Bakan Ersoy: Göbeklitepe'de Neolitik Çağ'ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu
Bakan Ersoy: Göbeklitepe'de Neolitik Çağ'ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu

Bakan Ersoy: Göbeklitepe'de Neolitik Çağ'ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu
19.09.2025 14:35
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da 'tarihin sıfır noktası' olarak adlandırılan Göbeklitepe'yi ziyaret etti. Bakan Ersoy, "B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde, yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen bir insan heykeli bulundu. Bu keşif, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile birlikte UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Göbeklitepe'de çok önemli bir buluntunun gün yüzüne çıkarıldığını duyurarak, "B ile D yapıları arasındaki mekanda, bir oda duvarının içerisinde, yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen bir insan heykeli bulundu. Bu keşif, Neolitik Çağ'ın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir buluntu. Bugün burada insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan kazıların 30'uncu yılına tanıklık ediyoruz. 8 anıtsal yapı ve sayısız konut, Neolitik Çağ'daki yaşamı aydınlatıyor" dedi.

6 METREYİ BULAN TAŞ YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Bakan Ersoy, geçen yıl Göbeklitepe'de 'Aslanlı yapı' olarak adlandırılan alanda başlatılan restorasyonların ardından, bu yıl da 'C yapısı' olarak isimlendirilen bölgelerde çalışmaların tamamlandığını, tonlarca ağırlıktaki dikili taşların özgün konumlarına taşındığını ve 6 metreyi bulan taşların yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi.

Göbeklitepe'ye yönelik ziyaretçi yönetimi ve koruma çalışmalarına da değinen Ersoy, "2025 yılı bitmeden açılacak yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yolları ile Göbeklitepe'ye olan ilgiyi sürdürülebilir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

96 ESER BERLİN'DE SERGİLENECEK

Bakan Ersoy ayrıca gelecek yıl 5 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında Berlin Yakın Doğu Müzesi James-Simon Galerisi'nde 'Taştaki Mitler: Göbeklitepe ve Son Avcıların Dünyası' adlı büyük bir serginin düzenleneceğini ve Şanlıurfa Müzesi envanterindeki 96 eserin sergileneceğini açıkladı.

Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel iş birliğine de değinen Ersoy, Prenses Akiko'ya teşekkür ederek, "Göbeklitepe, insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Dünya, Son Dakika

