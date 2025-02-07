Arka Sokaklar 700. Bölümünü Şanlıurfa\'da Çekti

Kültür Sanat

KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar, güncel hikayeleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Arka Sokaklar, 700'üncü bölümü için izleyicilerine özel bir bölüm hazırladı. Bu unutulmaz bölüm, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel dokusunda çekildi.

Arka Sokaklar'da bir sürpriz de yaşandı. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun başrolünü paylaştığı dizide Engin Balkan karakterine hayat veren İlker İnanoğlu konuk oyuncu oldu. Heyecanlı ve aksiyonu yüksek 700'üncü bölüm heyecanı yaşayan oyuncular dizide etkilendikleri olayları ve düşüncelerini sevenleriyle paylaştı.

ZAFER ERGİN: İYİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMANIZIN SONUCU BAŞARI

Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin 700'üncü bölüm hakkında açıklamalarda bulundu. Ergin, "19. sene içindeyiz, 20'ye giriyoruz. Süratle ve iyi bir şekilde çalışmanızın sonuçlarını alabilmek başarı gibi geliyor bana. Başarılı olunca da sevinmek gerekir. 20 yıl boyunca yaz, kış çalıştık. Türkiye'nin ekonomisi o zamanlar daha da değişikti. Ben karda kışta arkadaşlarla beraber çekim yaparken, arazide konuşurken gırtlağıma kar kaçtığını biliyorum. Bu zorluklar vardı. Ben 20 senedir başka bir yere gitmedim. Artık daha iyi şartlarda çalışıyoruz. Oynadığım şeyi biraz güçlü, kuvvetli oynamak isterim. Rıza Baba'da da böyle. Bütün arkadaşlarım gibi inceliyorum, araştırıyorum, bakıyorum. İyiye doğruya, güzele gitmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

ÖZGÜR OZAN: TÜRKİYE'NİN NABZINI TUTMAYA ÇALIŞTIK

Dizinin Hüsnü Komiser'i Özgür Ozan ise "Heyecanlıyız ve kimsenin başına gelmeyen bir hikayenin içerisinde olmaktan gurur duyuyoruz. 700 bölümdür birçok hikayeyi yaptık ve Türkiye'nin nabzını tutmaya çalıştık. Narin'in hikayesini yapmıştık hikayeye bizim bakış açımızdan bakılması ve insanların hassasiyet göstermeleri bizi mutlu etti. 700. bölümü Şanlıurfa'da çektik, hep aynı sevgiyi ve ilgiyi görüyoruz. Urfa halkı misafirperverlik gösterdi" diye konuştu.

ÖZLEM ÇINAR: HAYALİMİZİN ÖTESİNDE BİR RAKAMA ULAŞTIK

Duygularını aktaran Özlem Çınar da "Hayalimizin çok ötesinde bir rakama ulaştık, çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Çocukların kurban edildiği ya da istismar edildiği bölümlerden çok etkilendim. İstanbul dışındaki seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. İstanbul'dakilerden oldukça farklı bir kitlemiz var bizi görmek onlara hayal gibi geliyor ama bizi gördüklerinde gözlerindeki ışık ve mutluluk bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

EBRU CÜNDÜBEYOĞLU: EN UZUN SOLUKLU DİZİDE OYNAMAK ÇOK GÜZEL

Ebru Cündübeyoğlu, "Türkiye'nin en uzun soluklu dizisinde oynamak çok güzel bir duygu.700. kez seyircisi ile buluşuyor dizimiz. Bunun heyecanını ben de yaşıyorum. Narin bölümü tüm Türkiye gibi beni de çok etkiledi. Urfa'da çekim yapmak benim için çok özeldi. Balıklıgöl çevresinde dar sokaklarında yörenin kendi dokusu içinde bir hikaye anlatmak çok güzeldi" dedi.

OYA OKAR : HEYECANLI VE GURURLUYUM

Selin Komiser'e hayat veren Oya Okar da "700'üncü bölüm için heyecanlı ve gururluyum. Bu kadar uzun soluklu olup da hala seyircisinin ilgiyle izlediği bir işin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Arka Sokaklar gündemde yaşanan olayları her zaman konu olarak işledi. Yenidoğan çetesi sebebiyle Selin ve Mesut'un çocuklarını kaybetmesi beni çok etkiledi. Kurgu olarak bile düşündüğünüzde tüyler ürpertecek bir olayın gerçek hayatta yaşanmış olması korkunç bir şey" diye konuştu.

OZAN ÇOBANOĞLU: REKORLAR KIRMAYA DEVAM EDIYORUZ

Ozan Çobanoğlu ise şöyle konuştu:

"700'üncü bölümde olmak hem çok heyecanlı hem de çok gurur verici. Rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Beni en çok etkileyen bölüm; Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinde gerçekleşen ve on binlerce kaybımızın olduğu deprem bölgesine 1 yıl sonra gidip kayıp bir çocuğu dedesine kavuşturmuştuk. Bölgeyi o durumda görmek beni derinden sarsmıştı. ve bu yıl ki çektiğimiz Yasin bebek hikayesi. İzlerken göz yaşımı tutamadım. Bu akşam 700'üncü bölüme yakışır bir bölümle geliyoruz. Çok iyi bir hikayesi var."

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'de Kanal D'de