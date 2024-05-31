Fatih Belediyesi Çocuklara Oyuntay Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Fatih Belediyesi Çocuklara Oyuntay Çalıştayı Düzenledi

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Fatih Belediyesi, ilçede yaşayan çocukların beklentilerini ve ihtiyaçlarını sorduğu Oyuntay isimli bir çalıştay düzenledi. Etkinlikte çocuklar hayallerini oyun eşliğinde yazıp, çizip, resmettiler ve belediyeden beklentileri soruldu. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da etkinliğe katılarak çocukları ziyaret etti ve fotoğraf çektirdi. Çocuklar, belediyeden oyun alanlarının artırılmasını ve yaşlılarla vakit geçirebilecekleri bir alan istediler.

31.05.2024 15:13
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Fatih Belediyesi ilçede yaşayanlara; çocukların belediyeden beklentilerini ve ihtiyaçlarını sorduğu Oyuntay isimli bir çalıştay düzenlendi. Belediye etkinlikle çocuklara hayallerini oyun eşliğinde yazıp, çizip, resmetmeleri ve Fatih ile ilgili alınacak kararlarda söz sahibi oldukları konusunda farkındalık oluşturulmasını hedefledi. Ayrıca çocuklara yaptıkları anket ile belediyeden beklentileri soruldu.

Etkinlikte çocuklara, Fatih'te belediyenin neler yapmasını istediklerine dair anket dağıtıldı. Çocuklar hayallerini ve isteklerini hem ankette doldurarak talep ettiler hem de hayallerini resmettiler. Etkinlikte veliler, öğrenciler, öğretmenler ve belediye görevlileri yer aldı. Ayrıca Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da etkinliğe katılarak çocukları ziyaret etti ve fotoğraf çektirdi.

'FATİH'İ ÇOCUKLAR OLARAK SÜSLEYECEĞİMİZ İÇİN DE ÇOK MUTLUYUM'

Etkinliğe katılan öğrencilerden Eşref Emingök, "Etkinlikten çok keyif aldım. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ziyaret etti. Bir sürü oyun oynadık ve çok eğlendik. Her gezide çok eğleniyoruz bu gezi de ayrı güzeldi. Çok eğlendik. Fotoğraf çektirdik. Boyamaya yapacağız ve halat çektik. Boyama yapacağım için çok heyecanlıyım. Fatih'i çocuklar olarak süsleyeceğimiz için de çok mutluyum" dedi.

'BAŞKANIMIZ İSTEKLERİMİ SORDU, BU BANA KENDİMİ DEĞERLİ HİSSETTİRDİ'

Öğrenci Zeynep Duruparlar da "Etkinlikten çok memnun kaldım ve çok eğlendim. Fatih Belediyesi'nden ve mahallemizde neler istediğimizi belediye başkanımız sordu. Kendimi değerli hissettim" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYEMİZİN ÇOK GÜZEL YATIRILARI VAR'

Etkinlikte çocuklara eşlik eden öğretmen Ayten Nurcan ise "Fatih Belediyesi davetiyle geldim. Belediyemizin çok güzel yatırımları var. Onların düşüncelerini soran bir anket düzenledi. Çocuklar için eğlenceli oyunlar düzenlediler. Öğrencilerim çok eğlendi ve kendilerini değerli hissetti" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN FİKİRLERİNİN ALINIYOR OLMASI ONLARA VERİLEN DEĞER GÖSTERİYOR'

Öğretmen Betül Çakal da "Bugün belediye başkanımızın daveti üzerine geldik. Çocuklar hoş vakit geçiyor. Onlara yönelik yapılan bu organizasyonlar onlar için çok güzel. Fikirlerinin alınıyor olması ve gelecekte neler istediklerinin sorulması onlara ne kadar değer verildiğini gösteriyor. Organizasyonu düzenlediği için belediye başkanımıza teşekkür ederiyoruz. Çocuklar için anket düzenlendi ve bu ankette çocuklar oyun alanlarının daha fazla olmalarını istediler. Bir öğrencim yaşlılarla vakit geçirecekleri sessiz bir alan istemiş. Böyle bir alan olma düşüncesi çok güzel. Yaşlıların çocuklara bilgi ve birikimlerini aktarabileceği birlikteliklerin olması çok güzel bir düşünce" ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi Çocuklara Oyuntay Çalıştayı Düzenledi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Fatih Belediyesi Çocuklara Oyuntay Çalıştayı Düzenledi - Son Dakika

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