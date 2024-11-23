Emine Erdoğan: Sanat, insanı ön yargı ve nefret zincirlerinden kurtarır

Kültür Sanat

EMİNE Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği Karma Sergisi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Erdoğan, "Sanat, insanı ön yargı ve nefret zincirlerinden kurtararak diğer insanlarla yakınlaştırır. Kültür ve sanatla derinleşen farkındalık ve duyarlılığı artan toplumlar, hayata gönül penceresinden bakmaya başlar. Dolayısıyla her sanatçı aslında eserleriyle kendi medeniyetini de inşa eder" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği Karma Sergisi'nin açılış törenine katıldı. Tören, merkezin müzik atölyelerinden Kanun hocası Nevin Şahin ve Ud hocası Nilgün Kıran'ın gerçekleştirdiği mini dinletiyle başladı. 1 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek Karma Sergi'de, merkezde eğitim verilen hat, tezhip, minyatür, çini, bilimsel bitki çizimi, kaligrafi, resim, porselen boyama, seramik, Türk nakışı ve müzik gibi birçok alanda üretilmiş 150 eser yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, resimden müziğe, edebiyattan tiyatroya kadar sanatın her dalının, insanın yüce duygularının gün yüzüne çıkmasını sağladığını söyledi.

Sanatın, herkesi aynı duygularda buluşturduğunu kaydeden Erdoğan, "Sanat, insanı önyargı ve nefret zincirlerinden kurtararak diğer insanlarla yakınlaştırır. Kültür ve sanatla derinleşen farkındalık ve duyarlılığı artan toplumlar, hayata gönül penceresinden bakmaya başlar. Dolayısıyla her sanatçı aslında eserleriyle kendi medeniyetini de inşa eder" diye konuştu.

'KÜLTÜRÜMÜZ, TÜM ZANAATKARLAR İÇİN EŞSİZ BİR İLHAM KAYNAĞIDIR'

Erdoğan, hem içinde bulunulan zamanda var olmanın hem de gelecekte devam etmenin yolunun estetik üretimden geçtiğini belirterek, "Biz bu anlamda dolu dolu bir geçmişe sahibiz. Tarih boyu geniş coğrafyalarda farklı medeniyetlerle temasın zenginleştirdiği kültürümüz, tüm zanaatkarlar için eşsiz bir ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Osmanlı döneminde sanatın, hayatın her alanına işleyip, yaşamla iç içe olduğunu dile getiren Erdoğan, "Estetik algı, en üst düzeyde tecrübe edilmiştir. Ruhun ilacı olarak görülen müzik, şifahanelerde tedavi olarak uygulanmıştır. Keza çini, ebru, tezhip, hattatlık gibi nice sanat dalı, zevk-i selimin ve ince fikrin zirvesidir. Kağıda, cama, taşa kumaşa işlenen desenler; neyden bağlamaya, uddan kanuna uzanan nağmeler, ruhumuzu incelikle besler. Bu derin kültürel birikim sahip olduğumuz en değerli hazinelerimizdendir" dedi.

Erdoğan, bugünkü Karma Sergi gibi medeniyet mirasına sahip çıkan ve modern sanatla arasında köprüler kuran etkinliklerin kıymetli olduğunu vurgulayarak, Çınar Derneği'ni ve eser sahiplerini çalışmaları dolayısıyla tebrik etti.

'DERNEK HER YAŞTAN KATILIMCIYI İÇİNDEKİ CEVHERİ KEŞFETMEYE ÇAĞIRIYOR'

Derneğin adını çınardan almasını anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Aile yapısını güçlendirmek ve gençlerin kültürel ve zihinsel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediği kurslar, bu misyonun somut birer yansıması. Dernek, sağladığı çeşitli sanat atölyeleri ile her yaştan katılımcıyı içindeki cevheri keşfetmeye çağırıyor. Resim, seramik, kara kalem, soğuk porselen gibi modern sanat eğitimleri çağın trendlerini kişisel üsluplarla birleştiriyor. Öte yandan, kadınların mesleki eğitim yoluyla iş gücüne katılımını destekleyerek, toplumsal kalkınmaya da değerli bir katkı sağlıyor" değerlendirmelerinde bulundu.

Erdoğan, öğrencilerin bu eğitimlerde yalnız bir sanatı icra etmekle kalmayıp, işledikleri her motifte, attıkları her fırça darbesinde ve öğrendikleri her yeni ritimde emeğin ve sabrın gücüne tanıklık ettiklerini söyledi.

