Son Dakika Katliam Haberleri

- 00:21 Srebrenitsa kurbanlarının tabutları Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşındı
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda katledilen 19 kişinin tabutu yarın toprağa verilecekleri Potoçari Anıt Mezarlığı'na taşınırken, acılı aileler tabutların başında gözyaşlarına hakim olamadı.
- Dün Dün 23:08 "Soykırımı unutmamalı, unutturmamalıyız"
10 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİ"Soykırımı unutmamalı, unutturmamalıyız"BURSA - Avrupa'nın göbeğinde 26 yıl önce Boşnak Müslümanlara uygulanan Srebrenitsa Soykırımı'nın unutulmaması ve unutturulması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Srebrenitsa konulu fotoğraf sergisi,...
- Dün Dün 19:27 Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına "Motosiklet Maratonu"
- Yüzlerce motorcudan Srebrenitsa kurbanlarının anısına "Motosiklet Maratonu" Binlerce kişinin katledildiği Srebrenitsa katliamının kurbanları anısına düzenlenen Motosiklet Maratonu'nda yüzlerce motorcu başkent Saraybosna'dan Potoçari'ye hareket etti.
- Dün Dün 17:00 7 yaşındaki kızını öldürmekle tehdit etti! Sonuç alamayan cani koca eşi ve kayınpederini katletti
Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşanan olayda boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren Cabbar Kara'nın, bu katliamı gerçekleştirmeden önce eşini kızıyla tehdit ettiği öğrenildi. Eşiyle barışmak için kızını kullanan cani baba, barışma teklifi kabul görmeyince önce eşini sonrada kayınpederini öldürdü.
- Dün Dün 14:59 Son dakika haberleri | SMDK, Esed rejiminin Humus'taki askeri hastanede 5 bin 210 sivili öldürdüğünü ispatlayan belgeleri paylaştı
Gelen son dakika haberine göre Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Esed rejiminin 2012-2014 yıllarında Humus'un Abdülkadir Şukfe Askeri Hastanesinde 5 bin 210 sivili öldürdüğünü ortaya koyan "Viktorya 300" adlı belgeleri paylaştı.
- Dün Dün 14:56 Eğitim-Bir-Sen Srebrenitsa Katliamı'nı unutmadı
Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Avrupa'nın ortasında 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın yüreklerde buruk bir acı olarak kaldığını ifade ederek, "Eğitim-Bir-Sen olarak, tüm katliamları ve soykırımları lanetliyoruz.
- Dün Dün 14:48 AB'den Srebrenitsa soykırımının 26'ncı yılında mesaj Açıklaması
Avrupa Birliği (AB), Bosna Hersek'teki Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 26'ncı yıl dönümünde, Avrupa'nın soykırımı önleyememedeki sorumluluğunu unutmadığını, Batı Balkanlar'daki siyasi liderlerin olanları kabul etmesi gerektiğini bildirdi.
- Dün Dün 14:04 "Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi, Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde ziyarete açıldı
"Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" fotoğraf sergisi, Beyoğlu Belediyesi Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
- Dün Dün 13:48 Beyoğlu'nda "Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi
Beyoğlu'nda "Dinmeyen Acı: Srebrenitsa" sergisi Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıl dönümünde fotoğraf sergisi açıldı Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı anma etkinlikleri kapsamında Beyoğlu'nda fotoğraf sergisi açıldı.
- Dün Dün 12:47 Son dakika haberleri | Sırplara karşı savaşan eski futbolcu Senad İbriç Yüksel yaşadığı acıları anlattı
Bir son dakika haberine göre Kocaelispor'da bir dönem top koşturan ve Sırplara karşı cephede savaşan Senad İbriç Yüksel, yaşadıklarını ve şahit olduğu acıları unutamıyor.
- Dün Dün 11:05 Srebrenitsa soykırımını unutturmamak için koşacaklar
Bakırköy Belediyesi, Srebrenitsa soykırımına dikkat çekmek adına düzenlenecek 8 bin 372 metrelik anma koşusuna yarın ev sahipliği yapacak.
- Dün Dün 10:46 Son dakika haber... Bosnalı belgeselci 26 yıl önce öldürülen dedesinin kemiklerini bulmak istiyor
Son dakika habere göre Yakın tarihin eşi benzeri görülmemiş katliamının yaşandığı, 5 günde 8 bin 372 Boşnak'a mezar olan Srebrenitsa'da dünyaya gelen Ado Hasanoviç, anne, babası ve dedesiyle kaçmayı başardı.
