne layık görüldü.

CLUB HOUSE'A OPERASYON

Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yer alan ve ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen "Club House" isimli mekana narkotik polislerince baskın düzenlenmişti. Operasyona 100 polis ile 5 K-9 narkotik arama köpeğinin katıldığı öğrenilmişti.

Polis ekipleri tarafından içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Mekana giriş ve çıkışlar da bir süre yasaklandı. Operasyon düzenlenen sosyal kulüpte spor salonu ve restoran bulunuyor.

"BEBEK OTEL İLE AYNI ORTAKLARA AİT" İDDİASI

Öte yandan, söz konusu mekanın aynı soruşturma kapsamında daha önce operasyon düzenlenen ve mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu iddia edilmişti.

BEBEK OTEL SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı.

Ünlü isimlerin Bebek Otel'e farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı da iddialar arasında yer almıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanırken, söz konusu operasyonda ise Can Yaman'ın yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve ve Ceren Alper'in tutuklanmasına, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel'in ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.