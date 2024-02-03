Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Erdoğan\'ın tabut başındaki sözleri damga vurdu

Kültür Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Alev Alatlı'nın cenazesinde, "Gerçekten şu anda ebediyete Hakka ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi; anneciğim, ablacığım... Böyle bir güzelliği vardı. Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız bir hanımefendiydi. O güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. Rabbim yar, yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

"ABLALARIN ABLASINI UĞURLUYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Sultan'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

YAZAR ALEV ALATLI HAYATINI KAYBETTİ

Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında vefat etti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yazar Alatlı'nın naaşı, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

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