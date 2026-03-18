Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi

Futbol tarihinde nadir görülen bu olayda, bir takımın kazandığı şampiyonluğun aylar sonra geri alınması büyük tartışma yarattı.

CAF, FAS'ın kabul edilen itiraz başvurusundaki açıklamasında, ''Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir.'' ifadelerine yer verdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, final maçı sonuçlarının yeniden tescillenmesine ve Senegal'in hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Bu kararın ardından şampiyonluk Fas'a geçti. Galatasaraylı futbolcu Ismael Jakobs'un formasını giydiği Senegal, kupayı Fas'a iade edecek.

NE OLMUŞTU?

Final maçının 90+5. dakikasında golü iptal edilen Senegal, 90+8'de Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekildi. Kaptan Sadio Mane'nin çabalarıyla yaklaşık 13 dakika sonra yeniden sahaya çıkan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Brahim Diaz'ın panenka penaltısını kurtarmayı başardı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmaların dördüncü dakikasında inanılmaz bir gol kaydeden Senegalli futbolcu Pape Gueye, kupayı ülkesine getiren isim oldu.

