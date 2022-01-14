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Yabancılar 2021'de Türkiye'den 68 bin 600 taşınmaz edindi - Son Dakika

Yabancılar 2021'de Türkiye'den 68 bin 600 taşınmaz edindi

14.01.2022 11:07

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, geçen yıl yabancılara 68 bin 600 adet taşınmaz satışı yapıldığını bildirdi.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, geçen yıl yabancılara 68 bin 600 adet taşınmaz satışı yapıldığını bildirdi.

Adlı, AA muhabirine, yabancılara taşınmaz satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çok uzun yıllardır mütekabiliyet esası çerçevesinde yabancılara gayrimenkul satışı yapıldığını anımsatan Adlı, bunların özellikle 2012'deki mevzuat değişikliğiyle biraz daha hızlandığını söyledi.

Türkiye'ye 2018'den sonra yabancıların talebinin bir hayli arttığına işaret eden Adlı, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Türkiye, özellikle Arap ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri için güvenli bir liman. Yani demokrasinin çok işlemediği ülkelerdeki vatandaşlar, özellikle ekonomik durumu iyi olan insanlar gayrimenkul almak suretiyle bir sıkıntı halinde güvenli liman olarak 'Türkiye'ye sığınırız' mantığıyla hareket ettikleri için ciddi anlamda Türkiye'de gayrimenkul yatırımları veya gayrimenkul ile ilgili talepler oluştu. Bu talepler, pandemi döneminde her ne kadar 2019-2020'de biraz düşüş olsa da 2021'de bir hayli yükseldi. 2019-2020'de işlem yapamayanlar 2021'de biraz daha rahat hareket ettiler."

Yabancıların, geçen yıl edindiği taşınmaz sayılarını açıklayan Adlı, "2021'de yabancılara toplamda 68 bin 600 taşınmaz satılmış, bunun 64 bin 500'ü konut, geriye kalan 4 bin civarında arsa, arazi, bahçe vesaire. Tapudaki alım satım değeri de yaklaşık 40 milyar lira civarında." diye konuştu.

"Ruslar sahil bölgelerini tercih ediyor"

Adlı, 2021'de en fazla taşınmaz edinen ülke vatandaşlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"En fazla taşınmaz edinen ülkelerin başında Irak, İran geliyor, sonra Rusya, İngiltere, Almanya ve Afganistan var. Irak ve İran'da Türk kökenli insanlar var. Taleplerin çoğu da bu insanlardan geliyor. Onun dışında Rusya nitelikli konut alıyor, özellikle sahil bölgelerinde yazlık tercih ediyorlar. İngiltere ve Almanya son yıllarda her ne kadar sıralamada geriye düşseler de aslında geçmiş yıllara göre aldıkları gayrimenkul sayılarında çok düşüş yok. Hala almaya devam ediyorlar."

Yabancıların tercihi İstanbul oldu

Adlı, yabancıların Türkiye'de taşınmaz almak için tercih ettikleri illeri de "Tercih ettikleri yerler ağırlıklı olarak İstanbul, Antalya, Ankara, Muğla şeklinde sıralanıyor." diye açıkladı.

Yabancılara arsa satışlarına ilişkin de bilgi veren Adlı, "Bizde arsa satıldığı zaman yasal bir düzenleme var. Arsa ile ilgili sattıktan sonra 2 sene içerisinde o arsayı hangi amaçla kullanıyorsa projelendirmesi gerekiyor. 2 sene içerisinde projelendirmezse devlet onu geri alıyor. Yabancı gerçek kişilerin alacağı arazi miktarı da bellidir, rastgele arazi alamıyor. Aldığı araziyle ilgili de muhakkak 2 sene içerisinde projelendirecek ve o projeye uygun hareket edecek, yoksa keyfi olarak kullanma imkanı yok." diye konuştu.

Bugüne kadar yabancılara 280 bini aşkın taşınmaz satıldı

Öte yandan, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 279 bin 88 yabancı gerçek kişi, toplam 280 bin 736 adet taşınmaz edindi.

Yabancıların Türkiye'de satış veya benzeri yollarla edindiği bağımsız bölüm (konut, mesken, iş yeri gibi) adedi 11 Ocak 2022 itibarıyla 263 bin 207 adete ulaştı.

Buna göre en çok taşınmaz edinenlerin olduğu ilk 10 ülke, 34 bin 432 ile Irak, 27 bin 264 ile İran, 22 bin 750 ile Rusya, 14 bin 337 ile Almanya, 14 bin 185 ile Suudi Arabistan, 13 bin 697 ile İngiltere, 13 bin 619 ile Kuveyt, 10 bin 844 ile Afganistan, 7 bin 850 ile Azerbaycan, 6 bin 317 ile Ürdün oldu.

Türkiye'de en çok tercih edilen illerin başında ise 102 bin 840 yabancı gerçek kişinin tercihi ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 77 bin 480 yabancı ile Antalya, 13 bin 433 yabancı ile Ankara, 13 bin 251 yabancı ile Muğla ve 13 bin 244 yabancı ile Bursa takip etti.

Yabancılar 2021'de Türkiye'den 68 bin 600 taşınmaz edindi
Yabancılar 2021'de Türkiye'den 68 bin 600 taşınmaz edindi
Yabancılar 2021'de Türkiye'den 68 bin 600 taşınmaz edindi

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Togo Cumhuriyeti, Gayrimenkul, Mehmet Zeki, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yabancılar 2021'de Türkiye'den 68 bin 600 taşınmaz edindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancılar 2021'de Türkiye'den 68 bin 600 taşınmaz edindi - Son Dakika
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