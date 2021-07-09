Son Dakika Katliam Haberleri

00:21 Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda katledilen 19 kişinin tabutu yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınırken, acılı aileler tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı.

23:08 "Soykırımı unutmamalı, unutturmamalıyız" 10 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİ"Soykırımı unutmamalı, unutturmamalıyız"BURSA - Avrupa'nın göbeğinde 26 yıl önce Boşnak Müslümanlara uygulanan Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması ve unutturulması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Srebrenitsa konulu fotoğraf sergisi,...

19:27 Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına "Motosiklet Maratonu" - Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına "Motosiklet Maratonu" Binlerce kişinin katledildiği Srebrenitsa katliamının kurbanları anısına düzenlenen Motosiklet Maratonu'nda yüzlerce motorcu başkent Saraybosna'dan Potoçari'ye hareket etti.

17:00 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan olayda boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren Cabbar Kara'nın, bu katliamı gerçekleştirmeden önce eşini kızıyla tehdit ettiği öğrenildi. Eşiyle barışmak için kızını kullanan cani baba, barışma teklifi kabul görmeyince önce eşini sonrada kayınpederini öldürdü.

14:59 Son dakika haberleri | SMDK, Esed rejiminin Humus'taki askeri hastanede 5 bin 210 sivili öldürdüğünü ispatlayan belgeleri paylaştı Gelen son dakika haberine göre Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Esed rejiminin 2012-2014 yıllarında Humus'un Abdülkadir Şukfe Askeri Hastanesinde 5 bin 210 sivili öldürdüğünü ortaya koyan "Viktorya 300" adlı belgeleri paylaştı.

14:56 Eğitim-Bir-Sen Srebrenitsa Katliamı'nı unutmadı Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Avrupa'nın ortasında 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın yüreklerde buruk bir acı olarak kaldığını ifade ederek, "Eğitim-Bir-Sen olarak, tüm katliamları ve soykırımları lanetliyoruz.

14:48 AB'den Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında mesaj Açıklaması Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı yıl dönümünde, Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu unutmadığını, Batı Balkanlar'daki siyasi liderlerin olanları kabul etmesi gerektiğini bildirdi.

13:48 Beyoğlu'nda "Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi Beyoğlu'nda "Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı anma etkinlikleri kapsamında Beyoğlu'nda fotoğraf sergisi açıldı.

12:47 Son dakika haberleri | Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı Bir son dakika haberine göre Kocaelispor'da bir dönem top koşturan ve Sırplara karşı cephede savaşan Senad İbriç Yüksel, yaşadıklarını ve şahit olduğu acıları unutamıyor.

11:05 Srebrenitsa soykırımını unutturmamak için koşacaklar Bakırköy Belediyesi, Srebrenitsa soykırımına dikkat çekmek adına düzenlenecek 8 bin 372 metrelik anma koşusuna yarın ev sahipliği yapacak.

10:46 Son dakika haber... Bosnalı belgeselci 26 yıl önce öldürülen dedesinin kemiklerini bulmak istiyor Son dakika habere göre Yakın tarihin eşi benzeri görülmemiş katliamının yaşandığı, 5 günde 8 bin 372 Boşnak'a mezar olan Srebrenitsa'da dünyaya gelen Ado Hasanoviç, anne, babası ve dedesiyle kaçmayı başardı.

00:58 Apartmanın altında tarih yatıyor Fatih'te 3 katlı bir apartmanın altında Bizans döneminden kalma kilise kalıntısı görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

00:58 AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarının Ankara'nın ekolojik dengesini bozduğunu, çevre ve yeşil katliamına yol açtığını söyledi.

23:10 Son Dakika | Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü Son dakika haberleri: - Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.

18:06 Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı Gelen son dakika haberine göre İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.

17:37 TBMM Başkanı Şentop, Hoşköy Limanı balıkçı barınağını ziyaret etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Hoşköy Limanı balıkçı barınağı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.

17:17 İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.

17:16 İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.

14:55 Srebrenitsa Katliamı kınandı Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER), 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nı kınadığı açıklamada, Avrupa'nın bu katliamı izleyerek ortak olduğuna değinerek "Katliamın sesleri gelirken, BM, AB ve NATO sessiz kalmaya tercih etti" ifadelerine yer verdi.

