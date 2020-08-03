Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz.

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirdi, 93 kişi yaralandı.

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirdi, 93 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 17.00 itibarıyla son 24 saatte farklı şehirlerde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 93 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ölü sayısı 50'ye, yaralı sayısı da 349'a yükseldi.

Yüksekova'da öğretmenlerin de bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde piknik yapmak için Göllerbaşı bölgesine giden, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin de bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı.

Kazada 2'si öğretmen 6 kişi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nuri Karakuş'un kullandığı 09 AC 16 plakalı otomobil, Nazilli- Beydağı kara yolu Gedikaltı Mahallesi mevkisinde Nait Çobanoğlu yönetimindeki 09 ACD 155 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlarındaki 10 yolcu yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Miraç Kösem'in (9) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gurbetçi aile kaza yaptı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Caner Cömert'in kullandığı 55 ACR 095 plakalı otomobil ile Kenan Seven idaresindeki 06 DSH 72 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesinde çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Murat Öztürk, Fatma, Esranur, Hasbi, Songül ve Fatma Seven yaralandı. Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İdris Akar'ın (67) kullandığı 59 LN 151 plakalı otomobil ile Selahattin Harman'ın kullandığı 34 BOT 079 plakalı hafif ticari araç, Çavuşköy Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Hatice Akar (32) ile diğer araçta bulunan Fırat (9) ve Dicle Nur Harman (12) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'dan Afyonkarahisar istikametine seyir halinde olan Olec Khabakhumov idaresindeki H142TC123 yabancı plakalı tır, Akşehir Doğrugöz mahallesi yakınlarında, Eray K. idaresindeki 42 UT 061 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Emirhan K. ve Emre K, ağır yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da 5 aracın karıştığı kazada 18 kişi yaralandı

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Piknik Alanı mevkisinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 18 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Osmaniye'de sürücüleri belirlenemeyen 31 R 1183 otomobil ile 80 FV 490 otomobil, Musa Şahin Bulvarında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Ayhan K. (28), İlknur A. (18), Tuğba B.(38), Sema Ç. (41), Ezgi C. (19), Özlem E.(19), Seda Ç, Ece Ç. (19) yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Mustafa Durmuşer (26) idaresindeki 42 AEA 574 plakalı otomobil, Emirdağ - Çay kara yolunda Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi karşısında devrildi.

Kazada, sürücü ile Muharrem Durmuşer (27), Muhammed Türkaslan (27), Mehmet Said Ekici (26) ile Berke (22) ve Mahmut Varol (21) yaralandı.

Ambulanslarla Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Muharrem Durmuşer ve Muhammed Türkaslan hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adana'da kamyonetin park halindeki motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sinop'ta Ahmet T'nin kullandığı 06 H 6065 plakalı otomobil, Sinop- Boyabat yolunun 23. kilometresinde yol kenarında park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Esmiye T. ile yol kenarında bekleyen 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın, Şanlıurfa, Kayseri, Bilecik, Manisa ve Sivas'taki kazalarda 24 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ve Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçelerinde meydana gelen kazalarda toplam 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Nedim Sefa idaresindeki 11 UB 169 plakalı otomobil, Sorgun Yolu mevkisinde Kadir Kalyoncu'ya ait park halindeki 54 YA 176 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile beraberindeki Hilmi Sefa, Nermin Karcı, Necmiye Çömlek ve Nevin Dirik yaralandı.

Yaralılar, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Manisa'nın Kula ve Sivas'ın Gemerek ilçelerinde meydana gelen 2 kazada da 6 kişi yaralandı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 05:27

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili haberlerimizi derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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