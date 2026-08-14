Metsamor Nükleer Santrali Tehdit Olmaya Devam Ediyor

Her fırsatta Ermenistan’daki Metsamor Nükleer Santrali’nin bölge için ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek kapatılması çağrısında bulunan Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı ve gazeteci-yazar Serdar Ünsal, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Metsamor Nükleer Santrali’nin “er ya da geç kapatılması gerektiği” yönündeki açıklamalarından dolayı teşekkür etti.

Serdar Ünsal, yıllardır Iğdır’ın yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’ı tehdit eden Metsamor Nükleer Santrali’nin oluşturduğu risklere dikkat çektiğini belirterek, santralin bölge açısından adeta “pimi çekilmiş saatli bomba” niteliğinde olduğunu söyledi.

Ünsal, “Metsamor Nükleer Santrali’nin kapatılması gerektiğini yıllardır her platformda dile getiriyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in de bu tehlikeye dikkat çekerek santralin er ya da geç kapatılması gerektiğini ifade etmesi bizleri son derece memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev’e bu önemli konuyu uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdığı için teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Bölge ülkeleri için ciddi bir tehdit”

Metsamor Nükleer Santrali’nin Iğdır’a çok yakın bir mesafede bulunduğuna dikkat çeken Ünsal, santralin bulunduğu bölgenin deprem riski taşıdığını ifade etti.

Ünsal, “Iğdır ile Ermenistan sınırına çok yakın bir noktada bulunan Metsamor Nükleer Santrali, yalnızca Ermenistan’ı değil; Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’ı da yakından ilgilendiren bir güvenlik ve çevre sorunudur. Olası büyük bir deprem veya teknik bir arıza durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlar yalnızca bir ülkeyle sınırlı kalmayacaktır.” diye konuştu.

Santralin geçmişte yaşanan deprem nedeniyle zarar gördüğünü belirten Ünsal, nükleer tesislerin bulunduğu bölgelerde güvenliğin en üst seviyede tutulması gerektiğini vurguladı.

“Yeni bir Çernobil yaşanmadan önlem alınmalı”

Metsamor’un eski teknolojiyle inşa edildiğini savunan Ünsal, nükleer santralin kullanım süresinin uzatılmasının bölge halkında endişeye neden olduğunu dile getirdi.

Ünsal, “Çernobil faciasının etkilerini bugün bile konuşuyoruz. Nükleer bir kazanın sınır tanımadığını geçmişte yaşanan örneklerden biliyoruz. Böyle bir facianın yaşanması halinde Iğdır başta olmak üzere Doğu Anadolu, Kafkasya ve çevre ülkeler çok ağır sonuçlarla karşı karşıya kalabilir. İnsanlarımızın enkaz altında kalma korkusuyla radyasyon tehlikesi arasında bırakılmaması gerekir.” ifadelerini kullandı.

Ünsal ayrıca bölgedeki çevre ve sağlık risklerinin bilimsel olarak daha kapsamlı şekilde araştırılması gerektiğini belirterek, uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundu.

“Aliyev’in açıklaması bizim için çok önemli”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Nahçıvan ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmelerde Metsamor Nükleer Santrali’nin eski ve bölge için tehlike kaynağı olduğunu vurgulamasının önemli olduğunu ifade eden Ünsal, Aliyev’in “Bu santralin kullanım ömrünün sürekli uzatılması sonsuza kadar devam edemez; er ya da geç kapatılması gerekecektir.” şeklindeki açıklamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Ünsal, “Sayın İlham Aliyev’in bu konuyu gündeme getirmesi son derece değerlidir. Biz yıllardır Iğdır’dan bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın da aynı hassasiyeti ortaya koyması, bölgede yaşayan insanların endişelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sayın İlham Aliyev’e Iğdır halkının ve bölge insanlarının güvenliği açısından bu önemli konuyu gündeme taşıdığı için teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Metsamor artık bölgenin ortak sorunudur”

Metsamor Nükleer Santrali’nin yalnızca Ermenistan’ın iç meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ünsal, santralin oluşturduğu risklerin sınırları aşabilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Ünsal açıklamasını şöyle tamamladı:

“Metsamor Nükleer Santrali, Iğdır’ın hemen yanı başında bulunan ve olası bir kazada etkileri sınırları aşabilecek bir tesistir. Bu nedenle konu Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Ermenistan’ın yanı sıra Avrupa Birliği ve uluslararası çevre kuruluşlarının da gündeminde olmalıdır. Bizim isteğimiz çok açık: İnsan hayatı ve çevre her şeyden önce gelmelidir. Yeni bir nükleer felaket yaşanmadan Metsamor Santrali kapatılmalı ve bölge halkının güvenliği sağlanmalıdır.”

Haber: Servet Arslan