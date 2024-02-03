Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Alev Alatlı'nın cenazesinde, "Gerçekten şu anda ebediyete Hakka ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi; anneciğim, ablacığım... Böyle bir güzelliği vardı. Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız bir hanımefendiydi. O güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. Rabbim yar, yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Sultan'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında vefat etti. Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yazar Alatlı'nın naaşı, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.
Ayrıntılar geliyor...
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
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Son Dakika › Kültür Sanat › Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Erdoğan'ın tabut başındaki sözleri damga vurdu - Son Dakika
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