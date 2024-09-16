Her sene renkli görüntülere sahne olan 76. Emmy Ödülleri Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Muhteşem gecenin sunuculuğunu Schitt's Creek dizisindeki rolleriyle tanınan baba-oğul Eugene ve Dan Levy yaptı.
Ödüllerin dağıtıldığı geceye damga vuran proje ise Japon dizisi Shogun oldu. Dizi ekibi gece boyunca 18 ödülün sahibi oldu. En İyi Drama Dizisi ödülünü kazanan Shogun, aynı zamanda En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Hiroyuki Sanada ve En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Anna Sawai dikkatleri üzerine çekti. Törende En İyi Drama ödülü ise ilk kez İngilizce olmayan bir yabancı yapıma verilmiş oldu. Başarılı oyuncu Hiroyuki Sanada ise bu ödülle Emmy kazanan ilk Japon aktör unvanını elde etti. Dizi, tek seferde 18 Emmy ödülü kazanan tek yapım olarak tarihe geçti.
Hacks dizisi En İyi Komedi ödülünü alırken The Bear da aynı kategoride 10 ödülün sahibi oldu. Konusundan dolayı dünya çapında tartışmalara neden olan ve mahkemelik olan mini dizi kategorisindeki Baby Reindeer de geceden 4 ödülle ayrıldı.
Shogun
Hiroyuki Sanada, Shogun
Anna Sawai, Shogun
Elizabeth Debicki, The Crown
Frederick E.O. Toye, Shogun
Slow Horses
Hacks
Jeremy Allen White, The Bear
Jean Smart, Hacks
Liza Colón-Zayas, The Bear
Ebon Moss-Bachrach, The Bear
Christopher Storer, The Bear
Hacks
Baby Reindeer
Richard Gadd, Baby Reindeer
Jodie Foster, True Detective: Night Country
Jessica Gunning, Baby Reindeer
Lamorne Morris, Fargo
Steven Zaillian – Ripley
Richard Gadd – Baby Reindeer
The Daily Show
The Traitors (Peacock)
Jeopardy
Son Dakika › Kültür Sanat › 76. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu! Japon dizisi Shogun 18 ödülle tarihe geçti - Son Dakika
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