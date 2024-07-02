Ethereum\'un Tarihçesi

Kripto Rehberi

Ethereum'un Geliştirilme Süreci

Ethereum'un hikayesi, 2013 yılında Vitalik Buterin isimli genç bir programcının parlak bir fikirle ortaya çıkmasıyla başladı. Buterin, Bitcoin'in sadece sanal para olmaktan öte, daha pek çok farklı alanda kullanılabilecek bir platform olabileceğini düşünüyordu. Bu fikir, diğer teknoloji meraklılarının ve yazılımcıların da ilgisini çekti ve birlikte Ethereum projesi üzerinde çalışmaya başladılar.

2014 yılında, Ethereum'un geliştirilmesi için para toplamaya karar verdiler. Bu kampanya, kripto para dünyasındaki insanlardan büyük destek gördü ve proje için gerekli para kısa sürede toplandı. Aynı yıl, Ethereum Foundation (Ethereum Vakfı) kuruldu ve platformun geliştirilmesi daha da hız kazandı. Bu vakıf, Ethereum'un geleceğini şekillendirmek ve geliştirmek için çalışan bir organizasyondu.

Bu olaylar, Ethereum'un doğuşunu ve ilk adımlarını temsil ediyordu. Ethereum, sadece bir sanal para birimi olmaktan çok daha fazlasını sunar. Ethereum aynı zamanda merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) geliştirmek için kullanılabilecek bir platformdur. Bu özelliği Etherium'u diğer kripto paralardan farklı kılan en önemli özelliklerden biriydi.

Kurucu ve Önemli Figürler (Vitalik Buterin ve Diğer Kurucular)

Ethereum'un kurucusu ve ana geliştiricisi olan Vitalik Buterin, Rus-Kanadalı bir programcı ve yazardır. Buterin'in yanı sıra, Ethereum projesine katkıda bulunan diğer önemli figürler şunlardır:

• Gavin Wood: Ethereum'un teknik lideri ve Solidity programlama dilinin yaratıcısıdır.

• Joseph Lubin: Ethereum Foundation'ın kurucularından biri ve ConsenSys'in CEO'sudur.

• Mihai Alisie: Ethereum'un kurucularından ve projeye erken aşamada katkıda bulunan isimlerden biridir.

Bu isimler, Ethereum'un geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında kritik rol oynamışlardır.

Önemli Tarihler ve Gelişmeler

Ethereum'un tarihçesinde önemli kilometre taşları şunlardır:

2013

• Vitalik Buterin, Ethereum'un white paper'ı yayımladı: Vitalik Buterin, Bitcoin'in ötesine geçen bir blok zinciri platformu fikrini ortaya koydu. Bu paper, Ethereum'un temel prensiplerini ve hedeflerini tanımlıyordu.

2014

• Ethereum için fon toplama kampanyası başlatıldı ve başarıyla tamamlandı: Ethereum Foundation, geliştirme sürecini finanse etmek için bir ICO düzenledi ve bu kampanya büyük bir ilgi gördü. Toplamda yaklaşık 18 milyon dolar toplandı.

• Ethereum Foundation'ın kurulması: İsviçre merkezli Ethereum Foundation, platformun geliştirilmesini ve desteklenmesini sağlamak amacıyla kuruldu.

2015

• Ethereum'un ilk canlı sürümü olan "Frontier" başlatıldı: 30 Temmuz 2015'te, Ethereum ağının ilk sürümü olan Frontier yayına girdi. Bu sürüm, geliştiricilerin Ethereum üzerinde uygulama geliştirmeye başlamalarını sağladı.

2016

• "DAO" saldırısı ve Ethereum Classic'in doğuşu: Decentralized Autonomous Organization (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) isimli büyük bir saldırı meydana geldi ve 50 milyon dolar değerinde Ether çalındı. Bu olay, Ethereum topluluğunu ikiye böldü ve blok zincirinin mevcut yazılım protokolünde hard fork (çatallanma) ile radikal bir değişiklik gerçekleştirildi. Orijinal blok zinciri, Ethereum Classic (ETC) adıyla yoluna devam etti.

• Homestead güncellemesi: Mart 2016'da gerçekleştirilen bu güncelleme, Ethereum ağını daha güvenli ve sağlam hale getirdi.

2017

• Ethereum, ICO'lar (Initial Coin Offerings) için popüler bir platform haline geldi: Birçok yeni proje, fon toplamak için Ethereum platformunu kullandı. Bu, ağ üzerinde büyük bir aktivite ve büyüme sağladı.

• Metropolis Byzantium güncellemesi: Ekim 2017'de, ağın güvenliğini ve işlevselliğini artıran önemli bir güncelleme gerçekleştirildi.

2018

• Metropolis Constantinople güncellemesi: Şubat 2019'da gerçekleşen bu güncelleme, ağın verimliliğini ve performansını artırmayı hedefledi.

• Ethereum'un ikinci büyük yükseltmesi: Constantinople güncellemesi, işlem maliyetlerini düşürdü ve akıllı kontratların daha verimli çalışmasını sağladı.

2020

• Ethereum 2.0, Proof-of-Stake (PoS) modeline geçiş için başlatıldı: Ethereum 2.0'ın ilk aşaması olan Beacon Chain, 1 Aralık 2020'de başlatıldı. Bu, Ethereum'un PoS modeline geçişinin başlangıcını işaret ediyordu.

2021

• DeFi (Merkeziyetsiz Finans) ve NFT'lerin popülerliği: DeFi uygulamaları ve NFT'ler (Non-Fungible Token), Ethereum ağı üzerinde büyük bir artış gösterdi. Bu, ağın kullanımını ve işlem hacmini önemli ölçüde artırdı.

• London Hard Fork (EIP-1559): Ağustos 2021'de gerçekleştirilen bu güncelleme, işlem ücretlerini optimize etti ve ücret yakma mekanizmasını getirdi. Bu sayede, ağın daha öngörülebilir ve kullanıcı dostu hale gelmesi sağlandı.

2022

• The Merge: Ethereum ana ağı ile Beacon Chain'in birleşmesi tamamlandı. Bu olay, Ethereum'un tamamen Proof-of Stake (PoS) modeline geçişini simgeledi ve enerji tüketimini %99 oranında azalttı.

• Altair güncellemesi: Kasım 2021'de gerçekleşen bu güncelleme, Beacon Chain'e çeşitli iyileştirmeler getirdi ve PoS geçişini daha da sağlamlaştırdı.

2023

• Shanghai/Capella güncellemesi: Bu güncelleme, staking (Ethereum ağını desteklemek ve ödüller kazanmak için ETH'yi kilitleme) yoluyla kilitlenen ETH'lerin çekilmesini mümkün hale getirdi, ağın esnekliği ve kullanımı artırıldı.

• EIP-4844 (Proto-Danksharding) hazırlıkları: Bu hazırlıklar, Ethereum'un ölçeklenebilirliğini artırmayı hedefleyen önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Proto-Danksharding, veri kullanılabilirliğini iyileştirerek ağın daha verimli çalışmasını amaçlıyor.

Ethereum'un bu önemli kilometre taşları ve dönüm noktaları, onun bir kripto para biriminden çok daha fazlası olduğunu; merkezi olmayan bir geleceğin inşasında nasıl hayati bir rol oynadığını ortaya koyuyor.