14:20 Buca'da Srebrenitsa Soykırımı 26'ıncı yılında unutulmadı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en büyük katliamı olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı, 26'ıncı yılında Buca'da unutulmadı.

14:02 Srebrenitsalılar, soykırımda kaybettikleri yakınlarına son kez veda etti Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 19 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

13:48 Buca'da Mavi Kelebekler'e saygı günü İKİNCİ Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en büyük katliamı olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı, 26'ıncı yılında Buca'da unutulmadı.

11:52 AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarının Ankara'nın ekolojik dengesini bozduğunu, çevre ve yeşil katliamına yol açtığını söyledi.

09:08 Apartmanın altında tarih yatıyor Apartmanın altında tarih yatıyor Apartmanın altındaki Bizans Kilisesinin kalıntısı görenleri şaşkına çeviriyor Apartmanın altında kalan Laurentius Kilisesi'ne ait sarnıç böyle görüntülendi Fatih'te 3 katlı bir apartmanın altında Bizans döneminden kalma kilise kalıntısı görenleri...

01:47 ANKARA-HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI HAYVANLAR CAN MI MAL MI ANKARA'da bir araya gelen Hayvan Hakları Savunucuları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilden Hayvan Hakları Koruma Kanunuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

19:37 ÇORLU'DA TREN KAZASINDA ÖLEN 25 KİŞİ ANILDI TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında ölenler kazanan 3'üncü yılında aileleri tarafından anıldı.

17:51 TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

16:19 Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt Avcılar ve Uzunköprü Belediyeleri'nin iş birliği ile Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitirenler anısına anıt yapıldı.

14:36 TBMM Genel Kurulu toplandı TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

10:08 Son dakika haberi! Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü" başladı Son dakika gündem haberi: Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.

23:42 Türk Kızılay, Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılanlara gıda dağıtacak Türk Kızılay, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılanlara yiyecek ve içecek dağıtacak.

20:34 Srebrenitsalı kurbanlar anısına düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılacak Türk gönüllüler Nezuk kasabasına ulaştı Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) Türkiye'den katılacak grup, Nezuk kasabasına vardı.

15:55 Kosova Meclisi, Srebrenitsa soykırımı karar tasarısını onayladı Kosova Meclisinde, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının kınanmasına yönelik karar tasarısı onaylandı.

14:23 İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Dün akşam saatlerinde Bursa'da gerçekleşen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde can verenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Korkunç kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Eren de bir gün sonra hayata gözlerini yumdu. Böylece kazada ölen kişi sayısı 5'e yükseldi. Tedavileri süren ağır yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.

23:59 Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor - Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 28 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatının kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor.

22:26 Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı Orhangazi-iznik Karayolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

15:55 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başbağlar'da, bugün hala çözülemeyen çok sayıda provokasyona sahne olan 'Türkiye'nin karanlık yılı' olarak anılan 1993'te ne yapılmak istendiğine dair önemli ipuçlarına rastlarız.

14:56 Kılıçdaroğlu, HDP'li Gergerlioğlu'na sahip çıktı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun serbest bırakılmamasını eleştirerek, "Bu mudur adalet? 'Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın, Anayasa Mahkemesi kararına uymayın.

14:56 Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu iktidarı gönderir göndermez İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacağız." dedi.

13:56 BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin haksız, hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çocuk asker kullanan ülkeler listesine dahil etmesi asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.

12:38 SPOR Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlenecek Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlenecekBakırköy Belediyesi, birkaç gün içinde öldürülen 8 bin 372 Boşnak adına 8 bin 372 metre mesafeli anma koşusuna ev sahipliği yapacakCavit Ganiç: Bu anlamlı organizasyonu geleneksel hala getirmek,...

12:05 İsrail'in hak ihlalleri sınır tanımıyor HACI MEHMET BOYRAZ/SELİM YEŞİLTAŞ- Ortadoğu'da kalıcı barışın önündeki en büyük engel durumunda olan İsrail, yıllardır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında korumasız Filistinlilerin insani haklarını pervasızca hiçe sayıyor ve bunu yaparken uluslararası toplumdan hiç çekinmiyor.