'ESERLERDE ORTAK KÖKLÜ BİR MİRASIN KİŞİSEL ÖZGÜNLÜKLE HARMANLANDIĞI O EŞSİZ BİRLİKTELİĞİ GÖRÜYORUM'

Bu durumun, herhangi bir sanat dalında beceri kazanmanın çok ötesinde olduğunun altını çizen Erdoğan, "Birbirinden farklı tüm bu kıymetli eserlerde, ortak köklü bir mirasın kişisel özgünlükle harmanlandığı o eşsiz birlikteliği görüyorum. Sanatla terbiye edilmiş ruhlar ve güzeli görmeye talimli gözler arttıkça, sanat müzelerin, galerilerin duvarlarını aşarak hayata karışacak. İşte o zaman sanat, insanı daha erdemli bir hale getiren ve toplumları medeniyet yolunda ileri taşıyan bir güce dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan şöyle devam etti:

"Çini duvar panolarından, porselen tabaklardan, yağlı boya tablolardan yansıyan estetik, giyim kuşamdan ev dekorasyonuna kadar, hayatın her alanında yeniden canlandırmalıyız. Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarı olacaktır. Nitekim bugün, büyük insani krizlerle mücadele ederken sanatın umut ve direnç kaynağı olma gücünü yeniden keşfediyoruz. Gazze'nin acılarını anlatan bir tuval, kaybettiklerimizin hatırası işlenmiş bir el işi, duygularımıza tercüman olan bir şiir, binlerce sözden ve eylemden daha etkili olabiliyor. Unutmayalım ki, bugün biz, İspanya iç savaşını çıkaranları değil, bu savaşın trajedisini en etkili şekilde gözler önüne seren Guernika tablosunu hatırlıyoruz."

Sanatın, insanlığın iyi ve güzel izler bırakma çabasının en kalıcı şahidi olması, nesiller boyunca erdemin ve hakikatin ilham kaynağı olmaya devam etmesi temennisinde bulunan Erdoğan, "Dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı, iyiliği, güzelliği ve erdemi çoğaltmakta yarışanlardan olabilmeyi diliyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

ARDA: BU SERGİ SANATIN GELENEKSEL FORMLARINI YAŞATMAK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM OLMUŞTUR

Derneğin eğitmenlerinden Nevin Şahin ve Nilüfer Kıran'ın icra ettiği müzik dinletisiyle başlayan açılış programında, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Selcen Zeliha Özkök Arda da bir konuşma yaptı. Arda "Bugün, burada sanatın birçok farklı dalında hep birlikte bir yolculuğa çıkacak, derneğimizin değerli eğitmenleri ve öğrencilerinin ellerinden çıkan özgün eserlerimizle tanışacağız. Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği olarak, yalnızca sanat etkinlikleri düzenlemekle kalmıyor; sanatçılarımızın, kültürümüzün ve bu alandaki tüm faaliyetlerin her zaman yanında oluyoruz, olduk. Türk kültür ve sanatını ülkemizde ve dünyada yaymak, tanıtmak, sanata, sanatçıya destek olmak amacıyla 2020 yılında kurulan derneğimiz, adını Türk mitolojisinde hayat ağacı olarak nitelendirilen, ağaçların atası olarak kabul edilen güçlü, uzun ömürlü, dayanıklı anlamını içinde barındıran "Çınar" ağacından almıştır. Hem sanat eğitimi veriyor hem de kültürler arası bir diyalog yaratmayı amaçlıyoruz. Bu sergi hem sanatın geleneksel formlarını yaşatmak hem de modern anlayışlarla birleştirmek adına önemli bir adım olmuştur" diye konuştu.

110 ELDEN ÇIKMIŞ ESERLER SERGİLENDİ

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği 2020 yılında, toplumun bir ayrım gözetmeksizin tüm bireylerini kültür ve sanatın sağlam ve köklü değerlerinin gelecek nesillere aktarımında ortak ve sağlam bir payda oluşturmak üzere yola çıkmış gönüllü bir ekibinin gayretleriyle kuruldu.

Görsel ve işitsel sanatlar, el sanatları alanlarında yetkin hocalarıyla her yaş grubuna yönelik atölye çalışmalarının yapıldığı sanat merkezinde hat, tezhip, minyatür, çini, Türk nakışı, sanatsal bebek yapımı, mefruşat ile ud ve piyano gibi geniş bir yelpazede sanat eğitimlerin verildiği derneğin karma sergisinde, 110 elden çıkmış Anadolu'nun sanat zenginliğini yansıtan 150 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Konuşmaların ardından Başkan Arda, Emine Erdoğan'a günün anısına Sultan Süleyman Han'ın hayatını anlatan bir kitap ile çini işlemeli porselen bir vazo hediye etti. Erdoğan, aile fotoğrafının çekilmesinin ardından, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLERE SERTİFİKA VERİLDİ

Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği üyesi ve Çini sanatçısı Gül Camadan, çini desen tasarımı ve çini uygulama atölyesi kursiyerlerinden Özgün Küçükkahraman Yazgan, Tilar Ekim Kum, Merve Erbaş, Saime Pınar Demiryontar, Meltem Kılıç, Esra Oruç, Hayriye Hande Topaç'a Halk Eğitim programı kapsamında sertifika verildi.

Sergi, 1 Aralık'a kadar Dolmabahçe Galeri Salonu'nda ziyaret edilebilecek.