Fabien Toulmé İstanbul'a Geliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fabien Toulmé İstanbul'a Geliyor

Fabien Toulmé İstanbul\'a Geliyor

Ünlü çizer Fabien Toulmé, İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin işbirliği ile İstanbul'a geliyor. Toulmé, yeni kitabı 'Dünyadan Yansımalar'ın tanıtımı için bir dizi etkinlik düzenleyecek.

11.09.2024 11:20
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TÜRKİYE'DE 'Hakim'in Yolculuğu' isimli üçlemesiyle tanınan çizer Fabien Toulmé, Tudem Yayın Grubu'nun 40. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin işbirliği ile ilk kez İstanbul'a geliyor.

'Hakim'in Yolculuğu' serisinin yanı sıra, İki Yaşam, Büyük Aşk, Unutulmazlar gibi çoksatan grafik romanlarıyla Türkiye'de okur kitlesi bulunan sanatçı, 26-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Tudem Kadıköy Kitabevi ve Minoa Pera'da bir dizi etkinlik düzenleyecek. Yeni kitabı raflardan önce etkinlik mekanlarında yer alacak.

Fabien Toulm'énin 7 Ekim tarihinde raflara yerleşecek yeni kitabı 'Dünyadan Yansımalar' 26-28 Eylül tarihlerinde 'öncelikli olarak' etkinlik mekanlarında satışa sunulacak. Çizgiseverler Toulmé ile hatıra fotoğrafı çektirip kitaplarını imzalatma fırsatını yakalayacak.

'UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAK İÇİN ÇİZDİM'

Her fırsatta 'Unutmamak ve unutturmamak için çizdim,' diyen Fabien Toulmé, 27 Eylül Cuma akşamı saat 18.00'de İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Çizgilerle Dünyadan Yansımalar' başlıklı bir panele katılacak. Akademisyen, yayın yönetmeni Ayşegül Utku Günaydın'ın moderatörlüğünü üstleneceği panelde Toulm'énin alametifarikası olan 'tanıklıklar' ekseninde yeni grafik romanı Dünyadan Yansımalar masaya yatırılacak. Türkçe ardıl çeviri ile düzenlenecek panelin sonrasında sanatçı kitaplarını imzalayacak.

1980 doğumlu Fabien Toulmé, mühendislik okuduktan sonra Brezilya, Benin, Guyana ve Fransa gibi farklı ülkelerde yaşadı. Fransa'ya döndükten sonra Spirou gibi dergilerde çalışmaları yayımlandı. Otobiyografik özellikler gösteren Beklediğim Sen Değildin isimli grafik romanıyla çıkış yakaladı. Gerçek bir hayat hikayesine dayanan ve kısa sürede ünlenen 'Hakim'in Yolculuğu' adlı üç ciltlik serisi pek çok dile çevrildi, çizgi roman festivallerinde beğeni aldı. Sanatçı yılın büyük çoğunluğunu seyahat ederek ve yeni hikayelerin izini sürerek geçiriyor.

Fabien Toulmé'nin etkinlik programı:

26 Eylül Perşembe, 17.00-19.00

Tudem Kadıköy Kitabevi, Mühürdar Cad. No: 82/A

İmza Günü

27 Eylül Cuma, 11.00-12.00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Taksim

Ustalık Sınıfı: "Fabien Toulmé Çizerlerle Buluşuyor!"

Buluşma profesyonel çizerlere özeldir.

Katılım sınırlıdır.

Etkinlik dili Fransızca olup Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır.

Giriş ücretsizdir.

27 Eylül Cuma, 18.00-20.00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Taksim

Panel: "Çizgilerle Dünyadan Yansımalar"

Konuşmacı: Fabien Toulmé

Yöneten: Ayşegül Utku Günaydın

Etkinlik dili Fransızca olup Türkçe ardıl çeviri yapılacaktır.

Etkinlik sonrası imza oturumu düzenlenecektir.

Giriş ücretsizdir.

28 Eylül Cumartesi, 11.00-12.00

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, Taksim

Atölye Çalışması: "Fabien Toulmé Çocuklarla Buluşuyor"

Buluşma 9-12 yaş arasındaki çocuklara özeldir.

Katılım sınırlıdır.

Giriş ücretsizdir.

28 Eylül Cumartesi, 16.00-18.00

Minoa Pera, Meşrutiyet Cad. No: 99 Beyoğlu

İmza Günü

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fabien Toulmé İstanbul'a Geliyor - Son Dakika

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