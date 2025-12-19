Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

Zonguldak'ta dün valilik binasının yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda kan donduran bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Murat Dereli (44) ile yeğeninin eşi Serkan Akdal (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli'nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.
Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
