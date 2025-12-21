Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu - Son Dakika
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
21.12.2025 19:49  Güncelleme: 20:49
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
Karasal iklimiyle bilinen ve denizi olmayan Erzurum'da sürücüler bu kez alışılmadık bir manzarayla karşılaştı. Van'dan İstanbul'a giden, dorsesinde dev bir yat taşıyan TIR'ın yolda kalması üzerine Erzurum-Tortum kara yolu kilitlendi, Trafikte kalan sürücülerin bütün dikkati ise TIR'daki yata yöneldi.

Erzurum-Tortum kara yolunda, kara yollarına alışık olmayan bir görüntü trafiği durma noktasına getirdi. Van'dan İstanbul'a taşınan yat yüklü TIR'ın yolda kalması, hem uzun kuyruklara hem de şaşkın bakışlara neden oldu.

Dorsesinde İstanbul'a götürülen bir yat bulunan TIR,köprü engeline takılmamak için girdiği alternatif yolda motorunun ısınmasıyla durunca, Erzurum- Artvin kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Dev yatla yolun ortasında kalan TIR, saatler süren çalışmayla kurtarıldı.

KÖPRÜYE TAKILMAMAK İÇİN BU YOLA GİRDİ AMA...

Olay, saat 16.30 sıralarında Erzurum-Artvin kara yolunun Akdağ Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Serkan Şengül idaresindeki 34 SM 4208 plakalı TIR, yükün yüksekliği nedeniyle çevre yolundaki köprüden geçemeyince, tali yoldan ilerlemek istedi.

DEVASA YÜKLE YOLUN ORTASINDA KALDI

Akdağ Sanayi Sitesi önüne kadar ilerleyen TIR, motorun aşırı ısınması sonucu kilitlendi. Çift şeritli yolun tamamen kapanmasıyla birlikte trafik durma noktasına geldi, sürücüler uzun süre yolda beklemek zorunda kaldı.

JANDARMA VE KARAYOLLARI HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, trafik polisleri ve karayolları ekipleri sevk edildi. Trafiğin her iki yönden kapatılması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

İŞ MAKİNESİYLE KURTARMA OPERASYONU

TIR'ı çalıştırmayı başaramayan sürücü, sanayi sitesinde bulunan iş makinesi operatörü Ahmet Polat'tan yardım istedi. İş makinesine bağlanan halatla TIR'ın çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında çevrede toplanan vatandaşlar, Erzurum yollarında dev bir yat görmenin şaşkınlığını yaşarken, yaşananları cep telefonlarıyla görüntüledi.

1,5 SAAT SONUNDA YOL ULAŞIMA AÇILDI

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından, TIR iş makinesi yardımıyla yoldan çekildi. Önce otomobil ve midibüslere yol verilirken, TIR'ın tamamen kaldırılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

TIR sürücüsü Serkan Şengül, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Köprüyü geçmek için bypasa çıktık. Maalesef araç yere oturdu. Biraz zorluk çektik ama aracı kurtardık. Yola devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

İstanbul, Erzurum, Artvin, Ulaşım, Güncel, Kaza, Olay, Van, Son Dakika

Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ateş TÜRK Ateş TÜRK:
    Zenginin oyuncağı o kadar insanı trafikte bekletir.zengin de yatım niye gelmedi diye ağlar 6 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    trenle gitse daha iiyi olurdu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu
