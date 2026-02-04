Yener Aras\'ın Mücadelesi: Felçten Şampiyona

MALTEPE'de milli atlet Yener Aras, 26 Ağustos 2024'te sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir motosikletin çarpması sonucu yere savruldu. Kazadan sonra motosiklet sürücüsü kaçarken, Aras hastaneye kaldırıldı. Omuriliği zedelenen Yener Aras felç oldu. Kazadan sonra para kürekle ilgilenmeye başlayan Aras, Türkiye şampiyonluğu kazanarak milli takıma seçildi. Adalet arayışına başlayan Aras, "Bana vuran kişinin bulunmasını istiyorum, en azından gelip yüzleşmek istiyorum. Çünkü içimde söylemek istediğim çok şey var. En büyük amaçlarımdan bir tanesi hem gençlere hem engelli bireylere rol model olabilmek. Dünya Şampiyonası'na ve Avrupa Şampiyonası'na hazırlıktan sonra hedefimiz, en büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılabilmek" dedi.

Türkiye'yi atletizm pistlerinde milli formayla temsil eden, 400 ve 800 metrede Türkiye şampiyonlukları bulunan Yener Aras kariyeri boyunca 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan 2'nciliği, 1 Avrupa 9'unculuğu kazandı. Ancak Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu ve aktif sporculuk döneminin yanı sıra antrenörlük ve spor salonu işletmeciliği de yapmış olan 26 yaşındaki Yener Aras'ın hayatı, 2024 yılında geçirdiği trafik kazasıyla bir anda değişti. Aras, doğumgününden yalnızca 6 gün sonra motosikletiyle işe giderken arkadan çarpan ve olay yerinden kaçan bir sürücünün neden olduğu kazada omurilik felci kaldı. Pes etmedi. Sporla kurduğu bağı bu kez kazadan yalnızca bir kaç ay sonra para kürek branşıyla yeniden yakaladı. Kocaeli Darıca'da yaşayan ve haftanın 4 günü antrenman için İstanbul Haliç Su Sporları Merkezi'ne gelen eski milli atletin hedefinde, dünya ve Avrupa şampiyonalarının yan sıra 2028'de Los Angeles'te yapılacak Paralimpik Oyunları var.

'ATLETİZME SEÇİLDİM TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM'

Sporla tanışma sürecini ve atletizme nasıl başladığını anlatan Aras, "Eski bir milli atletim. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunuyum. Ben 2009 yılında Kocaeli Darıca'ya taşındım, daha önce Kars Kağızman'da yaşıyorduk. Beden eğitimi öğretmenimiz okulda yaptığı seçmelerle atletizm takımına sporcu seçiyordu ve o seçmelerde seçildim. İlk çıktığım ilçe ve il şampiyonasında şampiyon olmuştum, Türkiye'de de sonuncu olmuştum. Aslında benim için geri dönüm noktalarından bir tanesi de odur. Atletizme daha çok hırslanıp, daha çok mücadele verip, daha çok antrenman yaparak sonunda Türkiye şampiyonluğunu aldım. 400-800 metrede Türkiye şampiyonu oldum; 2014, 2015, 2016 yıllarında" diye konuştu.

'DOĞUMGÜNÜMDE YARIŞTIM; 6 GÜN SONRA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİM'

Aras, "Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Bölümü'nü kazandım ve bitirdim. Antrenörlükle taçlandırmak istedim. Belli bir süre Darıca Eğitim Spor Kulübünde yüzme antrenörlüğü ve atletik performans koçluğu yaptım. En son yarışım 2024 doğum günümde, 26 Ağustos'ta yarıştım ve 6 gün sonra trafik kazası geçirdim" dedi.Hayatını tamamen değiştiren kazaya dairse, "Geçirdiğim trafik kazası sonucu omurilik felci kaldım, yani parapleji hastasıyım. Göğüs altı itibarıyla hissetmiyorum. O dönemde kürekte fizik tedavi alıyordum hastanede. Doktorların yönlendirmesiyle kollarımın kuvvetli olduğunu söylediler ben de para kürekle tanıştım. Para kürek başantrenörümüz Orkun Pehlivan üniversiteden hocam olur. Yollarımızın bir daha kesişmesi benim için hayatımın dönüm noktası oldu.Ayaklanmaya ve hayata tutunmaya çalıştım. Para kürekle tekrar hayat buldum diyebilirim" diye konuştu.

'BANA VURAN KİŞİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM'

Felç kaldığı kazayı da anlatan Aras, "Doğumgünümden 6 gün sonra, 2 Eylül 2024 tarihinde sabah 08.30 sıralarında motorumla işe giderken Maltepe Gülsuyu Köprüsü'ne yakın bir motosikletli arkamdan gelerek bana vurdu ve olay yerinde beni bırakıp gitti. O süreçte de beni ambulansla hastaneye kaldırdılar ve 4 saat sonra ameliyata aldılar ve gözlerimi yoğun bakımda açtım" dedi. Kazanın ardından yaşadığı zorlu süreci anlatan Aras, " O dönemde de nişanlımla düğün hazırlıkları yapıyorduk ve düğün hazırlıklarımızın hepsini ertelemek durumunda kaldık. Bize çarpan kişiyi de bulamadık, en büyük acılarımızdan bir tanesi bu. En azından başımıza böyle bir talihsiz olay geldi ve başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum. Çünkü birisine vurup kaçmak hiç etik bir durum değil, hoş bir durum değil. Ölebilirdim ama şu an çok şükür yaşıyorum ama tekerlekli sandalyeyle hayata tutunmaya çalışıyorum. Bana vuran kişinin bulunmasını istiyorum; en azından gelip yüzleşmek istiyorum daha doğrusu. Çünkü içimde söylemek istediğim çok şey var. Hayatım, nişanlım, hayallerim, hedeflerim.Tabii ki yine hayata tutunuyoruz ama çoğunu ertelemek durumunda kaldık" dedi.

