Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi
Sabahlara kadar eğlenmişlerdi! Sahada kazanılan kupa masada kaybedildi

18.03.2026 09:53  Güncelleme: 10:00
Afrika Uluslar Kupası'nın finalinde Senegal'in zaferi sonrasında ülkede büyük bir coşku yaşandı. Taraftarlar gece boyunca dans etti, marşlar söyledi ve tarihi zaferi kutladı. Ancak, sonradan alınan hükmen mağlubiyet kararı bu büyük sevinci gölgeledi. Sahada kazanılan kupa, masada kaybedildi. Bu durum, Senegal halkının unutulmaz kutlamalar yaptığı geceyi futbol tarihine tartışmalı anlardan biri olarak geçirdi.

Afrika Uluslar Kupası'nda taht değişikliği yaşandı. Fas, FIFA tarafından Senegal'in sahadan çekildiği Afrika Uluslar Kupası finalinin 3-0'lık hükmen galibi ilan edildi.

ŞAMPİYON EL DEĞİŞTİRDİ

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, final maçı sonuçlarının yeniden tescillenmesine ve Senegal'in hükmen mağlup sayılmasına karar verdi. Bu kararın ardından şampiyonluk Fas'a geçti. Galatasaraylı futbolcu Ismael Jakobs'un formasını giydiği Senegal, kupayı Fas'a iade edecek.

FAS'IN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

CAF, FAS'ın kabul edilen itiraz başvurusundaki açıklamasında, ''Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir.'' ifadelerine yer verdi.

2 AY ÖNCE COŞKUYLA KUTLANMIŞTI

Finalin ardından Senegal'de sokaklar dolup taşmış, taraftarlar sabaha kadar süren kutlamalarla tarihi zaferi kutlamıştı. Ülke genelinde adeta bayram havası yaşanmıştı.

MASADA GELEN KARAR HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Afrika Futbol Federasyonu Temyiz Kurulu'nun verdiği hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte Senegal'in şampiyonluğu iptal edildi ve kupa Fas'a verildi.

TARİHE GEÇEN BİR KRİZ

Futbol tarihinde nadir görülen bu olayda, bir takımın kazandığı şampiyonluğun aylar sonra geri alınması büyük tartışma yarattı.

NE OLMUŞTU?

Final maçının 90+5. dakikasında golü iptal edilen Senegal, 90+8'de Fas'ın penaltı kazanmasına tepki olarak sahadan çekildi. Kaptan Sadio Mane'nin çabalarıyla yaklaşık 13 dakika sonra yeniden sahaya çıkan Senegal'de kaleci Edouard Mendy, Brahim Diaz'ın panenka penaltısını kurtarmayı başardı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmaların dördüncü dakikasında inanılmaz bir gol kaydeden Senegalli futbolcu Pape Gueye, kupayı ülkesine getiren isim oldu.

İşte o anlardan kareler:

    Yorumlar (3)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Aklıma trabzonsporun çalınan kupası geldi. 6 6 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    yav he he. kumda oyna 1 0
  • Aa Aa:
    böyle saçmalık olmaz hakem maçı tatil etmemiş bile.ceza olur ama kupa iptali olamaz mal herifler 0 0 Yanıtla
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
Virajı alamayan çimento tankeri devrildi 1 yaralı Virajı alamayan çimento tankeri devrildi! 1 yaralı
Bahreyn’den Hürmüz Boğazı çağrısı Bahreyn'den Hürmüz Boğazı çağrısı
Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük Burak Yılmaz: Fenerbahçe çok büyük
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi
Aydın’da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda Aydın'da boğanın saldırdığı besici yoğun bakımda
Tedesco’dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı Tedesco'dan sakatlık sözleri: Maç sonunda ağrıları vardı
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
Ankara’dan “İran“ adımı Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor Ankara'dan "İran" adımı! Bakan Fidan bölge ziyaretlerine başlıyor
Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı Vinicius Junior tek hareketiyle 55 bin taraftarı çıldırttı
Polemik büyüyor Bakan Gürlek’e CHP lideri Özel’den yanıt Polemik büyüyor! Bakan Gürlek'e CHP lideri Özel'den yanıt
Potanın Perileri mağlubiyetle bitirdi Potanın Perileri mağlubiyetle bitirdi
Como’dan Diego Carlos kararı Como'dan Diego Carlos kararı
Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti Dereye düşen 4 yaşındaki Abdullah hayatını kaybetti
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
BDDK onay verdi: Türkiye’de artık yeni bir banka daha var BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var

10:18
BDDK onay verdi: Türkiye’de artık yeni bir banka daha var
BDDK onay verdi: Türkiye'de artık yeni bir banka daha var
10:17
Bütün dünya ayakta alkışlıyor Peri masalı kötü bitti
Bütün dünya ayakta alkışlıyor! Peri masalı kötü bitti
10:10
Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor
Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:35
Takımda kaleci kalmadı Dünya devi Şampiyonlar Ligi’nde yasaları çiğneyebilir
Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir
09:31
ABD tek başına harekete geçti Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
ABD tek başına harekete geçti! Ülkenin can damarı 2 tonluk bombalarla vuruldu
08:24
Kim yüzde 99,93 oyla yeniden lider seçildi
Kim yüzde 99,93 oyla yeniden lider seçildi
08:23
Bayramda plan yapanlar dikkat Kar ve sağanak geliyor
Bayramda plan yapanlar dikkat! Kar ve sağanak geliyor
07:41
İran’ın gölge lideri Laricani’nin öldürüldüğü ev görüntülendi
İran'ın gölge lideri Laricani'nin öldürüldüğü ev görüntülendi
07:26
İran: Buşehr Nükleer Santrali’ne füze isabet etti
İran: Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet etti
07:15
Laricani sonrası İran karıştı Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
Laricani sonrası İran karıştı! Pezeşkiyan iddiası gündemi sarsacak cinsten
07:05
ABD’li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
ABD'li senatör: İran ile savaşın maliyeti 22,8 milyar dolara ulaştı
07:03
ABD’nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit’teki limana çekiliyor
ABD'nin dev uçak gemisi yangın sonrası Girit'teki limana çekiliyor
05:17
ABD Başkanı Trump’tan Joe Kent’in istifasına ilk yorum
ABD Başkanı Trump'tan Joe Kent'in istifasına ilk yorum
04:47
Savaşta 19. gün İran’ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
Savaşta 19. gün! İran'ın Laricani intikamı kanlı oldu, İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı
02:45
İran’dan Trump’a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
İran'dan Trump'a gözdağı: Sürprizlerimizi beklesin
02:42
Arap ülkesi kabusu yaşıyor 2 bini aşkın füze ve İHA’yla saldırdılar
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! 2 bini aşkın füze ve İHA'yla saldırdılar
01:14
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
20:45
İsrail ve ABD’ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
İsrail ve ABD'ye karşı zafer vaadi verip savaş ilan ettiler
19:29
Anne yoktu, baba uyuyordu 3 yaşındaki Tuğra 6’ncı kattan düştü
Anne yoktu, baba uyuyordu! 3 yaşındaki Tuğra 6'ncı kattan düştü