- Dün Dün 00:58 Apartmanın altında tarih yatıyor
Fatih'te 3 katlı bir apartmanın altında Bizans döneminden kalma kilise kalıntısı görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
- Dün Dün 00:58 AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarının Ankara'nın ekolojik dengesini bozduğunu, çevre ve yeşil katliamına yol açtığını söyledi.
- 09.07.2021 09 Tem 23:10 Son Dakika | Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü
Son dakika haberleri: - Yemen'de katliam gibi kaza: 15 ölü Yemen'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişi hayatını kaybetti.
- 09.07.2021 09 Tem 18:06 Son dakika haberi... İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı
Gelen son dakika haberine göre İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.
- 09.07.2021 09 Tem 17:37 TBMM Başkanı Şentop, Hoşköy Limanı balıkçı barınağını ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesinde Hoşköy Limanı balıkçı barınağı ve Kaymakamlığı ziyaret etti.
- 09.07.2021 09 Tem 17:17 İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı
İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.
- 09.07.2021 09 Tem 17:16 İstinaf Mahkemesi, Reina katliamı davası kararlarını onadı
İstinaf Mahkemesi, Reina'da 2017 yılında düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yerel mahkeme tarafından sanıklara verilen cezaları onadı.
- 09.07.2021 09 Tem 16:57 Srebrenitsa kurbanları katliamın 26. yılında İzmir'de unutulmadı
Srebrenitsa katliamının 26. yılı nedeniyle Karşıyaka ve Buca'da anma programı düzenlendi.
- 09.07.2021 09 Tem 14:55 Srebrenitsa Katliamı kınandı
Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER), 26 yıl önce yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nı kınadığı açıklamada, Avrupa'nın bu katliamı izleyerek ortak olduğuna değinerek "Katliamın sesleri gelirken, BM, AB ve NATO sessiz kalmaya tercih etti" ifadelerine yer verdi.
- 09.07.2021 09 Tem 14:30 Aydemir: 'Bizim için her insan saygıdeğerdir'
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz herkesi saygıdeğer buluyor, kucaklıyoruz.
- 09.07.2021 09 Tem 14:20 Buca'da Srebrenitsa Soykırımı 26'ıncı yılında unutulmadı
2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en büyük katliamı olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı, 26'ıncı yılında Buca'da unutulmadı.
- 09.07.2021 09 Tem 14:02 Srebrenitsalılar, soykırımda kaybettikleri yakınlarına son kez veda etti
Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden 19 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.
- 09.07.2021 09 Tem 13:48 Buca'da Mavi Kelebekler'e saygı günü
İKİNCİ Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en büyük katliamı olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı, 26'ıncı yılında Buca'da unutulmadı.
- 09.07.2021 09 Tem 11:52 AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki
AK Partili Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamasına tepki AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarının Ankara'nın ekolojik dengesini bozduğunu, çevre ve yeşil katliamına yol açtığını söyledi.
- 09.07.2021 09 Tem 09:08 Apartmanın altında tarih yatıyor
Apartmanın altında tarih yatıyor Apartmanın altındaki Bizans Kilisesinin kalıntısı görenleri şaşkına çeviriyor Apartmanın altında kalan Laurentius Kilisesi'ne ait sarnıç böyle görüntülendi Fatih'te 3 katlı bir apartmanın altında Bizans döneminden kalma kilise kalıntısı görenleri...
- 09.07.2021 09 Tem 01:47 ANKARA-HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI HAYVANLAR CAN MI MAL MI
ANKARA'da bir araya gelen Hayvan Hakları Savunucuları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilden Hayvan Hakları Koruma Kanunuyla ilgili basın açıklaması yaptı.
- 08.07.2021 08 Tem 19:37 ÇORLU'DA TREN KAZASINDA ÖLEN 25 KİŞİ ANILDI
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasında ölenler kazanan 3'üncü yılında aileleri tarafından anıldı.
- 08.07.2021 08 Tem 19:08 AK Parti'li Özen: "Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız"
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, "Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturamayacağız" dedi.
- 08.07.2021 08 Tem 17:51 TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu'nda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
- 08.07.2021 08 Tem 17:00 AK Parti'li Aydemir: "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar"
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "CHP, İYİ Parti ve bunların ortağı HDP, halkın içinde yoklar, mizansenle yürüyorlar.
- 08.07.2021 08 Tem 16:19 Çorlu tren faciasında hayatını kaybedenler anısına anıt
Avcılar ve Uzunköprü Belediyeleri'nin iş birliği ile Çorlu Tren Faciası'nda yaşamını yitirenler anısına anıt yapıldı.
- 08.07.2021 08 Tem 14:36 TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
- 08.07.2021 08 Tem 10:08 Son dakika haberi! Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü" başladı
Son dakika gündem haberi: Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü" başladı.