'KÜREKLE TEKRAR HAYATA TUTUNDUM 7 AYDA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDUM'

Kazanın ardından fizik tedavi sürecinde para kürekle tanıştığını belirten Aras, "2025 Haziran ayında başladım para küreğe. Kocaeli Darıca'da ikamet ediyorum. Milli Takımımız da Haliç'te olduğu için haftanın 4 günü Kocaeli'den Haliç'e gel git yaparak yoğun bir şekilde çalıştık. 18 Ocak 2026'da yapılan Para Kürek Ergometre Salon Şampiyonası'nda PR1 branşında şampiyon oldum" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK HEDEFİM 2028 LOS ANGELES PARALİMPİK OYUNLARI'

Milli Takım kampının devam ettiğini belirten Aras, "Şubat ayının 21-22 Şubat'ta Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılacak. Şu an Haliç'te Milli Takım kampındayız. Yaklaşık 21 günlük kampta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım hayırlısıyla güzel bir derece elde edebiliriz. Hedefimiz zaten Dünya Şampiyonu ve Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir şekilde ülkemizi ve bayrağımızı temsil edebilmek. Dünya Şampiyonasına ve Avrupa Şampiyonasına hazırlıktan sonra hedefimiz, en büyük hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunlarına katılabilmek" dedi.

'GENÇLERE VE ENGELLİ BİREYLERE ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM'

Aras, "Buradaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi hem gençlere hem engelli bireylere rol model olabilmek. Hayata nasıl tutunabildiğimi, ne kadar kısa bir süre içerisinde nasıl ayakta durulabildiğimi bir daha göstermek için devam ediyorum" diye konuştu.

'BU SADECE YENER'İN DEĞİL MİLYONLARIN ACISI'

Trafikte Haklarım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Usta, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, Yener Aras'ın yer aldığı bir kamu spotu çektiklerini söyledi. Usta derneğin 2015 yılından bu yana trafik güvenliği alanındaki çalışmalarına da değinerek "Trafikteki can kayıplarına ve hak kayıplarına dur diyebilmek için 2015 yılından bu yana trafik güvenliği alanında çalışmaya devam ediyoruz. Parakürek takımına ben de gönüllü olarak destek veren kişilerden biriyim. İçişleri Bakanlığımızla birlikte motosiklet sürücülerinin trafik güvenliği konusunda farkındalık çalışması kamu spotları hazırlayacaktık. Motosiklet kazası sonucu yaralanan veya engelli kalan biriyle de bu farkındalığı yaratmak istedik. Çünkü maalesef tablo çok acı ve çok korkunç. Bu konuda bakanlığımızla birlikte farkındalık yaratmak istiyoruz. Yener de sağ olsun acısını milyonlarca kişiye aslında kamu spotumuzla birlikte haykırmış oldu" dedi.

'SON 10 YILDA 60 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI'

TÜİK verilerine de dikkat çeken Usta, "TÜİK verilerine baktığımızda son on yılda biz 60 binden fazla canımızı kaybettik, 3 milyondan fazla kişi ise yaralandı. Kaç kişinin engelli kaldığını bilmiyoruz. Ben de sevdiğini kaybeden, trafik kazasında sevdikleri yaralanan binlerce Yener gibi trafik mağdurundan sadece biriyim. Biz trafik mağdurlarının iyileşebilmesi için adalet duygumuzun yerine gelebilmesi çok önemli. Yener'e çarpan kişi maalesef kaçtı. Yener'in iyileşebilmesi için o adalet duygusunun yerine gelebilmesi için bu çok önemli. O güne dair Yener'e yardım eden kişilerden, çarpan kişi çünkü bir süre ambulans gelene kadar başında beklemiş, polisler geleceği zaman kaçmış maalesef. O kişiyi gören, bilen veya o kişi insafa gelir belki. Lütfen Yener'in bu sürecinde, travmatik bir süreçten geçiyor ve kolay şeyler yaşamıyor. Çok büyük bir kaybı var; koşamıyor. Eski bir milli atlet olarak bırakın koşmayı, adım bile atamıyor artık" dedi.

'BAŞKA YENER'LER OLMASIN DİYE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Usta, "Bu kaybı milyonlar da verseler kimse yerine getiremeyecek, değişmeyecek maalesef; ama hiç değilse Yener'in adalet duygusunun yerine gelebilmesi çok önemli. Yarışlarda da, sonrasındaki süreçlerinde de hepimize Yener'i desteklemek düşüyor. Başka Yenerler olmasın, başka acılar yaşanmasın diye biz var gücümüzle çalışıyoruz. Halkımıza, hepimize çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Çünkü trafikte her gün hepimiz yolcu, yaya, sürücü olarak hep birlikteyiz. Yollarda hepbirlikte varız. Bu yüzden ne olur trafik kurallarına uyalım, bu acıların hep birlikte önüne geçelim" ifadelerini kullandı.