Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

Zonguldak'ta dün valilik binasının yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda kan donduran bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Murat Dereli (44) ile yeğeninin eşi Serkan Akdal (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

YEĞENİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öldürülen Serkan Akdal

"TARTIŞMA KÜFÜRLÜ KONUŞMADAN ÇIKTI" SAVUNMASI

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli'nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.

"YOKSA BEN ÖLECEKTİM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.