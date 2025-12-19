Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş - Son Dakika
Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş
19.12.2025 12:20
Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş
Zonguldak'ta parkta tartıştığı yeğeninin eşini bıçaklayarak öldüren Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis yattığı ve 2012 yılında tahliye olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dereli gazetecilere, "Kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi.

Zonguldak'ta dün valilik binasının yakınındaki İsmet İnönü Parkı'nda kan donduran bir cinayet yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Murat Dereli (44) ile yeğeninin eşi Serkan Akdal (44) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

YEĞENİNİN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Murat Dereli cebinden çıkardığı bıçakla, Akdal'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Serkan Akdal, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş
Öldürülen Serkan Akdal

"TARTIŞMA KÜFÜRLÜ KONUŞMADAN ÇIKTI" SAVUNMASI

Ekipler, olayın ardından kaçan Murat Dereli'yi, Yayla Mahallesi'nde ağaçlık alana yapılan operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Dereli'nin ifadesinde tartışmanın ortamda küfürlü konuşma ve aşağılama nedeniyle çıktığını söylediği belirtildi.

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

DAHA ÖNCE DE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Murat Dereli'nin 2004 yılında eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezası aldığı, 2012'de cezasını tamamlayarak tahliye olduğu bildirildi.

Parkta yeğeninin eşini katletti! İlk vukuatı değilmiş

"YOKSA BEN ÖLECEKTİM"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat Dereli, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Dereli, adliye önünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, "3 kişi saldırdılar, kendimi savunmak için vurdum. Yoksa ben ölecektim" dedi. Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (3)

  • 248612 248612:
    Bir adamı öldürmüş 8 yıl yatmış.bunun 3/2 kapalıda bir kısmını açıkta,bir kısmınıda denetimli serbestlikte geçirmiştir ölene yazık 38 0 Yanıtla
  • ALİ * ALİ *:
    ADALET İSMİNDE FEN HOCASI VARDI TANIDIĞIM 13 0 Yanıtla
  • Behcet CAKİR Behcet CAKİR:
    Aferin sana geçen sefer 8 bu seferde 15 ten aşağı yemez. 0 0 Yanıtla
13:29