- 07.07.2021 07 Tem 23:42 Türk Kızılay, Srebrenitsalı kurbanlar için düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılanlara gıda dağıtacak
Türk Kızılay, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) katılanlara yiyecek ve içecek dağıtacak.
- 07.07.2021 07 Tem 22:35 Son Dakika | 2 komşusunu öldürüp, 3 komşusunu da yaralayan emekli albay, intihar etti
Edinilen son dakika haberine göre YALOVA'da emekli albay Mehmet F., tartıştığı komşularına ruhsatlı tabancasıyla dehşet saçtı.
- 07.07.2021 07 Tem 20:34 Srebrenitsalı kurbanlar anısına düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne katılacak Türk gönüllüler Nezuk kasabasına ulaştı
Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen "Barış Yürüyüşü"ne (Marş Mira) Türkiye'den katılacak grup, Nezuk kasabasına vardı.
- 07.07.2021 07 Tem 15:55 Kosova Meclisi, Srebrenitsa soykırımı karar tasarısını onayladı
Kosova Meclisinde, Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının kınanmasına yönelik karar tasarısı onaylandı.
- 07.07.2021 07 Tem 14:23 İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Dün akşam saatlerinde Bursa'da gerçekleşen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde can verenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Korkunç kazanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Eren de bir gün sonra hayata gözlerini yumdu. Böylece kazada ölen kişi sayısı 5'e yükseldi. Tedavileri süren ağır yaralıların hayati tehlikesi devam ediyor.
- 06.07.2021 06 Tem 23:59 Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor
- Başbağlar katliamının izleri müzede sergileniyor Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 28 yıl önce teröristlerce kurşuna dizilerek ve yakılarak hayatının kaybeden 33 sivil vatandaşın acısı tazeliğini korurken, katliama ait izler köyde inşa edilen müzede sergileniyor.
- 06.07.2021 06 Tem 22:26 Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı
Katliam gibi kaza: 4 ölü biri ağır 5 yaralı Orhangazi-iznik Karayolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.
- 06.07.2021 06 Tem 15:55 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Başbağlar'da, bugün hala çözülemeyen çok sayıda provokasyona sahne olan 'Türkiye'nin karanlık yılı' olarak anılan 1993'te ne yapılmak istendiğine dair önemli ipuçlarına rastlarız.
- 06.07.2021 06 Tem 14:56 Kılıçdaroğlu, HDP'li Gergerlioğlu'na sahip çıktı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun serbest bırakılmamasını eleştirerek, "Bu mudur adalet? 'Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın, Anayasa Mahkemesi kararına uymayın.
- 06.07.2021 06 Tem 14:56 Buldan, HDP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu iktidarı gönderir göndermez İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayacağız." dedi.
- 06.07.2021 06 Tem 13:56 BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "ABD'nin haksız, hukuksuz ve ahlaksız bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çocuk asker kullanan ülkeler listesine dahil etmesi asla kabul edeceğimiz bir şey değildir.
- 06.07.2021 06 Tem 12:38 SPOR Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlenecek
Srebrenica Boşnak Soykırımı'nda hayatını kaybedenler için anma koşusu düzenlenecekBakırköy Belediyesi, birkaç gün içinde öldürülen 8 bin 372 Boşnak adına 8 bin 372 metre mesafeli anma koşusuna ev sahipliği yapacakCavit Ganiç: Bu anlamlı organizasyonu geleneksel hala getirmek,...
- 06.07.2021 06 Tem 12:17 Afganistan'ın son 40 yılı: Taliban, 11 Eylül ve ABD işgali ülkeyi nasıl bugüne getirdi?
ABD'nin ve uluslararası güçlerin çekildiği Afganistan'da Taliban varlığını güçlendirmeye, kontrolündeki toprakları genişletmeye devam ediyor.
- 06.07.2021 06 Tem 12:05 İsrail'in hak ihlalleri sınır tanımıyor
HACI MEHMET BOYRAZ/SELİM YEŞİLTAŞ- Ortadoğu'da kalıcı barışın önündeki en büyük engel durumunda olan İsrail, yıllardır işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında korumasız Filistinlilerin insani haklarını pervasızca hiçe sayıyor ve bunu yaparken uluslararası toplumdan hiç çekinmiyor.
- 06.07.2021 06 Tem 11:42 Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Anez'in soykırım suçlamalarını kabul etti
Bolivya Başsavcılığı, eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'e yöneltilen 2019 yılında sivillerin vurularak ölümüne ilişkin soykırım, ciddi yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan yaralanmalar gibi yeni bir takım suçlamayı kabul ettiğini duyurdu.